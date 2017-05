Nachschlag: Fake News

Foto: Christian Charisius/dpa

Die Qualitätsmedien verwahren sich gerne gegen den Vorwurf, »Fake News« zu verbreiten. Sie wären damit erfolgreicher, wenn sie einfach mal darauf verzichten würden, durch das Verschweigen und Verbiegen von Nachrichten solche zu produzieren. So die Tagesschau der ARD. Am Donnerstag berichtete dieses Markenzeichen seriöser Nachrichten über die Proteste in Venezuela. Deren aktueller Anlass sei »die Ankündigung Maduros, die Verfassung am Parlament vorbei ändern zu wollen«. Skandal! Außer, wenn man weiß, dass es um die Wahl einer Verfassunggebenden Versammlung geht. Die Opposition selbst hatte jahrelang Wahlen und eine solche Versammlung gefordert. Und ganz nebenbei hat sie die geltende Verfassung, gegen deren Änderung sie jetzt demonstriert, immer abgelehnt. Aber Fakten lenken nur von der Botschaft ab, die von der ARD verbreitet werden soll: Die sozialistische Regierung Venezuelas unterdrückt ihr Volk. Basta. (scha)