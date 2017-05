Foto der Woche

Foto: David Mdzinarishvili/Reuters

Gleich drei Demonstration zum 1. Mai gab es in Tbilissi, der Hauptstadt Georgiens. Zunächst hatten Frauengruppen zu einem Protest gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgerufen. Offiziellen Statistiken zufolge verdienen Frauen in Georgien im Durchschnitt ein Drittel weniger als ihre männlichen Kollegen. Ein zweiter Demonstrationszug setzte sich von der staatlichen Universität aus in Bewegung. »Auf welcher Seite steht ihr – auf der der Banken oder auf der des Volkes?«, fragten die Studenten. Am Nachmittag schlossen sie sich der Maikundgebung der georgischen Gewerkschaften vor dem Parlamentsgebäude an (Foto). (jW)