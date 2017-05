Es wird viel gelacht in dem Film, dessen Thema dazu keinen Anlass bietet (Geofrey, einer der Protagonisten) Foto: Neue Visionen Filmverleih

Schriftsteller Jonathan Littell ist ein Spezialist dafür, wie sich Menschen in Kriegen verhalten. Reportagen aus Tschetschenien, Georgien und Syrien zeigen dies, vor allem aber sein monumentaler Roman »Die Wohlgesinnten« (2006, dt. 2008), der den faschistischen Völkermord an der Judenheit aus Sicht eines Täters schildert. Das Buch ist eine eindrucksvolle Analyse von ökonomischen und politischen Interessengegensätzen innerhalb des SS-Apparats, aber gleichzeitig – wenn es kapitellang von sexuellen Eigentümlichkeiten der Hauptfigur handelt – nicht frei von Sensationshascherei.

Mit Spannung und Bedenken erwartete man den ersten Film des 49jährigen Autors: »Wrong Elements«, eine Dokumentation, die den Einsatz von Kindersoldaten im ugandischen Bürgerkrieg zum Thema hat. Unter Rebellenführer Joseph Kony hat die »Widerstandsarmee des Herren« seit 1987 Zehntausende von Kindern entführt, die Jungen in den Krieg gezwungen und die Mädchen als Sklavinnen unter den Kommandanten aufgeteilt. Littell zeigt die Geschichten von zwei Männern und zwei Frauen, die sich nach Jahren in der »Lord’s Resistance Army« befreien konnten und wieder in die Gesellschaft integriert wurden – soweit möglich. Die beiden Männer haben vielfach gemordet und immer wieder gerade gewonnene Freunde verloren – in Kämpfen oder durch von Kony befohlene Säuberungen. Die Frauen wurden sehr oft vergewaltigt; eine zieht in der Freiheit einen von Kony gezeugten Sohn auf. Sie haben erlebt, wie Mädchen, die sich wehrten, ermordet wurden. Wie die vier ihre Vergangenheit zu bewältigen versuchen, zeigt der Film.

Dabei erweist sich Littell zum Glück als deutlich weniger sensationsgierig denn als Romanautor. Man sieht nur wenig Blut, und dann mit Grund: wenn etwa eine der traumatisierten Frauen nach lokaler Überzeugung von einem Geist besessen ist, der mit einer Zeremonie ausgetrieben werden soll, bei der einer Ziege die Kehle durchgeschnitten wird. Hoffentlich hilft’s als Placebo; man wird nicht so bald vergessen, wie diese von Gewalt gezeichnete Gesellschaft versucht, die Gewalterfahrung unter Kontrolle zu bringen – das zentrale Thema des Films.

Der Regisseur fährt mit drei Protagonisten in den Sudan, dessen Regime Kony zeitweise einen Rückzugsraum bot. Wo ehemals der Stützpunkt der Rebellen war, wo Massenhinrichtungen und ein Angriff ugandischer Regierungstruppen viele Opfer forderten, lässt Littell den ehemaligen Kindersoldaten viel Freiraum. Sie spielen Szenen nach, entdecken alte Gewohnheiten wieder, lachen und werden plötzlich wieder ernst. Dabei wird klar, in welchen Widersprüchen sie sich bewegen. Als Verschleppte waren sie Opfer, die Männer wurden aber zu Mördern abgerichtet. Die Erinnerung an die Schrecken ist insofern zwiespältig, als sie das Gemeinsame ausmacht. Ohne die Entführungen hätten die drei sich nie kennengelernt. Durch ihre Vergangenheit sind sie von ihrer Umgebung, der sie gewaltsam entrissen wurden und die sie mit Gewalt bedroht haben, getrennt.

Überhaupt wird viel gelacht in diesem Film, dessen Thema zum Lachen keinen Anlass bietet. Vielleicht soll das Lachen Unsicherheiten überspielen. Als Europäer fragt man sich auch, inwieweit Mimik kulturell bedingt ist und ob man hier etwas ganz grundsätzlich missversteht. Littell verweigert jeden Ansatz einer Erklärung. Er zeigt, statt zu psychologisieren – und so gelingt es ihm, das Problem von Opfern, die Täter sind, in den Griff zu bekommen.

Täter und Opfer zugleich, das wird gerne auf eine individuelle moralische Ebene gebracht: Jedes arme Schwein ist doch auch ein kleines Sünderlein. Indem man voll menschlichem Verständnis alles relativiert, schafft man eine moralische Grauzone, in der sich auch die großen Sünder pudelwohl fühlen. In »Wrong Elements« werden Handlungen gezeigt oder nachgespielt, aber nicht beurteilt. Gerade das erlaubt ein Urteil, das die Personen in der Einheit ihrer Widersprüche wahrnimmt: also nicht im breiigen Ungefähr, sondern in einem Konflikt, der zu einem Verhalten zwingt.

Littell gibt einer weiteren Person Raum, die diesen Widerspruch zuspitzt. Dominic Ongwen wurde als Kind von Konys Armee entführt, zum Kämpfen gezwungen, stieg in die Kommandoebene auf und war damit mutmaßlich für Entführungen und Morde verantwortlich. Nachdem Ongwen 2015 in die Hände ugandischer Regierungstruppen geriet, wurde er nach Den Haag ausgeliefert, wo er gegenwärtig vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt ist. Im Film spielt keine Rolle, dass dieses Gericht sich lieber mit denjenigen unter den afrikanischen Milizenchefs befasst, die gerade dem Westen missfallen, als sich mit den Kriegsverantwortlichen des Imperialismus zu beschäftigen. Klar wird jedoch die Fragwürdigkeit solcher Anklagen.

Hier hilft der Blick auf die Tatsachen, sogar wenn eine antiimperialistische Theorie fehlt. Ein wohlmeinender Menschenrechtsfundamentalismus wird leicht zur Rechtfertigung imperialistischer Praxis. Die gesellschaftliche Praxis in Kriegsgebieten hingegen, die Littell anhand unzähliger gut beobachteter Einzelheiten veranschaulicht, bietet Chancen für eine Friedenspolitik.