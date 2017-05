Zensur ohne Grenzen

Gegenwehr: Protestaktion bei Verhandlung gegen Cumhüriyet-Chefredakteur Can Dündar 2016 in Istanbul Foto: Sedat Suna/EPA/dpa

Das nennt man Fehlallokation von EU-Steuergeldern. Laut Süddeutscher Zeitung hat die Türkei zwischen 2007 und 2013 von der Europäischen Union rund 4,8 Milliarden Euro »Heranführungshilfe« an deren »Standards« erhalten. Gebracht hat es nichts. Kuppel-Shows im Fernsehen, die Online-Enzyklopädie Wikipedia sowie mehrere in Westeuropa produzierte kurdische Fernsehsender sind die jüngsten Opfer des speziellen Demokratieverständnisses im Regime von Präsident Recep Tayyip Erdogan. So hat die staatliche Telekommunikationsbehörde BTK am 29. April die Sperrung von Wikipedia in allen verfügbaren Sprachen wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit verfügt.

»Trotz aller Bemühungen wurde der Inhalt, der fälschlicherweise behauptet, die Türkei unterstütze Terrororganisationen, nicht gelöscht«, gab die Telekommunikationsbehörde über Twitter den Grund für diese Maßnahme bekannt. Konkret hatte die Regierungsbehörde von Wikipedia gefordert, die beiden englischsprachigen Beiträge »Foreign involvement in the Syrian Civil War« (kurzlink.de/wiki_syria) und »State-sponsored terrorism«, (kurzlink.de/wiki_terror) zu entfernen. Denn in diesen wird die Unterstützung der türkischen Regierung für dschihadistische Gruppierungen wie den Islamischen Staat in Syrien thematisiert. Wikipedia hat inzwischen Widerspruch gegen die von einem Gericht in Ankara bestätigte Sperrung eingelegt. Im Gegenzug erklärte die Stadtverwaltung von Istanbul, dass Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales von der Gästeliste für den Mitte Mai veranstalteten internationalen Urbanismuskongress »World Cities Expo« gestrichen wurde.

Auch die beliebten, aber von konservativem Muslimen als unmoralisch abgelehnten Dating-Shows im Fernsehen fielen einem Dekret des Staatspräsidenten auf Grundlage des seit dem Putschversuch im Juli letzten Jahres geltenden Ausnahmezustandes zum Opfer. Sendungen, in denen Menschen einander vorgestellt werden, um einen Partner zu finden, »können nicht zugelassen werden«, heißt es im Amtsblatt vom vergangenen Wochenende. »Waren Kuppelshows für den Putschversuch verantwortlich«, fragte dagegen der Vizevorsitzende der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP, Sezgin Tanrikulu, in der linken Tageszeitung BirGün nach der Verbotsverfügung. »Wurde der Ausnahmezustand wegen Kuppelshows erlassen?«

Doch nicht nur im eigenen Land unterdrückt Erdogan unliebsame Meinungen. Die eigentlich nur für die Türkei zuständige Radio- und Fernsehaufsichtsbehörde RTÜK hat in einem Schreiben vom 24. März 2017 den europäischen Satellitenbetreiber Eutelsat aufgefordert, die Ausstrahlung von drei in Europa produzierten kurdischen Fernsehsendern zu beenden, weil diese gegen Gesetze der Türkei verstießen. Betroffen sind die Nachrichtensender Sterk TV und News Channel sowie der vor allem über die Situation im nordsyrischen Autonomiegebiet Rojava berichtende Sender Ronahi TV. Noch sind die Sender zum empfangen. Doch wie aus einem der kurdischen Nachrichenagentur Firat vorliegenden Schreiben des Eutelsat-Managements hervorgeht, hat das Unternehmen nun seine Vertragsfirma Uplink in Slowenien aufgefordert, die Programme Sterk TV und Ronahi TV von der Ausstrahlung über den Satelliten »Hot Bird« zu entfernen. Kurdische Verbände wie das Demokratische Gesellschaftszentrum der Kurden in Deutschland Nav Dem nutzten den internationalen Tag der Pressefreiheit am Mittwoch, um gegen die drohende Abschaltung der Sender sowie die Bombardierung von drei kurdischen Radiostationen in Nordsyrien und dem Nordirak durch die kurdische Luftwaffe in der vergangenen Woche zu protestieren.

Bereits im Oktober letzten Jahres war Eutelsat einer türkischen Zensuraufforderung nachgekommen und hatte die Ausstrahlung des in Belgien produzierten kurdischen Nachrichtensenders Med Nuce TV sowie des in Schweden produzierten Senders Newroz beendet (jW vom 20.10. 2016). Das Eutelsat-Management rechtfertigte sich damit, dass seine umfangreichen Geschäfte mit türkischen Medien gefährdet seien, wenn es dem Zensurwunsch aus Ankara nicht nachgekommen wäre. Ein Pariser Gericht erklärte allerdings im November die Beendigung der Ausstrahlung durch Eutelsat für unrechtmäßig, da weder der Satellitenbetreiber noch RTÜK über die Ausstrahlung von Fernsehsendern in Europa zu entscheiden hätten.

Eutelsat ist ein aufgrund von Regierungsvereinbarungen zwischen 26 europäischen Staaten bestehendes transnationales Unternehmen, größter Anteilseigner ist der französische Staat mit 26,15 Prozent. Über den drittgrößten Satellitenbetreiber der Welt sind Sender in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, einem Teil Asiens sowie Amerikas zu empfangen.