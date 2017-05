Machtwechsel ausgeschlossen

Ausruhen vor der Wahl: In Algier werben die Listen und Kandidaten vor der heutigen Abstimmung um Stimmen (25.4.2017) Foto: REUTERS/Ramzi Boudina

Algerien wählt am heutigen Donnerstag ein neues Parlament. Auf dem Papier ist die Abstimmung die pluralistischste Parlamentswahl seit Einführung des Mehrparteiensystems 1990: 63 Parteien, 98 unabhängige Listen und mehr als 11.300 Kandidaten werben um die insgesamt 462 Sitze in der Volksversammlung in Algier. Doch ein Machtwechsel im Unterhaus gilt als ausgeschlossen, ein Wahlsieg des Regierungslagers als sicher. Offen ist nur, ob sich die gegenwärtigen Koalitionspartner, die frühere Einheitspartei Nationale Befreiungsfront (FLN) von Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika und die Nationaldemokratische Sammlung (RND), abermals die Macht teilen werden.

FLN-Funktionäre verkündeten im Wahlkampf wiederholt ihr Ziel einer absoluten Mehrheit. Entsprechend heftig attackierten sich FLN und RND in den vergangenen Wochen. Doch angesichts der Nähe von RND-Chef Ahmed Ouyahia zum algerischen Staatspräsidenten wäre ein Ausscheiden seiner Partei aus der Regierung eine Überraschung. Ouyahia fungiert bis heute als Bouteflikas Kabinettschef und lässt keine Gelegenheit aus, seine Loyalität gegenüber dem gesundheitlich angeschlagenen 80jährigen zu betonen. Die RND wirbt auf Wahlplakaten sogar mit Bouteflikas Antlitz. Dies kann indes auch als Zeichen gewertet werden, wie verzweifelt man an der Koalition festhält.

Zwei andere regimenahe Parteien stehen bereit, die RND abzulösen: die Algerische Volksbewegung (MPA) von Amara Benyounés und die Sammlung für Hoffnung (TAJ) von Amar Ghoul, buhlen darum, an der Regierung beteiligt zu werden. Ausgeschlossen ist dieses keineswegs, denn die Wahl gilt als Stimmungstest für Bouteflikas Nachfolge. Premierminister Abdelmalek Sellal (FLN) ist zwar der Favorit, doch auch Ouyahia werden Ambitionen auf das höchste Staatsamt nachgesagt. Ob die FLN die Abstimmung tatsächlich nutzen wird, um mit Ouyahia einen Konkurrenten Sellals loszuwerden, wird sich nach Bekanntwerden des Ergebnisses in der kommenden Woche zeigen.

Die meisten der zahlreichen Oppositionsparteien machen sich keine Illusionen über den Wahlausgang. Sie hoffen aber darauf, zumindest mehr Vertreter ins Parlament entsenden zu können, um als Opposition die Regierung zu attackieren. Das größte Wählerpotential hat dabei das stark zersplitterte islamistische Lager. Dieses gilt jedoch als politisch diskreditiert und hat Probleme, seine Anhängerschaft zu mobilisieren.

Zu den aussichtsreichsten linksliberalen Oppositionskräften zählen die in der von der Minderheit der Berber dominierten Region Kabylei verankerte Sammlung für Kultur und Demokratie (RCD) und die Front Sozialistischer Kräfte (FFS). Beide Parteien präsentieren mit ihrem föderalen Staats- und Gesellschaftsentwurf sowie dem auf soziale Gerechtigkeit setzenden Programm eine politische Alternative zum Status quo. Sie nutzen den Wahlkampf vor allem für heftige Attacken gegen die »Oligarchie«, wie FFS-Chef Abdelmalek Bouchafa das Regime jüngst nannte.

Inwieweit FFS, RCD und die trotzkistische Arbeiterpartei, die zwar zur Opposition zählt, aber in der Vergangenheit Bouteflikas Präsidentschaft unterstützt hatte, ein gutes Ergebnis einfahren werden, hängt auch vom Willen der Staatsführung ab, eine kritische Opposition im Parlament zu dulden. Denn die Abstimmung ist nicht transparent, Lokalregierungen und Staatsapparat sind vom FLN durchsetzt. Außerdem ist die neu gegründete Oberste Wahlkommission zwar formell unabhängig. Ihre Mitglieder werden jedoch vom Staatschef ernannt, weswegen von Unabhängigkeit keine Rede sein kann.