Deeskalationszonen beschlossen

Übereinkunft getroffen: In Astana haben am Donnerstag Russland, die Türkei und Iran sich auf »Deeskalationszonen« in Syrien verständigt. Damaskus hat seine Zustimmung bekundet Foto: Mukhtar/Reuters

In der kasachischen Hauptstadt Astana sind am Donnerstag zweitägige Gespräche zur Festigung des landesweiten Waffenstillstandes in Syrien zu Ende gegangen. Das Treffen wurde von Russland, Iran und der Türkei geleitet, die im Dezember 2016 als Garantiemächte die Feuerpause mit bewaffneten Gruppen und der Regierung in Damaskus ausgehandelt hatten.

Erstmals hatte Washington mit Stuart Jones einen hochrangigen Diplomaten nach Astana entsandt. Jones, der über Erfahrungen als Botschafter im Irak und in Jordanien verfügt, traf mit dem russischen Delegationsleiter, dem von Präsident Putin beauftragten Sonderbotschafter für Syrien Alexander Lawrentjew, zusammen. Die Vereinten Nationen waren mit ihrem Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan de Mistura, vertreten, der wiederholt betont hatte, dass die Verhandlungsprozesse in Astana und in Genf sich gegenseitig ergänzten. Die Delegation der bewaffneten Gruppen hatte zunächst erklärt, nicht an den Gesprächen in Kasachstan teilzunehmen, solange die syrische Luftwaffe weiterhin Angriffe flöge. Am Donnerstag allerdings war sie bei den Beratungen vertreten.

Moskau schlug die Bildung von vier »Deeskalationszonen« in Syrien vor, um eine friedliche Lösung zu fördern und um die sogenannten moderaten Rebellen von Terrorgruppen zu trennen. Russland, die Türkei und der Iran einigten sich schließlich in einem Memorandum darauf, dass in Teilen der Provinz Idlib, nördlich von Homs, in Deraa nahe der Grenze zu Jordanien und in Gebieten östlich der Hauptstadt Damaskus die Kampfhandlungen eingefroren werden sollen. Die Zonen sollen durch Kontrollpunkte erreichbar sein, die sowohl von den bewaffneten Gruppen als auch von der syrischen Armee besetzt sind. Russland könnte möglicherweise mehr Militärpolizei nach Syrien entsenden, um die Sicherheit und Ordnung innerhalb dieser Zonen und an den Kontrollpunkten zu gewährleisten.

Die Kampfgruppen meldeten Zweifel an dem Plan an und reichten eine Frageliste ein. Die syrische Regierung unterstützte den Vorschlag, wie es im Außenministerium in Damaskus hieß. Die Regierung sei verpflichtet, das Blutvergießen zu beenden und alles dafür zu tun, damit die Syrer wieder ihr normales Leben aufnehmen können. Der Kampf gegen den »Islamischen Staat«, gegen die Fatah-Al-Scham-Front und gegen Organisationen, die mit diesen kooperierten, ginge in ganz Syrien weiter.