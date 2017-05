Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen in Venezuela ist am Mittwoch (Ortszeit) ein weiterer Mensch getötet worden. Zudem wurden mehrere Menschen verletzt, als ein Wasserwerfer in die Menge fuhr, nachdem er von Militanten mit Molotowcocktails in Brand gesteckt worden war (Foto). Die Lage in Caracas war eskaliert, als Oppositionelle in das Zentrum der Hauptstadt ziehen wollten. Sicherheitskräfte versperrten ihnen den Weg, weil dort zeitgleich Tausende Regierungsanhänger für die von Präsident Nicolás Maduro angekündigte Wahl einer Verfassunggebenden Versammlung demonstrierten. (AFP/AVN/jW)