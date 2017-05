Weiter Unruhe bei Thyssen-Krupp

Sorgen um Jobs bei Thyssen-Krupp: »Trauerzug« am 3. Mai in Bochum Foto: Federico Gambarini/dpa

Die Stahlkocher von Thyssen-Krupp kämpfen um ihre Arbeitsplätze. Sorgen bereiten vor allem die Kürzungspläne des Konzerns und eine mögliche Fusion mit dem Konkurrenten Tata Steel. Am Donnerstag beriet der Aufsichtsrat des Stahl- und Rüstungsunternehmens in Duisburg.

Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall befürchten die Vernichtung von bis zu 4.000 der rund 27.000 Arbeitsplätze in der europäischen Stahlsparte der Aktiengesellschaft. Auch Managementpläne einer möglichen Fusion des Bereiches mit dem indischen Konkurrenten Tata, über die seit Monaten verhandelt wird, lassen den Zorn der Beschäftigten wachsen.

Mitten in den Protesten gegen die geplanten Einschnitte stellt Thyssen-Krupp eine neue Anlage zur Oberflächenveredlung in Nordrhein-Westfalen in Aussicht. Es gehe um die Errichtung eines Werksteils zur Feuerbeschichtung von Stahlblechen für die Automobilindustrie an einem bestehenden Standort, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Zuvor hatte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) darüber berichtet.

Andreas Goss, Chef der Stahlsparte von Thyssen-Krupp, hatte dem Blatt gesagt: »Wir prüfen gerade, ob und wo diese neue Anlage entstehen könnte. Dabei geht es um eine Investition in dreistelliger Millionenhöhe, die Arbeitsplätze schaffen würde«. Bei einer Sitzung des Aufsichtsrats von Thyssen-Krupp Steel stand die Beratung über ein vom Management vorgelegtes »Sparprogramm« auf der Tagesordnung. Das Unternehmen hat die von den Gewerkschaftern angenommene Zahl der gefährdeten Jobs jedoch zurückgewiesen. Mit Beschlüssen wurde nicht gerechnet (die Sitzung dauerte bei jW-Redaktionsschluss noch an).

Betriebsräte und Gewerkschaft lehnen einen Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Tata, der auch in der EU aktiv ist, mit Nachdruck ab. Topmanager Goss indes setzt seine Hoffnung auf eine »einvernehmliche» Lösung. »Alles andere passt auch nicht zur Unternehmenskultur«, sagte Goss der WAZ. Bei einer Demonstration in Duisburg hatten in dieser Woche rund 7.500 Stahlarbeiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. (dpa/jW)