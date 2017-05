Tradition Talfahrt

»Tomorrow, my friend!« KSC-Trainer Marc-Patrick Meister muss sich fürs Erste aus der 2. Bundesliga verabschieden Foto: Uli Deck/dpa

Vor zwei Jahren schnappte sich der Chilene Marcelo Díaz im Trikot des Hamburger SV den Ball von seinem Teamkollegen Rafael van der Vaart. Zwar war der Niederländer der etatmäßige Freistoßschütze, doch Díaz fühlte sich gut an jenem Tag und beschwichtigte den gekränkten van der Vaart mit drei Worten, die es für kurze Zeit zum Bonmot gebracht haben: »Tomorrow, my friend!« Der Chilene traf tatsächlich das Tor – und der HSV zog in der Nachspielzeit der Relegationspartie einmal mehr den Kopf aus der Schlinge.

Des »Bundesliga-Dinos« Freud’ war das Leid des Karlsruher SC. Denkbar unglücklich scheiterte der badische Traditionsverein in jenem Frühsommer 2015, der Bundesliga-Aufstieg schien während des Spiels schon fast sicher. Vor allem Trainer Markus Kauczinski war nach dem Abpfiff am Boden zerstört. Doch es sollte bald noch schlimmer kommen.

Trotz einiger Abgänge führte Kauczinski die Karlsruher in der darauffolgenden Saison auf einen soliden siebten Tabellenplatz und verabschiedete sich anschließend in Richtung Oberhaus zum FC Ingolstadt. Kauczinski und Präsident Ingo Wellenreuther, CDU-Abgeordneter im Bundestag, hatten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. In der Folge brach beim KSC das Chaos aus. Vier Trainer und zwei Sportdirektoren versuchten sich in der laufenden Saison daran, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Vor allem in die Verpflichtung von Mirko Slomka wurden große Hoffnungen gesetzt, vergeblich: Als Slomka Anfang April nach 91 Tagen im Amt entlassen wurde, war der KSC Tabellenletzter. Sein Nachfolger an der Seitenlinie wurde Kotrainer Marc-Patrick Meister. Obwohl unter dem bisher kein Sieg gelang, wurde sein Vertrag bis 2019 verlängert.

Seit der 1:3-Heimniederlage gegen Kaiserslautern vom vergangenen Samstag steht der KSC nun als erster Absteiger fest. Drei Spieltage vor Saisonende kann der deutsche Meister von 1909 für die dritte Liga planen. Sie sind das Berg- und Talfahren gewohnt im Wildparkstadion. Jahrelang gehörte der Verein zum Inventar der Bundesliga. Trainerderwisch Winfried »Winni« Schäfer war das Gesicht des Vereins, der regelmäßig in europäischen Wettbewerben auftauchte. Man erinnere sich nur an das legendäre 7:0 gegen den FC Valencia, das als »Wunder vom Wildpark« in die Geschichte einging.

Bekannt waren die Badener zudem für ihre vorbildliche Jugendarbeit, die vor allem dem FC Bayern regelmäßig Spieler wie Oliver Kahn oder Mehmet Scholl einbrachte. Irgendwann konnte der kontinuierliche Aderlass aber nicht mehr kompensiert werden: Nach elf Jahren Oberhaus stieg der KSC 1998 ab. In den folgenden 15 Jahren musste er zweimal den Gang in die dritte Liga antreten – den ersten Abstieg im Jahre 2000 konnte auch Joachim Löw auf seiner letzten Vereinstrainerstation in Deutschland nicht verhindern –, von 2007 bis 2009 gab es gleichwohl auch ein Intermezzo in der ersten Liga. Für die Fans dürfte das ständige Auf und Ab entnervend gewesen sein.

Als klar wurde, dass die laufende Saison mit dem neuerlichen Abstieg enden würde, kippte die Stimmung im Wildpark. Im Derby gegen Stuttgart sorgten die KSC-Anhänger fast für einen Spielabbruch, und während des entscheidenden Spiels gegen Kaiserslautern verzichtete der harte Kern ganz auf die Unterstützung. »Das war nicht schön«, sagte KSC-Kapitän Dirk Orlishausen. »Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Wir haben in diesem Jahr in vielen Spielen zuwenig dafür getan, dass die Fans uns bedingungslos unterstützen.«

Trotz des Abstiegs soll an dem geplanten Bau einer neuen Arena festgehalten werden. 113 Millionen Euro sind veranschlagt. Der KSC setzt aus Tradition voll auf die Karte sofortiger Wiederaufstieg. Ein riskantes Unterfangen.