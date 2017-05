Ein spannendes (nicht nur) linguistisches Experiment: »Integration im Eiltempo« Foto: Michael Khano/Kobalt Productions

Integration im Eiltempo

Der britische Sprachcoach David Lebor hat ein System von »Erinnerungstechniken« entwickelt, das es Menschen ermöglichen soll, in wenigen Wochen eine Sprache zu erlernen. Als er die Bilder der gestrandeten Flüchtlinge im Fernsehen sah, nahm er sich eine Auszeit und machte sich auf eigene Faust auf nach Berlin. Dort suchte er eine Gruppe von Migranten, die bereit sind, an dem Experiment teilzunehmen. Es gibt eben keine schwierigen Sprachen, nur schwierige Methoden.

Ein Schutzwall für Europa

Alle reden von Trumps Mexiko-Mauer – warum wohl? Europa wird in den nächsten zehn Jahren seine Grenzverteidigung weiter ausbauen. In Zukunft sollen Hightechsysteme die Grenzen sichern. Der elf Kilometer lange Zaun der spanischen Exklave Melilla in Nordafrika ist mehr als sechs Meter hoch. 2005 wurde er für 33 Millionen Euro modernisiert: Nun sind es insgesamt drei Barrieren, geneigt und mit speziellem Gitter verstärkt. All das soll es unmöglich machen, mit Fingern oder Füßen Halt zu finden. Mehr als 300 Polizisten bewachen ihn allein auf spanischer Seite. Die bloßen Wartungskosten belaufen sich auf 154.000 Euro pro Kilometer Zaun pro Jahr. Mister Wer-noch-mal: Tear down this Zaun!

Frankreich, Anfang der 1960er Jahre: Im Auftrag der rechtsgerichteten »Organisation de l'armée secrète« (OAS) soll ein britischer Profikiller, genannt der Schakal, den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle ermorden. Obwohl der Geheimdienst von dem geplanten Attentat erfährt, ist der Killer seinen Verfolgern stets einen Schritt voraus und trifft seine Vorbereitungen. Realistisch gesehen, ist es aber bei rechtsradikalen Killern so, dass sie immer in einer Art Einvernehmen mit den Diensten handeln. Mit Edward Fox (»Der Schakal«), Michael Lonsdale (Inspektor Claude Lebel). GB/F 1973. Regie: Der große Fred Zinnemann, der sich 1997 erfolgreich gegen die Absicht der Produzenten einer banalen Neuverfilmung wehrte, diese mit dem Originaltitel seiner eigenen Verfilmung »The Day of the Jackal« zu vermarkten. Im deutschen Vertrieb haben beide Filme jedoch denselben Titel. Tja, alles eine Soße hier.

