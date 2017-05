Das Ende der demokratischen Illusion?

Mangel an Ambitionen? Die Proteste gegen die Reform des ungarischen Hochschulgesetzes sollten breitere ­Gesellschaftsschichten ansprechen Foto: Zoltan Balogh/MTI/dpa

Die Reform des ungarischen Hochschulgesetzes von Anfang April macht Furore. Zehntausende demonstrierten gegen die Änderungen, die EU-Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Der Regierung wird vorgeworfen, die Regelungen zielten auf die Schließung der von US-Milliardär George Soros gegründeten Privatuniversität Central European University (CEU) in Budapest. (jW)

Wir müssen an dieser Stelle nicht mehr darüber schreiben, was mit der CEU geschieht: Die Herrschenden in Ungarn wollen die Universität schließen. Ob die Hauptmotivation dabei das weitere Aufpeitschen der aus innenpolitischen Gründen geführten antiliberalen Hysteriekampagne ist, vielleicht ein Versuch, den geopolitischen Spielraum zu erweitern, oder unter Umständen mit der Führung der USA an den Verhandlungstisch zu kommen, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar.

Die Entwicklung in Ungarn ist keine Anomalie: Sie passt in die lange Reihe der seit dem Systemwechsel entstandenen osteuropäischen, oligarchischen Kapitalismen, und ihrer, nennen wir sie »eingeschränkt« demokratischen, autoritären Formen des Regierens. Zweifelsohne ist jedoch Ungarn zum extremsten Beispiel in der Region geworden. Viele haben das Gefühl, dass, was jetzt geschieht, ein Meilenstein ist, und wahrscheinlich haben sie Recht: Die staatliche Zerstörung des Pluralismus im Bildungssystem aus politischen Gründen (vergessen wir aber nicht, dass zeitgleich kontinuierlich der allgemeine Abbau des Schulsystems vonstatten geht, was noch sehr viel mehr Menschen betrifft), bedeutet eine neue Etappe in der Entwicklung des autoritären Systems in Ungarn.

Mängel der Proteste

Wir müssen nicht erklären, warum es sich von selbst versteht, die CEU zu unterstützen. Natürlich lässt sich sagen, dass sie eine typische Institution der Transformation ist, aus der auch einige Manager mit (neo)liberaler ökonomisch-politischer Weltsicht der post-sowjetischen Region kamen, bzw. viele nach ihrem Studium in Budapest in die englisch-amerikanische akademische Welt gingen. Aber was folgt daraus? Die Institution betreibt wertvolle Forschungs- und Bildungsarbeit, hier finden wir die einzig veritable englischsprachige Bibliothek für Gesellschaftswissenschaften. Die Universität hat selbst radikale Wissenschaftler beherbergt, die den Systemwechsel kritisch analysieren. Und eine Regierung, die langsam auch die minimalste soziale Infrastruktur zerstört, eine solche Regierung will diese Institution zerstören. Zur selben Zeit werden die ungarischen Universitäten ausgehungert, die Segregation im Bildungssystem nimmt zu. Zu sagen, dass die CEU eine typische Institution der »neokolonialen« Entwicklung der letzten 25 Jahre ist, mag in gewissem Sinne sogar richtig sein, ist aber kein Argument dagegen, sich mit der Universität solidarisch zu zeigen, da ihre Schließung nur eine weitere Phase eben dieser nach unten gerichteten Entwicklung darstellt.

All das rächt sich nun natürlich in der Weise, dass die Proteste, zumindest bislang, nicht über die Budapester Intellektuellen und Studentenschaft hinausgehen. Was aber an den bisherigen Demonstrationen weitaus problematischer ist, ist weniger die fast ausschließliche Teilnahme der unmittelbar betroffenen oberen oder mittleren Schichten, sondern der Mangel an Ambitionen, mit den Protesten auch jene breiteren Schichten der Gesellschaft ansprechen zu wollen, die der allgemein antisoziale und antidemokratische Kurs des Regimes noch sehr viel stärker betrifft. Noch einmal: Der Angriff auf die CEU, die Aufhebung der demokratischen Politik und die allgemeine soziale Krise im Land können und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, ganz im Gegenteil: Sie sind zusammenhängende Elemente jener autoritären Politik des sich auf lange Sicht einrichtenden ungarischen oligarchischen Kapitalismus. Genau diese Zusammenhänge müssten deutlich gemacht und in den Mittelpunkt der Proteste gestellt werden, damit diese in einem kritischen Maße anschwellen können, und die »Single Issue«-Protestbewegung von relativ privilegierten Schichten dahingehend überschreiten.

Antisemitische Rhetorik

Nicht nur in der Zerstörung der Institutionen, bzw. der Steigerung der staatlichen Willkür hat das System einen weiteren Schritt getan: Die antisemitische Rhetorik wird weiter institutionalisiert und alltagsfähig gemacht. Wenn wir das Wort »Soros« in den Aussagen der aggressivsten Propagandisten des Systems mit dem Wort »Jude« austauschen, bekommen wir eine Reihe Goebbelsscher Verlautbarungen; es erscheint das bekannte Element des »nationsfremden Parasiten«. Der in Ungarn über eine bedeutende Tradition verfügende Antisemitismus trifft auf viele »offene Ohren«. Die Wiederbelebung und selektive Nutzung dieses Diskurses ist seit dem Systemwechsel Teil der »historischen Leistungen« der ungarischen Rechten und gehört heute zum offiziellen staatlichen Sprachduktus. Das zeigt ganz gut, wie weit wir gekommen sind. Dieselbe antikommunistische-antisemitische Sprache hat die Rechte benutzt, als sie im Zeichen der »Wahrung nationaler Kultur« vor kurzem im Morgengrauen die Statue von Georg Lukács aus dem St.-Stephan-Park entfernen ließ.

Die Befeuerung dieses Diskurses ist allem Anschein nach Teil eines Machtkampfes mit der rechtsradikalen Partei Jobbik, seitdem der einst mächtigste der Oligarchen, Lajos Simicska, in Opposition zu Ministerpräsident Orbán geraten ist und sich allem Anschein nach mit seinem Medienimperium hinter diese neofaschistische Partei gestellt hat, um ihr bei den Wahlen 2018 zu einem Sieg zu verhelfen und somit wieder an staatliche Aufträge zu gelangen. In dieser bedrohlichen Situation scheint Orbán mit einem alles bisherige übertreffenden Schritt seinen Apparat auf die Probe stellen und endgültig an sich zu binden zu wollen. Diejenigen, die jetzt noch an seiner Seite stehen, werden hiernach kaum mehr einen Weg zurück in die »normale« Gesellschaft finden können, für sie wird von nun an der Machterhalt Überlebensstrategie sein.

Eine Illusion

Das ist es, was der Großteil der Protestierenden offenbar nicht sieht: Wir haben seit langem schon die Grundbedingungen der parlamentarische Demokratie hinter uns gelassen. Und dennoch sind in der letzten Zeit neue oppositionelle Initiativen entstanden, deren Ansatz es ist, den Regierungswechsel durch Wahlen zu erreichen. Aber ist diese Vorstellung nicht eine Illusion? Schon die Wahlen 2014 waren manipuliert. Würde diese Staatsführung, die jetzt eine Universität schließen lässt, wirklich zulassen, dass sie abgewählt werden kann, und dann friedlich die Macht übergeben? Wir müssen der Möglichkeit ins Auge sehen, dass die gegenwärtige Regierung durch Wahlen nicht abgelöst werden kann.

Aber wenn das so ist, was folgt daraus? In der ungarischen Gesellschaft sind keine emotionalen, politischen und organisatorischen »Ressourcen« erkennbar, die auch nur im Entferntesten an die Möglichkeiten der im Regime Form annehmenden konzentrierten Staatsmacht reichen würden. Historisch betrachtet wurden in Ungarn Systemwechsel immer durch Veränderungen der äußeren Bedingungen hervorgerufen. Aufgrund der Schwäche der politischen Akteure im Inneren scheint auch jetzt dieses Szenario am wahrscheinlichsten.

Wann und wie eine Situation entstehen kann, in der die Staatsmacht ins Wanken gerät, kann nicht vorhergesehen werden. Dennoch haben die Ereignisse der letzten Wochen deutlich gemacht, dass der Führer des Regimes ganz offensichtlich den Bezug zur Realität verloren hat. Zumindest hat er sich zu Schritten entschlossen, die den Staatshaushalt und die Volkswirtschaft von den sie am Leben erhaltenden internationalen Unterstützungen abschneiden könnten. An der Frage, welche Strategie die ebenso unberechenbare Regierung der USA in Osteuropa verfolgen wird, könnte auch das Schicksal des ungarischen Regimes hängen. Aber auch die Möglichkeit der Stabilisierung kann nicht ausgeschlossen werden: Ist nicht schließlich auch die Türkei NATO-Mitglied? Wenn aber die destabilisierenden Tendenzen sich verstärken, ist zur Zeit selbst das »ukrainische« Modell (Majdan) nicht mehr unvorstellbar.