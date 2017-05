Gegen die Gegenreform

Nein, das ist keine Kunstaktion: Athener Antifaschisten nach einer Demonstration gegen die »Goldene ­Morgendämmerung« im September 2015 Foto: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

In etwas mehr als einem Monat, am 10. Juni, eröffnet in Kassel für 100 Tage die »Documenta 14«, die internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Am Donnerstag vergangene Woche begann das Programm im Museum Fridericianum. Programmkurator Paul B. Preciado verwies auf die Erfahrungen des »langen Sommers der Migration« in Europa, der nicht nur ein Versagen der repräsentativ- demokratischen Institutionen, sondern auch ein ethisches Versagen der Gastfreundschaft offenbart habe. Die Folgen des »ausbeuterisch-räuberischem finanzwirtschaftlichen Neoliberalismus sowie der nekropolitischen Herrschaftsform« seien in den Medien als »Krisen des Südens« dargestellt worden, vor denen der Rest Europas zu bewahren sei.

Als Antwort hatte er nun zu einem dreitägigen »Parlament der Körper« eingeladen, bei dem Gruppen und Aktivisten der sogenannten Zivilgesellschaft, Basisinitiativen und künstlerische Netzwerke ihre Antworten auf diese gesellschaftlichen Probleme vorstellen konnten. Ein solches »Parlament« definierte Preciado als eine »Institution im Werden und ohne Verfassung«, die sich »an Orten umkämpfter Geschichten« niederlasse, weil »deren Erinnerungen uns zum Hinterfragen der hegemonialen und romantisierten Erzählungen des demokratischen Europas nötigen«. Die Documenta reagiere damit auf den Prozess der »Gegenreform«, der zum Ziel habe, »die weiße männliche Vorherrschaft wiederherzustellen und demokratische Errungenschaften rückgängig zu machen, die die Arbeiter_innenbewegungen sowie antikoloniale, indigene, ökologische, feministische, sexuelle und anti-psychiatrische Befreiungsansätze in den vergangenen zwei Jahrhunderten erkämpft haben«.

So komplex wie diese Konzep­tion war auch das dreitägige Programm dieses »Parlaments«. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen wurden die gesellschaftlichen Reaktionen auf die kapitalistischen Krisenerscheinungen thematisiert. Was bedeutet eigentlich so ein Begriff wie »globaler Süden«, was hat das mit Kolonialismus und Ausbeutung zu tun, was ist »postkoloniale Realität«, und wo bleiben die feministischen und transsexuellen Positionen? »Wie fühlt es sich an, ein Problem zu sein?« – schon die Überschrift der Tagung machte klar, dass alle diese Fragen nur gegen den ideologischen Mainstream zu beantworten sind.

Einen wichtigen Schwerpunkt bildeten Faschismus und Antifaschismus. Boris Buden (Berlin/Zagreb) setzte sich mit Geschichtsrevisionismus in Kroatien auseinander, wo es staatlicherseits toleriert und gefördert eine offene Rehabilitierung der Ustascha-Faschisten gibt. Ulrich Schneider (Kassel) erinnerte an NS-Verfolgung und Widerstand in Kassel, aber auch – am Beispiel von Silvia Gingold – an die fortgesetzte Verfolgung von Antifaschisten in der BRD bis heute. Eine umfangreiche Aufarbeitung des NSU-Komplexes wurde von der Kasseler »Gesellschaft der Freunde von Halit« präsentiert. Mittlerweile gibt es ein Gegengutachten zum Mord an Halit Yozgat, der vor elf Jahren, am 6. April 2006, in einem Kassler Internetcafé erschossen wurde. Das Gegengutachten war auch ein Hinweis auf das geplante Tribunal »NSU-Komplex auflösen«, das vom 17. bis 21. Mai 2017 in Köln stattfindet.

Korrespondierend dazu stellten griechische Antifaschisten ihre Erfahrungen im Kampf gegen die »Goldene Morgendämmerung« und deren gewalttätige Übergriffe in Griechenland vor. Sie zeigten, dass einerseits ein ganz praktischer Schutz für Flüchtlinge, sozial Deklassierte und andere Opfer faschistischer Gewalt organisiert werden muss, andererseits auch praktische Hilfestellung mit den griechischen Behörden notwendig ist. Dass diese Debatten nicht im abgehobenen Kunstraum geführt wurden, dafür sorgten mehrere Präsentationen, z. B. von Stavros Stavrides (Athen), der anschaulich von der Selbstorganisation der Hilfe für Flüchtlinge und den realen Kämpfen auf dem Syntagma-Platz in Athen berichtete.

In den Diskussionen wurde sowohl von Adam Szymczyk, dem künstlerischen Leiter der Documenta, als auch von Paul Preciado betont, dass sich die kommende Documenta als »Freiraum«, als Ort des Austauschs und der Vernetzung solcher internationalen Bewegungen verstehen möchte, um über die 100 Tage der Kunstausstellung hinaus eine Wirkung zu erzielen.