Präsident unerwünscht

Zwist um Zuma: Gewerkschafter auf der COSATU-Kundgebung am 1. Mai in Mangaung Foto: Khothatso Mokone / AP Photo

Was selbst das Apartheidregime nie schaffte, Südafrikas Staatspräsident Jacob Zuma hat es erreicht: Erstmals in seiner mehr als 30jährigen Geschichte hat der Gewerkschaftsbund COSATU seine Hauptkundgebung am 1. Mai abgesagt. Grund waren Proteste von Arbeitern gegen eine geplante Rede Zumas bei den Feierlichkeiten in Mangaung, Hauptstadt der zentralen Provinz Free State. Während der Staatschef und Präsident des African National Congress (ANC) hinter einem von Polizisten in Kampfmontur geschützten Zaun auf seinen Auftritt wartete, flogen zwischen einigen Dutzend seiner Anhänger und Gegner die Fäuste. In der Folge brach COSATU die zu diesem Zeitpunkt ohnehin nur noch von ein paar hundert Menschen besuchte Veranstaltung ab.

Unerwartet kam das Debakel für die Regierungsallianz, zu der neben dem ANC und COSATU auch die South African Communist Party (SACP) gehört, allerdings nicht. Bereits im Vorfeld hatten vier einflussreiche Mitgliedsgewerkschaften gefordert, Zuma nicht reden zu lassen. Nach dessen jüngster eigenmächtiger Kabinettsumbildung, bei der die Partner übergangen worden waren, hatte das COSATU-Exekutivkomitee Anfang April erklärt, der Staatschef sei »nicht länger die richtige Person, um die Bewegung, die Allianz und das Land zu vereinen und zu führen«.

COSATU-Präsident Sdumo Dlamini, ein Vertrauter Zumas, muss sich nun fragen lassen, warum er den Auftritt des unerwünschten Präsidenten dennoch durchsetzte. Sein vorab geäußertes Argument, der Gewerkschaftsbund habe sich schließlich nur gegen Zuma als Staatschef, aber nicht für einen Rücktritt als ANC-Präsident ausgesprochen, wird ihm dabei intern wenig helfen.

Auch Zuma hat seine Position nicht gestärkt. Sein Lieblingsargument, Korruptionsvorwürfe und Proteste gegen ihn seien von der weißen Mittelschicht getragen und dienten der Vorherrschaft des weißen Monopolkapitals, fällt nun weg. Am 1. Mai verhinderten schwarze Arbeiter Zumas Auftritt. Was die Frage aufwirft, warum der Staatschef trotz aller vorab bekannter Abneigung überhaupt anreiste. Der 75jährige hätte schließlich leicht persönliche Gründe vorschieben können. Doch Zuma erschien und sah sich mit verschränkten Armen und versteinerter Miene an, wie Arbeiter im Streit über ihn auf Arbeiter einschlugen. Nun rätseln die Kommentatoren der großen Medien: Hatte das Zuma-Lager die Kräfteverhältnisse falsch eingeschätzt, oder war die Eskalation gar beabsichtigt, um die Spaltung des Gewerkschaftsbundes voranzutreiben?

Das Motiv wissen wohl nur der Präsident und seine Vertrauten, das Resultat jedoch ist offensichtlich. Der einst so mächtige COSATU, dessen Unterstützung bei Zumas Aufstieg an die Partei- und Staatsspitze vor zehn Jahren entscheidend war, ist tief gespalten. In den vergangenen Jahren hatte der innergewerkschaftliche Disput um die Unterstützung des ANC unter Zuma bereits zum Ausschluss des kämpferischen Generalsekretärs Zwelinzima Vavi und der militanten Metallarbeitergewerkschaft National Union of Mineworkers of South Africa (NUMSA) geführt, die vor kurzem einen neuen linken Dachverband gegründet haben.

Wie chaotisch die Lage bei COSATU ist, zeigen auch die Aussagen am 1. Mai. In Mangaung erklärte Provinzsekretär Monyatso Mahlatsi, er habe einen erfolgreichen Tag gesehen, die abgesagten »Reden und all das« wären ohnehin nur »die Kirsche auf der Torte« gewesen. »Traurig« fand der Gewerkschafter lediglich, »dass Politik auf einer Veranstaltung von Arbeitern stattgefunden hat«. In Johannesburg bekundete COSATU-Generalsekretär Bheki Ntshalintshali dagegen fast zeitgleich seine Unterstützung für Zumas Gegner Cyril Ramaphosa im Rennen um den Parteivorsitz, das auf dem ANC-Wahlparteitag im Dezember entschieden wird.