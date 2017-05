Pistole auf die Brust

Die Beschäftigten sollen ausgequetscht werden. Protest im Einzelhandel am 3. Juli 2013 in Erfurt Foto: Martin Schutt/dpa

Auf den ersten Blick klingt es wie ein, wenn auch sehr kleiner, Fortschritt: In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für den baden-württembergischen Einzelhandel hat die Unternehmerseite ein erstes Angebot vorgelegt, wie ver.di am Dienstag abend mitteilte. Demnach sollen die Löhne und Gehälter nach zwei Nullmonaten im Juni um 1,5 Prozent und im April nächsten Jahres um ein weiteres Prozent erhöht werden, bei einer Laufzeit von zwei Jahren.

Die Beschäftigten müssten dieses Angebot »geradezu als Missachtung ihrer täglich erbrachten Leistungen ansehen«, kritisierte hingegen ver.di. Dass die Unternehmen zu Beginn von Tarifverhandlungen indiskutable Lohnerhöhungen anbieten, gehört zum Ritual. Das Besondere ist aber: Der Einzelhandelsverband hat laut ver.di zugleich erklärt, keine weiteren Angebote in bezug auf die bestehende Entgelttabelle vorzulegen. Das heißt: Er knüpft weitere Zugeständnisse an die Schaffung einer neuen Lohnstruktur, über die seit über zehn Jahren in der Branche diskutiert wird.

Die Gewerkschaft will die Fragen trennen. »Die Verknüpfung eines Entgeltabschlusses mit Tarifthemen zur Entgeltstrukturreform oder zu Demographie werden wir nicht akzeptieren«, heißt es in einem einstimmig gefassten Beschluss der ver.di-Tarifkoordinierungskonferenz für den Einzelhandel. Es sei völlig klar, dass eine grundlegende Neugestaltung der Bezahlung nicht in drei, vier Monaten möglich sei, erklärte der ver.di-Verhandlungsführer in Baden-Württemberg, Bernhard Franke, gegenüber jW. Zumal die Unternehmen mit der Änderung offensichtlich eine Abgruppierung eines Teils der Beschäftigten erreichen wollen.

So sollen nach Vorstellungen des Unternehmerverbands drei Strukturen geschaffen werden, die unterhalb der jetzigen Gruppe der Verkäuferinnen liegen. Das würde die derzeit einheitliche Vergütungsstruktur im Einzelhandel differenzieren – allerdings nicht nach oben, wie von ver.di gefordert, sondern nach unten. Zudem wollen die Firmen Zuschläge kürzen und weitere Verschlechterungen durchsetzen.

Vor diesem Hintergrund birgt die Entgeltänderung viel Sprengstoff – auch innerhalb der Gewerkschaft. Denn erhebliche Teile der Basis wehren sich seit Jahren gegen eine Systemumstellung, wonach sich die Eingruppierung statt nach Ausbildung und Berufserfahrung nach den jeweiligen Tätigkeiten richten soll. Diese »analytische Arbeitsplatzbewertung« könnte von den Firmen durch die Zergliederung von Tätigkeiten dazu genutzt werden, viele schlechterzustellen. Eine Warnung in dieser Hinsicht ist das von der IG Metall abgeschlossene Entgelt­rahmenabkommen (ERA): Selbst in den hoch organisierten Belegschaften der Autoindustrie haben die Konzerne versucht, Beschäftigte abzugruppieren. Im Einzelhandel wären die Folgen wohl noch gravierender.

Teile der ver.di-Spitze haben sich dennoch für das neue System ausgesprochen. Zuletzt haben die Verhandlungsführer der vier Schwerpunkttarifgebiete – in denen seit Mitte 2014 ohne nennenswerte Fortschritte über die neue Regelung verhandelt wird – einen anderen Vorschlag gemacht. Demnach sollen die Tarifparteien die Bewertung einzelner Tätigkeiten in Richtbeispielen möglichst konkret festlegen. Das soll die örtlichen Belegschaften und Betriebsräte entlasten, die sich vor Konflikten im Unternehmen zu diesen Fragen fürchten. Der neue Vorschlag solle »den Methodenstreit entschärfen«, erläuterte Franke. Innergewerkschaftliche Kritiker sehen darin hingegen den Versuch, den Systemwechsel trotz der Widerstände einzuleiten.

Einig ist man sich hingegen, dass die Änderung in der laufenden Tarifauseinandersetzung keine Rolle spielen darf. Ebenfalls an einem Strang ziehen die Gewerkschafter bei der Forderung, die Tarifverträge des Einzelhandels für allgemeinverbindlich zu erklären. Damit müssten auch nicht tarifgebundene Firmen die Regelungen einhalten. »Das ist dringend nötig, denn im Einzelhandel besteht die akute Not, endlich mit Dumpinglöhnen Schluss zu machen«, sagte Franke.

Zum einen appelliert ver.di deshalb an die Regierung, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu erleichtern. Zum anderen nutzt die Gewerkschaft die laufende Tarifrunde, um nichttarifgebundene Firmen – wie Amazon, Esprit, DM, Karstadt Sports und Toys »R« Us – unter Druck zu setzen. Sowohl tarifgebundene als auch tariflose Unternehmen müssten sich in den kommenden Wochen auf verstärkte Proteste einstellen, kündigte Franke an. Mit betrieblichen Aktionen will ver.di bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 31. Mai im Unternehmerlager für Bewegung sorgen. Ziel der Gewerkschaft ist es, für die insgesamt rund 3,4 Millionen Beschäftigten Lohnerhöhungen von sechs Prozent in zwölf Monaten zu erreichen. In Baden-Württemberg fordert sie zudem ein tarifliches Mindesteinkommen von 1.900 Euro im Monat.