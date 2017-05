Opferberatungen schlagen Alarm

Foto: Rainer Jensen/dpa

Für das Jahr 2016 haben die unabhängigen Beratungsstellen in Ostdeutschland, Berlin und Nordrhein-Westfalen insgesamt 1.948 Fälle rechts motivierter und rassistischer Gewalt dokumentiert. Damit seien solche im Vergleich zu 2015 um elf Prozent gestiegen, konstatierte der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG) in einer Ende der vergangener Woche veröffentlichten Übersicht. So fanden alleine in Ostdeutschland, Berlin und Nordrhein-Westfalen pro Tag im Durchschnitt 5,3 rechts motivierte Gewalttaten statt. Mindestens 3.050 Personen wurden im vergangenen Jahr in den genannten sieben Bundesländern verletzt oder massiv bedroht. Unter den Opfern der Rechten befanden sich sogar 272 Kinder. Damit waren fast neun Prozent aller Betroffenen unter 14 Jahre alt. »Dieser dramatische Anstieg von Gewalt gegen Kinder ist besonders alarmierend und verdeutlicht, dass die letzten Hemmungen bei den Tätern nach und nach fallen«, warnte Andrea Hübler vom VBRG.

Mit 437 Fällen wurden in Sachsen die meisten entsprechenden Straftaten gezählt. Dem folgt Berlin mit 381 Angriffen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen stieg rechte Gewalt sogar um 20 Prozent an. Dort wurden 335 Fälle dokumentiert. 2015 waren es 217 gewesen. Während in Sachsen-Anhalt 265 Attacken gezählt wurden, waren es in Brandenburg 221. In Thüringen mussten 32 Prozent mehr solcher Delikte registriert werden – 160. In Mecklenburg-Vorpommern kam es im vergangenen Jahr zu 149 dokumentierten Angriffen. Für die übrigen Bundesländer fehlt verlässliches Zahlenmaterial, weil die dortigen Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt nicht genügend Ressourcen für ein unabhängiges Monitoring haben.

Überwiegend handelte es sich bei den dokumentierten Fälle um vollzogene oder versuchte Körperverletzung – darunter 778 gefährliche und 692 einfache sowie 20 schwere Körperverletzungen beziehungsweise versuchte Tötungen. In 274 Fällen wurden Nötigung oder Bedrohung dokumentiert. In 95 Fällen handelte es sich um Brandstiftung, in 59 Fällen um massive Sachbeschädigungen und in 29 Fällen um sonstige Gewalttaten wie Raub oder Landfriedensbruch.

Trauriger Höhepunkt: ein weiteres Todesopfer. Am 17. September 2016 war ein 34jähriger Mann in einem Supermarkt in Berlin-Lichtenberg vom Filialleiter geschlagen worden und an den Folgen des Angriffs gestorben. Die Beratungsstellen sind sicher, dass eine rassistische und sozialdarwinistische Motivation vorlag.

Das häufigste Tatmotiv stellte auch 2016 Rassismus dar. So stieg die Zahl derartiger Gewalttaten im Vergleich zu 2015 um weitere 24 Prozent auf 1.306 Angriffe an. In 363 Fällen richteten sich die Attacken gegen vermeintliche politische Gegner der Rechten, darunter auch 27 Journalisten. Bei 98 Angriffen waren nicht-rechte und alternative Personen betroffen. In 80 Fällen lag das Tatmotiv in der sexuellen Identität oder Orientierung der Opfer. 37 Angriffe waren antisemitisch motiviert. Außerdem registrierten die Beratungsstellen acht rechts motivierte Angriffe gegen Menschen mit einer Behinderung und fünf gegen wohnungslose Menschen.