Das »Denkmal Hannoverscher Bahnhof« in Hamburg erinnert an die Juden, Roma und Sinti, die zwischen 1940 und 1945 von dort aus deportiert wurden, und wird am 10. Mai eröffnet Foto: HafenCity Hamburg GmbH/Franziska Husung

Von Afghanistan bis Liberia ist die Bundeswehr heute an 18 militärischen Operationen im Ausland beteiligt, Bund und Länder schränken zugleich das Asylrecht ein, erklären von Krieg und Krise zerrüttete Staaten zu »sicheren Herkunftsländern« und schieben von dort geflüchtete Menschen ab – ist es ein Zufall, dass gerade in diesen Tagen Politiker mit großem Pathos Gedenkstätten für Opfer des Naziregimes einweihen? Es gibt wohl keine bessere Gelegenheit, salbungsvolle Reden zu halten und unwidersprochen zu behaupten, man habe »aus der Geschichte gelernt«.

Eine solche Gelegenheit wird die Einweihung des Gedenkorts »Denkmal Hannoverscher Bahnhof« im Lohsepark der Hafencity am 10. Mai sein, zwei Tage nach dem Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Zwischen 1940 und 1945 deportierten die Nazis vom abgelegenen Bahnhofsgelände 8.071 Juden, Roma und Sinti aus Hamburg und Norddeutschland in die Ghettos und Vernichtungslager im Osten, nach Auschwitz, Belzec, Lodz, Minsk, Riga und Theresienstadt. Eine 40 Meter lange »Fuge« aus Beton, die vom einstigen Bahnsteig in den Park ragt, soll die Erinnerung an die Deportationen wachhalten. Für jeden der 20 Transporte wird ein Tisch installiert, auf dem alle namentlich bekannten Deportierten verzeichnet werden – genau 7.741.

Ausgerechnet Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wird die Einweihung des Gedenkorts übernehmen. Der Regierungschef eines Bundeslandes also, dessen harte Abschiebepolitik der Bayerns in nichts nachsteht, eines Bundeslandes, das Roma bei Nacht und Nebel abholen und in die Balkanstaaten abschieben lässt. In Länder, in denen es immer wieder Berichte von antiziganistischen Ausfällen bis hin zu Mord und Pogrom gibt. Hamburg ist auch das einzige nördliche Bundesland, das sich an allen fünf Sammelabschiebungen nach Afghanistan seit Dezember 2016 beteiligt hat.

Das alles hinderte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) nicht daran, sich am 18. April in der Landespressekonferenz zu brüsten, mit der Gedenkstätte entstehe »der erste Erinnerungsort in Deutschland, der den jüdischen Verfolgten und den Roma und Sinti in gleicher Art und Weise gemeinsam gewidmet ist«. Über die aktuelle Lage der vom Balkan geflüchteten Roma verlor Brosda kein Wort. Wie katastrophal die sei, davon hatte die Aktivistin Tamara Bakovic-Jadzic auf einer Veranstaltung in der Altonaer »Werkstatt 3« am 16. Februar berichtet. Die Anträge von Asylbewerbern aus den Balkanstaaten, von denen ein Großteil Roma sind, würden zu fast 100 Prozent abgelehnt, seit Bundestag und Bundesrat die Länder zu »sicheren Herkunftsstaaten« erklärt haben. Die Zahl der Abschiebungen sei rasant gestiegen. Auch Tausenden Roma, die infolge des Kosovo-Kriegs 1999 nach Deutschland flohen, wo sie seitdem »geduldet« wurden, drohe die Abschiebung.

»Ich habe es noch nie erlebt, dass Abschiebungen bei einer Gruppe sowenig Öffentlichkeit haben wie bei den Roma vom Westbalkan«, hatte Theo Christiansen vom Kirchenkreis Hamburg-Ost im Mai 2016 gegenüber dieser Zeitung betont. Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien waren im Sommer 2014 als »sichere Herkunftsstaaten« eingestuft worden. Hamburg hatte in weniger als zwei Jahren mehr als 1.000 Flüchtlinge von dort abgeschoben – überwiegend Roma. Im Oktober 2015 waren auch Albanien, Kosovo und Montenegro für sicher erklärt worden.

Zum »International Roma Day 2017« am 8. April erklärte der Bundes-Roma-Verband: »Von einem Tag zum nächsten leeren sich Schulbänke«, Menschen, Kollegenkreis und Nachbarn seien nicht mehr aufzufinden. »Menschen, die sich nicht ›freiwillig‹ in die angeblich ›sicheren‹ Herkunftsstaaten des Westbalkans abschieben lassen, werden mit einem mehrjährigen Einreiseverbot belegt: Familien, deren Kinder hierzulande geboren sind, die niemals etwas anderes sahen als dieses Land, werden in den Kosovo, nach Mazedonien, nach Serbien oder nach Bosnien und Herzegowina verbracht.« Von alldem wird am 10. Mai im Lohsepark nicht die Rede sein.