Victoria hat ihr gesamtes Leben mit Musikunterricht verbracht und versucht nun in Berlin, die verlorene Zeit nachzuholen Foto: © Sturla Brandth Grøvlen/WDR

Victoria

Formal spektakulärer, weil in einer Einstellung gedrehter, aber leider angeberhafter und letztlich leerer Film. Vor einem Berliner Klub lernt Victoria, eine junge Frau aus Madrid, vier Jungs kennen. Allerdings haben ihre neuen Bekanntschaften ein krummes Ding zu drehen. Aus dem anfänglichen Abenteuer wird ein Alptraum. Mit Laia Costa (Victoria), Frederick Lau (Sonne). Regie: Sebastian Schipper.

Arte, 20.15

Toter Winkel

Der Friseurmeister Karl Holzer führt ein beschauliches, zufriedenes Leben. Mit seiner Frau Elsa hat er den gemeinsamen Sohn Thomas zu einem rechtschaffenen Bürger erzogen. Als ein Kollege von Thomas unter ungeklärten Umständen ums Leben kommt, gerät auch der Sohn ins Visier der Ermittler. Karls Vertrauen in ihn schwindet zunehmend, zumal eine Spur zu einer terroristischen Zelle führt. Mit dem sehr ernsthaften Schauspieler Herbert Knaup (Karl Holzer). Regie: Stephan Lacant.

Das Erste, 20.15

Arno Schmidt: »Mein Herz gehört dem Kopf«

Schon älter. Von dem kleinen, entlegenen Dorf Bargfeld in der Lüneburger Heide aus, in das Arno Schmidt 1958 mit seiner Frau zog und das er nur selten und ungern verließ, erschuf Schmidt ein in der jüngeren deutschen Literaturgeschichte einzigartiges Werk. Genau. So. Verrückt war er natürlich auch. Und seine Frau kann einem Leid tun. Aber so ist das mit dem großen Werk: Es hat einen Preis.

Arte, 22.25

ZDF-Zoom

Tatort Deutschland – leichtes Spiel für Einbrecher

Die Zahl der Einbrüche ist seit Jahren enorm hoch. Polizei und Justiz sind überlastet, und die Aufklärungsquote ist niedrig. Die Täter scheinen den Ermittlern fast immer einen Schritt voraus. Als ein Grund dafür wird propagiert: Jedes Bundesland setzt ein eigenes Computersystem ein, das mit den Polizeistellen anderer Länder meist nicht vernetzt und kompatibel ist. Ein Datenaustausch zwischen den Fahndern der Bundesländer finde deshalb so gut wie nicht statt, wird behauptet. In der ZDF-Zoom-Dokumentation geht Reporter Andreas Baum der Frage nach, was Deutschland zu einem Paradies für Einbrecher macht. Es handelt sich um organisierte Bagatellkriminalität wie beim Fahrraddiebstahl. Gegen die wirkliche organisierte Kriminalität wird zumeist gar nicht erst ermittelt.

ZDF, 22.45