Mnemosyne wendet sich ab

Leider nicht mehr als Kulisse: Christoph Heins Protagonist »Trutz« baut mit an der Moskauer Metro Foto: Maxim Zmeyev/Reuters

Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung, gilt als die Mutter der neun Musen. Die antike Allegorisierung meint, dass die Kunst dem Gedächtnis dient oder dienen sollte. Es gibt aber auch eine Kunst des Gedächtnisses, die Mnemonik. Als deren Begründer wird gemeinhin Simonides von Keos angesehen, der bei einem Festmahl, welches durch den Einsturz der Saaldecke abrupt beendet wurde, präzise die Sitzposition der einzelnen Teilnehmer angeben konnte und so unverzichtbare Dienste bei der Identifizierung der bis zur Unkenntlichkeit entstellten Körper leistete. Verschiedene Mnemotechniken sind heute allgemein bekannt, sie sind unverzichtbar für Menschen, die viele Informationen im Gedächtnis behalten können müssen wie beispielsweise Mediziner und Juristen. Merksprüche, Zahlenreihen, Verräumlichungen (wie die sogenannte Loci-Methode) sind nur einige Beispiele der Verfahren, die seit den Zeiten von Ciceros Rhetorik und der Gedächtnishallen des Augustinus bis zum Wiederaufkommen der Mnemonik im frühen 19. Jahrhundert entwickelt wurden. Durch den mobilen Zugang zu digitalen Informationen sind sie heute weit weniger relevant für den Alltag, in Schule und Ausbildung werden an ihrer Stelle diffuse Medien- und sonstige Kompetenzen vermittelt.

Der Schriftsteller Christoph Hein widmet sich in seinem jüngst erschienenen Roman »Trutz« ebenfalls der Erinnerungskunst und ihrer Stellung in der Welt. »Das Vergessen wird belohnt, nicht das Gedächtnis.«, verlautet der Protagonist Maykl Trutz. »Die Mnemonik zieht eine Blutspur hinter sich her, bis heute. Bereits zu Beginn war das so, diese Wissenschaft begann mit einem Massaker. Ein gutes Gedächtnis war in der Geschichte der Menschheit stets eine tödliche Gefahr.«

Zunächst erzählt der Roman die Geschichte von Rainer Trutz, Maykls Vater. Der kommt aus der norddeutschen Provinz in das Berlin der zwanziger Jahre. Er ist arbeitslos und in Obdachlosenasylen untergebracht. Sein Leben nimmt eine entscheidende Wendung, als er von der Sowjetbürgerin Lilija Simonaitis mit dem Auto angefahren wird. Lilija, die in der sowjetischen Handelsvertretung arbeitet, macht den Schaden wieder gut, indem sie Rainer in die literarischen und intellektuellen Kreise der Hauptstadt einführt, so dass dieser seinem Vorhaben, Journalist und Schriftsteller zu werden, einen entscheidenden Schritt näherkommt. Er lernt Gudrun kennen, die Funktionärin einer christlichen Gewerkschaft ist und Paul Tillichs Idee des religiösen Sozialismus anhängt. Rainer beginnt alsbald zu schreiben, für Politik interessiert er sich kaum. Doch wird er von den deutschen Faschisten verfolgt. Als Ausweg entscheiden sich Gudrun und er unter Vermittlung Lilijas zur Emigration in die Sowjetunion. Angekommen im Arbeiter- und Bauernstaat, muss Rainer feststellen, dass er als »progressiver deutscher Schriftsteller ohne Parteizugehörigkeit« seinen Beruf zunächst nicht weiter verfolgen kann. Als Hilfsarbeiter wird er beim Bau der Moskauer Metro eingesetzt, Gudrun arbeitet in der Süßwarenfabrik Roter Oktober. In Moskau lernen sie den Professor Waldemar Gejm kennen, der zur Neurolinguistik und zur Mnemonik forscht und alsbald mit Maykl Trutz, dem Sohn der deutschen Emigranten, und seinem eigenen Kind Rem verschiedene Erinnerungstechniken erprobt. Doch seine Untersuchungen werden missliebig betrachtet. Der NKWD nimmt Ermittlungen gegen die Forschungsgruppe auf, es folgen Deportationen nach Workuta und Korkino. Der dritte Teil spielt schließlich in der DDR, in der Maykl Trutz als Archivar arbeitet.

Heins Mnemonikroman soll selbst ein Stück Erinnerungsarbeit leisten. So ist auch die Erzählposition zu begreifen: Der Autor erscheint als Chronist, weist an einigen Stellen auf Lücken in seinen Recherchen hin, gibt sich selbst den Anschein des Archivars. Das hat allerdings zur Folge, dass sein Roman zwar gut recherchiert sein mag, doch keine Erzählhaltung findet. Der historischen Kulisse mit Personal wie Meyerhold, Bucharin, Stalin und anderen bleiben die Figuren äußerlich, und ähnlich wie bei seinem letztem Roman »Glückskind mit Vater« scheint Hein zum Buchende hin die Lust am Schreiben gänzlich vergangen zu sein. Die Jahre werden im Seitentakt abgehandelt, die Figuren bleiben leer und Konflikte aus. Dass sich die Partnerinnen von Maykl Trutz regelmäßig gerade wegen seines guten Gedächtnisses von ihm trennen, reicht nur zum Anekdotenhaften. Und weil der Roman zwar viel Wissen präsentiert, jedoch auf Kosten der Erzählung, lässt sich irgendwann auch der sozialpädagogische Gestus nicht mehr ignorieren, der im Geiste einer Aufarbeitungsstiftung daherkommt. Indem Hein nicht die Zeiten und ihre Konflikte schildert, bleibt sein Plädoyer für das Erinnern eigenartig schal und leer und kann den formulierten Anspruch, jeglicher Ideologie fern zu sein, nicht einlösen. Mnemosyne, die Mutter der Musen, wendet sich ab – kein Roman, den man im Gedächtnis behalten muss.