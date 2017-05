Bundesregierung sponsert Erdogan-Netzwerk

Sevim Dagdelen, Beauftragte für Migration und Integration der Bundestagsfraktion Die Linke, kommentierte am Dienstag in einer Pressemitteilung den Beschluss der Bundesregierung, den türkischen Moscheeverband DITIB wieder zu subventionieren:

Die Bundesregierung fördert das Erdogan-Netzwerk in Deutschland, wenn sie ausgerechnet den von Ankara aus gesteuerten Moscheeverband DITIB mit Steuergeldern in Millionenhöhe unterstützt. Es ist absurd, vor der Burka zu warnen und gleichzeitig Erdogans Propagandisten für Diktatur und Islamismus unter die Arme zu greifen.

Wer wie die Bundesregierung ausgerechnet jenen Verband unterstützt, der für die Einschüchterung von Erdogan-Kritikern und Verfolgung von Andersdenkenden auch in Deutschland bekannt ist und gegen den der Generalbundesanwalt wegen Spionage ermittelt, ist entweder völlig naiv oder verantwortungslos. Die neue Förderung für den Moscheeverband DITIB, der massiv für den Putsch gegen die türkische Verfassung geworben hatte, kommt einer nachträglichen Unterstützung für Erdogans Wahlkampflager gleich – und einer indirekten Einflussnahme auf die Ermittlungen gegen die DITIB-Spitzelimame.

Als Konsequenz aus dem manipulierten Referendum »pro Diktatur« in der Türkei unterstützt die Bundesregierung Erdogan in Deutschland wie in der Türkei noch stärker. Während im Inland das Erdogan-Netzwerk finanziell hochgerüstet wird, hilft die Bundesregierung am Bosporus mit einer Panzerfabrik und einer erweiterten Zollunion. Mit dieser schmutzigen Geopolitik gegenüber Erdogan gefährden Bundeskanzlerin Merkel, Innenminister de Maizière und Außenminister Gabriel die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland.

Der Leipziger Stadtverband der Partei Die Linke veröffentlichte am Montag eine Pressemitteilung zum Tod von Dietmar Pellmann:

(…) Die Linke Leipzig verliert mit ihm nicht nur einen früheren Vorsitzenden (1994–2001), sondern eine Persönlichkeit, die über fast drei Jahrzehnte das Profil unseres Stadtverbandes maßgeblich prägte.

Dr. Dietmar Pellmann kämpfte als engagierter Sozialpolitiker immer für die Menschen, die soziale und wirtschaftliche Nachteile und Armut in dieser Gesellschaft erleben müssen. Als Leipziger Stadtrat (1991–2009) und sächsischer Landtagsabgeordneter (1999–2014) vertrat er parlamentarisch unseren Stadtverband und genoss ob seiner Expertise weit über die Reihen der eigenen Partei hinaus in Leipzig und Sachsen Respekt und Anerkennung. Auch nach dem Ausscheiden aus dem Landtag engagierte sich Dr. Dietmar Pellmann (...) beispielsweise als sozialpolitischer Berater der Landtagsfraktion oder als Initiator einer Kampagne zum Thema: »Die Rente geht uns alle an« im Leipziger Stadtverband.

(…) Wir sind zutiefst bestürzt und sehr traurig. Er hinterlässt eine schmerzliche Lücke, die kaum zu schließen sein wird. Unser Mitgefühl gehört der Familie. Die Leipziger Linke wird Dr. Dietmar Pellmann für immer ein ehrendes Andenken bewahren.

Dazu erklärt Adam Bednarsky, Vorsitzender Die Linke Leipzig und Leipziger Stadtrat: »Die Linke Leipzig wird seinen Kampf für eine soziale und gerechte Gesellschaft fortführen. Dr. Dietmar Pellmann hatte immer den Mut, sich mit den Mächtigen anzulegen. Dieses Engagement weiterzuführen ist für unsere Partei die passende Art und Weise, seiner zu gedenken.« (...)