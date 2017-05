Trump-Fan des Tages: Daniel Llorente

Foto: AP Photo/Ramon Espinosa

Der 1. Mai in Kuba ist ein Alptraum für konservative Medien. Hunderttausende Menschen aus aller Welt, die mit roten Fahnen und den Bildern ihrer revolutionären Idole Fidel und Che für internationale Solidarität und gegen den Imperialismus demonstrieren – das sind für sie keine guten Bilder. Gut, dass es in Kuba schon immer auch einzelne gab, die den jeweiligen Gegnern für ein paar Silberlinge zu Diensten waren. Hatuey, ein Häuptling der indianischen Ureinwohner, landete nach einem Verrat aus den eigenen Reihen auf dem Scheiterhaufen der spanischen Besatzer. Und bis zum Sieg der Revolution fanden alle US-freundlichen Diktatoren immer jemanden, der sich bei ihnen und Washington anbiederte. Während die Mehrheit der Kubaner am Montag für die Beendigung der US-Blockade gegen ihr Land demonstrierte, fand sich unter den Hunderttausenden auch wieder ein einzelner Provokateur.

Als der kilometerlange Demonstrationszug hinter dem Transparent »Unsere Kraft ist die Einheit« den Platz der Revolution erreichte, durchbrach ein einschlägig bekannter Mann namens Daniel Llorente die Absperrungen der Ordner und rannte, eine US-Fahne schwenkend, laut schreiend in Richtung Marschkolonne. Die Systemgegnerin Yoani Sánchez und ein CNN-Reporter verbreiteten die offenbar erwartete Meldung sofort weltweit über Twitter. Die Tageszeitung Nuevo Herald, das Sprachrohr rechter Exilkubaner in Miami, feierte den Trump-Fan auf der Website. Der schwenkte seine geliebte US-Fahne nicht zum ersten Mal vor den Kameras ausländischer Medienvertreter. Im August 2015 hatte Llorente mit ihr bereits für das in Miami erscheinende Magazin On Cuba vor der US-Botschaft in Havanna posiert. Im Mai 2016 streckte er das US-Symbol schreiend dem einlaufenden Kreuzfahrtschiff »Adonia« entgegen – damals wie heute zur Freude rechter Mainstreammedien.