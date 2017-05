Patriarchen in Franken

Spendierhosen werden bei Wöhrl nicht angezogen (Lagerhalle der früheren Konzerntochter Sinnleffers) Foto: Bernd Thissen/dpa

Es bleibt in der Familie. Christian Greiner, Enkel des einstigen Firmengründers und Sohn des bisherigen Eigentümers Hans Rudolf Wöhrl, wird neuer Chef des insolventen Modehauses Wöhrl. Am Dienstag stellte er in Nürnberg seine Sanierungsstrategie vor.

Greiner setze vor allem auf Kunden, Service und Ware und weniger auf E-Commerce, berichtete dpa. Wöhrl sei ein in Bayern verankertes Unternehmen, das für jeden Kunden nahbar sein wolle. Aus den Filialen werde er keine Luxustempel machen. »Wir wollen keine gekünstelte Schickimickiwelt zeigen, sondern sehr bodenständig sein«, ergänzte Greiner.

Gegenüber den Mitarbeitern hatte sich der Konzern zuletzt wenig freundlich gezeigt. Am 13. April hatten die Beschäftigten für die Anerkennung ihres Tarifvertrags gestreikt. Seit Jahren fordern sie den Schutz der Tarifbindung durch Tarifverträge im Einzelhandel.

Ver.di-Streikleiterin Gabriele Ziegler erklärte am Dienstag gegenüber jW, die Forderung der Gewerkschaft bleibe auch unter dem neuen Eigentümer bestehen. Greiner habe kein Entgegenkommen signalisiert.

Christian Gerloff, Restrukturierungsvorstand der Rudolf Wöhrl AG, hatte am vergangenen Mittwoch erklärt: »Der Übergang der Geschäftsaktivitäten an Christian Greiner ist nach unserer Überzeugung im besten Interesse der Mitarbeiter, Kunden und Gläubiger.« Er sei sehr froh, dass es in den Verfahren gelungen ist, mehr als 95 Prozent der Arbeitsplätze in der Gruppe zu erhalten und eine überdurchschnittliche Befriedigungsquote für die Gläubiger zu erreichen. »Wöhrl hat jetzt alle Chancen für eine gute Zukunft.«

Die Mitarbeiter haben Zukunftsängste. Ein Tarifvertrag wirke für die Beschäftigten wie ein Schutzanzug, hatte Ziegler am 13. April anlässlich einer Streikaktion erklärt. Pro Arbeitsstunde erhielten die Angestellten im Verkauf einen Stundenlohn von maximal zwölf Euro. »Unternehmerrisiken, wie etwa umsatzschwache Zeiten, schlecht verkäufliche Ware und kurze Monate, tragen hier die Beschäftigten durch eine umsatzabhängige Prämie und eine Bezahlung nach Stunden.« Das Problem sei, dass es keine konstante, berechenbare Entlohnung gebe.

Ihre Kollegin Jaana Hampel fügte damals hinzu, für Herrn Greiner selbst sei die Unternehmensübernahme eingetütet. Er habe bereits mehrere Mitarbeiterbriefe verfasst, in denen er die Unterschriften der Beschäftigten zum Betriebsübergang eingefordert habe. »Ob er aber den für die Mitarbeiter existenzsichernden Tarifvertrag anerkennen will, schreibt er in seinen Briefen nicht«, erklärte Hampel. Die Unternehmensleitung lehne die Tarifbindung ab.

Dabei seien die Mitarbeiter auf Tarifstandards angewiesen. Darunter fielen geregelte Arbeitszeiten und Urlaubsdauer, Ausbildungsvergütungen, Sonderzahlungen, Zuschlagsregelungen sowie Kündigungsschutz für Ältere und Altersvorsorge. »Kein Verzicht mehr zugunsten des Unternehmers, keine monatliche Existenzangst und keine Angst vor Altersarmut mehr«, fordert ver.di. Der neue Unternehmenseigner Greiner wolle mit einem »kraftvollen Neuanfang starten, frei von Altlasten«. Davon könnten die Mitarbeiter nicht sprechen. Sie würden ihren Verzicht in der Rente spüren. »Und von dem hat in der Vergangenheit wohl die ganze Familie Wöhrl profitiert«, hatte Ziegler erklärt. Tarifverträge schützten und signalisierten »Respekt und Wertschätzung für die Beschäftigten«. Für ein Unternehmen habe dies enorme Bedeutung. Leider habe der Vater des neuen Eigentümers das nicht verstanden. »Zur Überraschung der Streikenden erwartete der Alteigentümer den Demozug bereits und agitierte die Streikenden. Er versuchte die Kundgebung zu stören und scheute auch nicht davor zurück, Drohungen gegen die Streikenden auszusprechen«, hatte Ziegler am 13. April geäußert. »Dieses Verhalten von Herrn Wöhrl macht mich wütend und enttäuscht zugleich.« Solch ein Benehmen nach Gutsherrenart sollte heutzutage nicht mehr möglich sein. »Überrascht bin ich aber nicht wirklich«, sagte Ziegler. Nachdem die Chefs von Wöhrl am Vortag Wind von der Aktion bekommen hatten, seien Mitarbeiter zu Einzelgesprächen ins Büro zitiert worden, hätten Mitarbeiter und Betriebsräte berichtet.

Der Vorstandsvorsitzende Andreas Mach will »das Unternehmen wieder zu dem Marktplatz der Mode in Franken und Bayern machen, für den es immer bekannt war«. Wöhrl sei in Franken und darüber hinaus unverändert »eine starke Marke«, die gepflegt und weiterentwickelt werden müsse. »Gemeinsam mit den engagierten Mitarbeitern, die für den Erhalt ihres Unternehmens gekämpft haben.«