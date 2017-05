Der 1. Mai bleibt rot

Rund 10.000 Menschen beteiligten sich an der revolutionären Demo in Berlin-Kreuzberg am Montag abend Foto: Bjoern Kietzmann

Der diesjährige 1. Mai war für die bundesdeutsche Neonazi­szene eine schwere Schlappe. In verschiedenen Städten hatten neofaschistische Splittergruppen versucht, den Kampftag der Arbeiterklasse für ihre soziale Demagogie und rassistische Hetze zu missbrauchen. In Halle verhinderten rund 4.000 Neonazigegner einen Aufmarsch von wenigen hundert Rechten. Aufgrund der hohen Anzahl der Gegendemonstranten, die die Route der Neonazis in den Süden der Stadt blockierten, konnten diese gar nicht erst losgehen. »Durch die engagierten Proteste ist es uns gelungen, dass die Neonazis den öffentlichen Raum nicht dominiert haben, sondern der Widerstand gegen sie«, freute sich Valentin Hacken, Sprecher vom Bündnis »Halle gegen rechts«. Auf der Rückfahrt waren 100 bis 150 Neonazis im thüringischen Apolda aus dem Zug gestiegen und hatten Polizeibeamte mit Steinen und Flaschen attackiert. Sie wurden vorläufig festgenommen.

In Gera nahmen rund 400 Neonazis an einem Aufmarsch der Splitterpartei »Der III. Weg« teil. Auch hier waren die antifaschistischen Aktionen deutlich größer. Rund 1.000 Menschen protestierten gegen die Provokation der Neonazis. Auch in Gera gab es eine Blockade, der Demozug wurde umgeleitet. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

In Dortmund folgten rund 200 Neonazis einem Aufruf der Partei »Die Rechte«. Zuvor hatten 100 NPD-Anhänger in Essen demonstriert. Die AfD, die in Düsseldorf ursprünglich eine eigene Kundgebung anlässlich des »Tags der Arbeit« angekündigt hatte, sagte diese ab. Dafür provozierte der ehemalige Essener SPD-Ratsherr Guido Reil, nun Mitglied der AfD, durch seine Teilnahme an der Gewerkschaftsdemonstration in der Ruhrmetropole. Mehr als 1.000 AfD-Anhänger kamen allerdings nach Erfurt, um ihr Idol Björn Höcke, der regelmäßig mit revanchistischen Parolen auf sich aufmerksam macht, zu hören. Im Berlin-Pankow protestierten mehrere hundert Antifaschisten gegen ein sogenanntes Bürgerfest der AfD.

In Berlin hatte sich um 16 Uhr eine Gruppe von rund 3.000 Linken zu einer ersten »Revolutionären Mai-Demonstration« am Lausitzer Platz in Kreuzberg versammelt. »Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir internationale Solidarität auf der Demonstration praktisch sichtbar machen konnten«, erklärte Bündnissprecher Georg Ismael im Anschluss. Um 18 Uhr zog dann die traditionelle »Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration« mit mehr als 10.000 Teilnehmern vom Kreuzberger Oranien­platz, durch das »Myfest«, welches von Zehntausenden Menschen besucht wurde. Die Demonstration wurde immer wieder von der Polizei bedrängt und attackiert. Zum Schluss kam es zu brutalen Übergriffen der Polizei, die auch Pfefferspray einsetzte. Mehr als 50 Demonstranten wurden von den Beamten festgenommen. Der SPD-Innenpolitiker Tom Schreiber nutzte die linken Proteste, um sich als Opfer vermeintlich »linker Gewalttäter« zu inszenieren. Er behauptete, am Rande der Demonstration an der Ecke Wiener- und Ohlauer Straße erkannt und attackiert worden zu sein. Schreiber, der Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses ist, hatte sich in der Vergangenheit mehrfach in Stimmungsmache gegen die linke Szene der Stadt geübt.

Wie in den vergangenen fünf Jahren gab es in Freiburg auch diesmal einen starken antikapitalistischen Block auf der Gewerkschaftsdemonstration. Rund 250 Personen beteiligten sich daran, die Antifaschistische Linke Freiburg (IL) hatte dazu unter dem Motto »Eine andere Welt ist machbar – für den Kommunismus!« aufgerufen. Über 4.000 Menschen nahmen an einer weiteren »Revolutionären 1.-Mai-Demonstration« in Nürnberg teil. Lautstark und kämpferisch gingen sie gegen Kapitalismus, Krieg, Faschismus und Patriarchat auf die Straße. Einige Teilnehmer zeigten Ihren Unmut über die Abschiebepraxis Deutschlands und warfen Farbbeutel gegen die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof. Die Organisatoren der Demonstration von der Gruppe »Organisierte Autonomie« (OA) werteten die hohe Teilnehmerzahl »als Zeichen für die wachsende Wut auf die kapitalistischen Verhältnisse«.