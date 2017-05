US-Raketen einsatzbereit

Gegen Frieden in Korea gerichtet: Eine THAAD-Rakete von Lockheed Martin bei einer Rüstungsmesse in Tokio (12.10.2016) Foto: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Die USA und ihre Verbündeten in Seoul setzten weiterhin auf Eskalation. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben ein neues Raketenabwehrsystem in Südkorea einsatzbereit gemacht. Das teilten die US-Streitkräfte in Korea (USFK) mit. Das System ermögliche es, Raketen der Demokratischen Volksrepublik Korea abzufangen, erklärte Sprecher Rob Manning am Montag. Ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums sprach laut Militärzeitung Stars and Stripes zunächst von einer beschränkten Einsatzfähigkeit.

Grund für die Installation der THAAD-Batterie (Terminal High Altitude Area Defense) in der östlichen Provinz Nord-Gyeongsang sei der Schutz Seouls und der im südlichen Teil der koreanischen Halbinsel stationierten eigenen Truppen, heißt es aus Washington. Die THAAD-Raketen sollen feindliche Kurz- und Mittelstreckenraketen abfangen. Sie tragen keinen Sprengkopf, sondern zerstören die Rakete durch direkten Aufprall. Dies kann innerhalb wie oberhalb der Erdatmosphäre bis in 150 Kilometer Höhe geschehen. Die Aufstellung geht auf eine Einigung Südkoreas und den USA vom vergangenen Sommer zurück.

Washington hatte vergangene Woche ungeachtet der Kritik aus China und Russland mit dem Aufbau des THAAD begonnen. Die letzteren beiden Länder sehen ihre Sicherheitsinteressen durch das amerikanische Abwehrsystem bedroht. Darüber hinaus hatten Hunderte von Anwohnern und Mitglieder von Friedensgruppen gegen das System protestiert. Südkoreas Verteidigungsministerium hatte erklärt, das THAAD solle bis Ende des Jahres vollständig einsatzbereit sein.

Nach der Verlegung von mehreren US-Schiffen sowie Raketentests durch Pjöngjang ist die Lage in der Region sehr angespannt. Trump hatte mit Alleingängen im Konflikt mit Nordkorea gedroht. China würde statt dessen direkte Gespräche zwischen Washington und Pjöngjang zur Lösung des Konflikts begrüßen. Beijing reagierte damit auf Äußerungen von Trump, sich unter bestimmten Bedingungen mit seinem koreanischen Amtskollegen Kim Jong Un treffen zu wollen. Die USA und Nordkorea sollten »so schnell wie möglich politische Entscheidungen treffen«, um den Dialog wiederaufzunehmen und die Spannungen abzubauen, sagte der Sprecher des Außenamtes am Dienstag vor der Presse in Beijing. (dpa/jW)