Ohne Erwerbsarbeit

Am 2. Mai, dem Tag der Arbeitslosen, zog ein Demonstrationszug durch Berlin (Foto), »um für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu kämpfen, auf die Rechte der Arbeiter aufmerksam zu machen oder sich gegen den Zwang von Lohnarbeit« und gegen »sinnentfremdete, unterbezahlte Arbeit« auszusprechen. Es sei wichtig, mit direkten Forderungen nach einem Recht auf Schutz und Sicherheit den Widerspruch aufzuzeigen, in dem sich Kapitalismus und ein selbstbestimmtes Leben tagtäglich gegenüberstünden, hieß es im Aufruf der Veranstalter.(jW)