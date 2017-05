Entspannung im Schneckentempo

Lob für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Differenzen zu Ukraine- und Syrien-Krieg: Merkel und Putin am Dienstag in Sotschi Foto: Michael Kappeler/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin empfing am Dienstag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Gesprächen in seiner Sommerresidenz in Sotschi. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem ersten Teil ihrer Unterredung betonte er die positive Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. So habe sich der gegenseitige Warenaustausch im Januar 2017 um mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Er sicherte Merkel »jegliche Unterstützung für das G20-Treffen« in Hamburg Anfang Juli zu. Die deutsche Kanzlerin sprach ebenfalls von einer »erfreulichen wirtschaftlichen Kooperation« und äußerte die Hoffnung, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland wieder aufgehoben werden könnten. Das hänge von der Realisierung des Minsker Abkommens zum Krieg in der Ostukraine ab. Sie verwies auf den bevorstehenden 72. Jahrestag des »Endes des Zweiten Weltkrieges« und erinnerte an die Opfer der Sowjetunion, die »nie vergessen« werden dürften. In diesem Geist müssten die heutigen Beziehungen gestaltet werden.

Beide Politiker benannten zugleich ihre Meinungsverschiedenheiten im Ukraine-Konflikt, hoben aber hervor, dass das sogenannte Normandie-Format (mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine) nach der bevorstehenden Wahl des französischen Präsidenten weitergeführt werden müsse. Neue Abkommen seien unnötig. Putin erinnerte an den Putsch in Kiew und das Massaker von Odessa am 2. Mai vor drei Jahren als Ursache der Kämpfe. Jetzt seien gemäß dem Minsker Abkommen Truppenentflechtung, ein Dialog zwischen Kiew und den nicht anerkannten Volksrepubliken sowie die für diese vereinbarte Autonomie am wichtigsten. Merkel äußerte, nur durch Umsetzung des Vereinbarten werde es der Ukraine möglich, »schmerzhafte Kompromisse« einzugehen. Sie hob hervor, dass sich beide Länder »einig« im Kampf gegen den Terrorismus seien. Es müsse in Syrien alles für einen Waffenstillstand und »sichere Zonen« getan werden. Putin verwies darauf, dass Russland, Iran und die Türkei eine Waffenruhe für Syrien erreicht hätten. Eine Lösung des Konflikts sei aber nur unter Ägide der UN möglich.