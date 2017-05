Als wäre Obama nie gegangen

Unter der Präsidentschaft von Barack Obama eskalierte der Drohnenkrieg: Laut offiziellen Angaben töteten die USA zwischen Januar 2009 und Ende 2015 fast 2.500 Menschen, unter ihnen wohl mehr als hundert sogenannte Nichtkombatanten Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Am 29. April war Donald Trumps 100. Tag im Präsidentenamt. In den letzten 64 Jahren hatte keiner seiner neun Vorgänger zu diesem Zeitpunkt dermaßen negative Umfragewerte. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Gallup lag die Zustimmungsrate für den 45. Präsidenten der USA in der Woche vom 10. bis zum 16. April bei 40 Prozent. Für seine Vorgänger seit Dwight D. Eisenhower (1953–1961) ergibt sich für das erste Quartal ihrer Amtszeit ein durchschnittlicher Zustimmungswert von 63 Prozent. Das beste Ergebnis hatte John F. Kennedy 1961 mit 81 Prozent, während das schlechteste Resultat – Bill Clintons 55 Prozent 1993 – immer noch um 15 Prozentpunkte über Trumps aktuellem Umfragewert lag.

Nach der von Gallup am 23. April veröffentlichten Statistik begann Trump seine Amtszeit mit einer 45prozentigen Zustimmung zwischen 20. und 29. Januar. Seither schwankten diese wöchentlichen Werte zwischen 43 und 38 Prozent. Abgelehnt haben Trumps Vorgehen zwischen 47 Prozent – in den ersten Tagen als Präsident – und 57 Prozent der von Gallup Befragten. Zuletzt waren es in der Woche vom 10. bis 16. April 54 Prozent. Ein Trend ist in den Schwankungen der wöchentlichen Ergebnisse nicht zu erkennen. Seine bisherigen innen- und außenpolitischen Entscheidungen scheinen dem Präsidenten weder besonders genutzt noch signifikant geschadet zu haben. Trumps Ergebnisse bei den Anhängern der Republikaner wie bei denen der Demokraten sind über den größten Teil des ersten Quartals hin einigermaßen stabil. Selbst sein außenpolitisches und militärpolitisches Agieren entgegen früherer Ankündigungen scheint die Bewertung durch unterschiedliche Teile der Bevölkerung bisher nicht wesentlich zu beeinflussen.

»Weiter so, Donald«

Anders sieht es im Kongress und in den Medien aus. Vor allem der schroffe Konfrontationskurs der US-Administration gegen Russland, das militärische Vorgehen in Syrien sowie die Drohgesten gegen Iran und Nordkorea haben bei vormaligen Kritikern des Präsidenten Beifall gefunden. Stellvertretend für viele sei hier Senator Lindsey Graham, einer der Hardliner unter den Republikanern, zitiert: »Ich bin jetzt gerade so etwas wie der glücklichste Bursche in Amerika. Wir haben einen Präsidenten und ein nationales Sicherheitsteam, von denen ich acht Jahre lang geträumt hatte. (…) Donald Trump wird nicht zulassen, dass dieser Durchgeknallte in Nordkorea eine Rakete bekommt, mit der er Amerika treffen kann. Wenn ich Nordkorea und China wäre, würde ich anfangen, über den Präsidenten der USA noch einmal nachzudenken. (…) Es gefällt mir wirklich, was er getan hat, um unser Militär wiederaufzubauen und unser Ansehen wiederherzustellen. (…) Er hat das beste nationale Sicherheitsteam, das ich je gesehen habe, seit ich im Regierungsgeschäft bin. Ich bin voll dabei. Mach weiter so, Donald.« (Breitbart.com, 19.4.2017)

Bevor Trump am 20. Januar ins Weiße Haus einzog, war unter seinen Anhängern und Kritikern gleichermaßen die Vorstellung verbreitet, der exzentrische Milliardär wolle das Verhältnis zu Russland verbessern, das unter Barack Obama seit 2014 schweren Schaden genommen hatte. Außerdem wurde ihm nachgesagt, dass er die Strategie militärischer Intervention und Einsätze rund um die Welt, vor allem im Nahen Osten und Mittleren Osten sowie in Afrika aufgeben wolle. Trumps Motto »Make America great again« wurde dahingehend interpretiert, er wolle sich vor allem auf ein großes Programm zur Wiederherstellung und Erneuerung der Infrastruktur im eigenen Land konzentrieren. Wenn der 45. Präsident der Vereinigten Staaten statt dessen die Außen-und Militärpolitik seines Vorgängers fortsetzt, wird dies demzufolge von vielen seiner ausländischen Verehrer entweder als Enttäuschung erlebt oder mit innenpolitischen Zwängen erklärt.

Dagegen ist einzuwenden: Erstens widerspiegelt das, was ein Politiker während des Wahlkampfs erzählt, höchstens mit großen Einschränkungen seine wirklichen Absichten. Zweitens hatte Trump kein konsistentes außenpolitisches Programm vorgestellt, sondern sich vorzugsweise in zusammenhanglosen Kurzsätzen geäußert, von denen Experten meinen, dass sie dem Sprachvermögen und der Denkweise eines nicht sehr begabten Schülers der vierten oder fünften Klasse entsprechen. Oft widersprachen sich seine meinungsstarken, aber fast nie sachlich begründeten Kernaussagen. Drittens hat Trump das meiste, was bis zu seinem Amtsantritt mit seiner Person verbunden wurde, in Wirklichkeit gar nicht gesagt.

Zum Beispiel wurden die Meldungen über seine angebliche Absicht, mit Russland bei der Lösung schwerer Konflikte wie in Syrien zusammenzuarbeiten, aus einzelnen Äußerungen konstruiert, in denen es lediglich um den Wunsch ging, mit Russland »auszukommen«. Trump verwendete dafür den Begriff »get along«. Dieselben Worte benutzt er aber auch, wenn er verfeindeten Akteuren wie Pakistan und Indien oder Israel und den Palästinensern empfiehlt, nicht bewaffnet übereinander herzufallen. Sein mehrfaches Lob für den russischen Präsidenten Wladimir Putin kreiste im wesentlichen nur um den Respekt vor einem starken und klugen Gegner, der die Interessen seines Landes so selbstbewusst zu vertreten pflege wie er selbst es zu tun beabsichtigt. Das schloss unter anderem die fragwürdige Behauptung ein, Russland habe unter Putin einen großen Vorsprung auf dem Gebiet der Atomwaffen erreicht, den es nun zügig wettzumachen gelte, um die USA wieder an die Weltspitze zu bringen.

Falsche Hoffnungen oder Befürchtungen verbanden sich auch mit Trumps wiederholten Aussagen, die NATO sei »obsolet«. Das Wort bedeutet unter anderem »überholt«, »veraltet« und »nicht mehr zeitgemäß«. Aber das war es gar nicht, was der Kandidat sagen wollte. Er stellte lediglich polemisch und rein rhetorisch den Wert der Allianz für die USA in Frage, falls die Verbündeten nicht sehr viel mehr Geld in ihre Aufrüstung stecken würden. Trump ignorierte dabei, oder wusste es vielleicht wirklich nicht, dass die NATO-Mitglieder sich schon 2014 auf eine entsprechende Ausgabensteigerung geeinigt hatten.

Auch die zeitweise kursierende Annahme, Trump wolle die weltweite Kriegführung der USA einschränken, lässt sich bestenfalls als schweres Missverständnis erklären. Während des Wahlkampfs hatte er im Gegenteil damit geprahlt, dass er den »Krieg gegen den Terror« entscheidend verstärken und in kürzester Zeit zum Erfolg führen werde. Er hatte außerdem angekündigt, dass er die »Verteidigungsausgaben«, die ohnehin schon fast so hoch sind wie die der übrigen Welt zusammengerechnet, deutlich anheben wolle. Dass Trump die USA zumindest an den Rand militärischer Konfrontationen mit Nordkorea und dem Iran führen wollte, war schon während des Wahlkampfs eindeutig erkennbar. Ebenso wie es bereits zu dieser Zeit Anzeichen für eine weitere Verschärfung der traditionell einseitigen Haltung der USA zum israelisch-palästinensischen Konflikt gab.

Eindeutige Personalauswahl

Diesem außenpolitischen und militärischen Programm entspricht auch Trumps Personalauswahl. Sein Verteidigungsminister James Mattis, sein Nationaler Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster und die von ihm ernannte Vertreterin bei den Vereinten Nationen in New York, Nikki Haley, bedienen sich einer ausgesprochen scharfen Sprache und wirken nicht so, als bräuchten sie dazu einen Auftrag oder auch nur die Erlaubnis des Präsidenten. Den Posten des Botschafters in Israel hat Trump mit einem Vertrauten, David Friedman, besetzt, der so ultrazionistisch ist, dass sich in dem Land nicht einmal eine Koalitionsregierung unter seiner Führung bilden ließe.

Zwei Männer aus dem Team des Präsidenten galten, zumindest hinsichtlich der Beziehungen zu Russland, als Hoffnungsträger: Außenminister Rex Tillerson, der zuvor zehn Jahre lang Generaldirektor des Energiekonzerns Exxon gewesen war, und Trumps erster Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn. Dessen Entlassung am 13. Februar gilt vielen Verehrern des Präsidenten als Ergebnis finsterer Winkelzüge des Establishments. Das muss nicht völlig falsch sein, ändert aber nichts daran, dass Flynn erstens ein extremer Scharfmacher gegen den Iran und Befürworter des »Kriegs gegen den Terror« ist, und zweitens für die Beziehungen zu Russland hauptsächlich als professioneller Lobbyist warb, so wie er gleichzeitig auch bezahlte Reklame für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan machte. Außerdem: Wenn gute Beziehungen zu Russland einen hohen Stellenwert für Trump hätten, hätte er nicht ausgerechnet McMaster zu Flynns Nachfolger machen müssen.

Und Tillerson, von dessen geschäftlichen Verbindungen mit Russland sich manche etwas versprochen hatten? Falls er Widersprüche zum Vorgehen des Präsidenten hat, trägt er sie zumindest nicht öffentlich vor und lässt darüber auch nichts durchsickern. Nach außen vertritt er ohne Abstriche die Politik der Administration. So wiederholte er zum Beispiel am 23. April in einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko den offiziellen Standpunkt, dass die Sanktionen gegen Russland »bis zur Rückgabe der Krim« in Kraft bleiben würden.

Trumps »Krieg gegen den Terror« unterscheidet sich von dem seines Vorgängers hauptsächlich dadurch, dass er den Militärs von Anfang an sehr viel mehr Freiheit eingeräumt hat, selbstständig über Einsätze zu entscheiden. In den Streitkräften setzt sich dieses Prinzip dadurch fort, dass immer mehr Kompetenzen nach unten, zu den Kommandeuren vor Ort, verlagert werden. Am 26. April meldete die Nachrichtenagentur Reuters darüber hinaus, dass Trump das Pentagon autorisiert habe, die Obergrenzen der US-Truppen in Syrien und im Irak »flexibel« zu handhaben.

Unter Präsident Barack Obama hatten sich die Generäle offen oder kaum versteckt über dessen »Mikromanagement« beschwert. Trumps Vorgänger, der keinerlei militärische Erfahrung oder Kenntnisse hatte, pflegte auffallend oft seine verfassungsmäßige Rolle als »Commander-in-chief«, als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, herauszustreichen. Dagegen scheint Trump, der in seinen Internetkurzbotschaften vor Selbstüberschätzung strotzt, kein Problem damit zu haben, sich auf »Experten« zu verlassen und diesen explizit freie Hand zu geben.

Der seit Januar 2017 amtierende neue US-Präsident Donald Trump schließt hier nahtlos an – allerdings überlässt er den Militärs noch mehr Entscheidungskompetenz Foto: Susan Walsh/AP/dpa (Motiv gespiegelt/ jW)

Kriegspräsident

Dem genannten Reuters-Bericht zufolge liegen die offiziellen Obergrenzen der eingesetzten US-Truppen gegenwärtig bei 5.262 Soldatinnen und Soldaten im Irak und 503 in Syrien. Die Nachrichtenagentur merkte dazu jedoch an, dass die tatsächlichen Zahlen für beide Länder insgesamt um einige tausend Soldaten höher liegen könnten. Eine der Folgen der von Trump angeordneten »Flexibilität« ist, dass der Umfang des US-amerikanischen »Engagements« im Irak und in Syrien sich leichter vor der Öffentlichkeit verbergen lässt. Eindeutig erkennbar ist jedoch, dass die USA seit Trumps Amtsantritt den Umfang und die Stärke ihrer Luftangriffe in beiden Ländern ungefähr verdoppelt haben. Eine offenbar in Kauf genommene »Begleiterscheinung« sind zahlreiche Tote und Verletzte auf seiten der Zivilbevölkerung. Das geht einher mit einer gegenüber Obamas Amtszeit sogar noch stärker verminderten Bereitschaft, diese »Vorfälle« wenigstens intern zu untersuchen.

Ein kurzer Überblick über die anderen Kriegsschauplätze der US-Streitkräfte: Für Afghanistan, wo die USA schon seit 2001 mit Bodentruppen und Luftangriffen »engagiert« sind, fordern die zuständigen Generäle »ein paar tausend« mehr Soldaten. So drückte sich der Chef der dort eingesetzten US- und NATO-Truppen, John Nicholson, schon am 9. Februar bei einer Anhörung durch einen Kongress-Ausschuss aus. Am 29. April verdichteten sich die Meldungen über die Wünsche des US-Militärs, die Zahl der zusätzlichen Soldaten auf 3.000 bis 5.000 zu erhöhen. Das hat vermutlich auch für die deutsche Bundeswehr und andere Kriegsbeteiligte direkte Konsequenzen. Zur Erinnerung: Obama hatte den Abzug aller US-Truppen eigentlich schon zum Ende seiner Amtszeit angekündigt, korrigierte sich später aber. Gegenwärtig sind nach offiziellen Angaben zwischen 13.000 und 14.000 ausländische Soldaten in Afghanistan im Einsatz, darunter bis zu 9.000 Angehörige der US-Streitkräfte. Peinlich: Die NATO hat schon zweimal das Ende ihrer direkten Kriegsbeteiligung mit viel Theater und gläubiger Anteilnahme der Massenmedien gefeiert.

Afghanistan ist außerdem neben Syrien und Libyen einer der Schauplätze, wo die Trump-Administration ihre Rivalität mit Russland betont. Glaubt man den Angaben der USA, sind die Russen ebenso wie die Iraner schon seit einiger Zeit dabei, die Taliban mit Waffen zu versorgen. Konkrete Beweise für diese Behauptung gibt es, wie meist in solchen Fällen, nicht. General Nicholson weigert sich, entsprechende Gerüchte zu dementieren. Verteidigungsminister Mattis sagte am 25. April während eines Besuchs in Kabul zum selben Thema: »Wir kooperieren mit Russland auf diplomatischer Ebene. Aber wir widersetzen uns ihnen, wo sie gegen internationales Recht handeln oder die Souveränität anderer Länder missachten.«

Sollten Russland oder Iran wirklich Waffen an die Taliban liefern – Mattis scheint sich über den Sachverhalt selbst nicht sicher zu sein –, wäre das nach Ansicht des Pentagon-Chefs eine »Verletzung internationalen Rechts«. In Wirklichkeit wäre es jedoch nur ein Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, dessen angemaßte Autorität als unanfechtbarer oberster Gesetzgeber und Richter fragwürdig ist und dringend einer Überprüfung und Neubestimmung durch die internationale Gemeinschaft bedarf.

Im Jemen, wo sich im Windschatten einer von Saudi-Arabien angeführten Militärintervention der »Islamische Staat«, Al-Qaida und ähnliche Gruppen ausgebreitet haben, scheinen die USA unter Trump ihr militärisches »Engagement« verstärken zu wollen. Ohne viel Echo in den Massenmedien ließ Trump schon bis Ende Februar mehr Luftangriffe im Jemen zu als Obama im gesamten Jahr 2016. Die USA haben dort bisher nur ein paar Dutzend Angehörige von Spezialeinheiten im Einsatz. Thema ist seit ein paar Wochen eine mögliche Beteiligung an einer von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplanten Offensive gegen den Hafen Hodeida, der von schiitischen Kräften und ihren Verbündeten kontrolliert wird.

Die Trump-Administration will außerdem »einige Dutzend« zusätzliche Soldaten nach Somalia schicken, das sich schon seit 26 Jahren in einem Bürgerkrieg befindet, in dem seit Januar 2007 ausländische Truppen eine maßgebliche Rolle spielen. Dort sind die USA schon seit der Amtszeit von Präsident George W. Bush (2001–2009) »engagiert«. Hauptsächlich mit Luftangriffen durch Drohnen und Kampfflugzeuge, aber in Einzelfällen auch durch den Einsatz von Spezialeinheiten am Boden. Die Soldaten, deren Entsendung nach Somalia offenbar unmittelbar geplant ist, gehören angeblich zur »101st Airborne Division«, die auf Luftlandeaktionen spezialisiert ist.

Im nordafrikanischen Libyen sind die USA schon seit der Obama-Amtszeit mit einer kleinen, niemals genau bezifferten Zahl von Angehörigen verschiedener Spezialeinheiten präsent. Ihre wichtigste Aufgabe besteht angeblich darin, Ausschau nach Milizen zu halten, auf die sich die US-Regierung stützen könnte, um ihren Einfluss zu verstärken. Über die Zukunft dieses Kontingents scheint in Washington noch keine Entscheidung gefallen zu sein. Trump äußerte zuletzt am 20. April bei einem Besuch des italienischen Regierungschefs Paolo Gentiloni im Weißen Haus, dass seine Administration nicht vorhabe, »eine Rolle in Libyen zu spielen«, wozu sein Gast ihn drängen wollte. Der Präsident schränkte diese Aussage jedoch dahingehend ein, dass die USA sich auch in Libyen weiter am Kampf gegen den IS »und andere Terrorgruppen« beteiligen wollen. Daher wird die Zahl der dort operierenden Soldaten in absehbarer Zeit zumindest nicht verringert.

Verhältnis zu Russland

Manchen Einschätzungen zufolge könnten sich die USA und Russland vielleicht in Libyen leichter über eine Zusammenarbeit verständigen als in Syrien. Das scheint sich jedoch schon jetzt als Illusion zu erweisen. Das Verhältnis Washingtons zu Moskau wird, ebenso wie schon unter Obama oder vielleicht sogar noch stärker, in erster Linie von scharfer Rivalität bestimmt. Nach Auskunft US-amerikanischer Politiker und Militärs seien russische Verbindungen nach Libyen »unbestreitbar« und würden »mit großer Sorge« aufmerksam beobachtet.

Gemeint sind Moskaus Kontakte zu General Khalifa Haftar, der mit seiner »Libyschen Nationalarmee« den Osten des Landes kontrolliert. Der Warlord, der allem, was er für islamistisch hält, einen Vernichtungskrieg angesagt hat, war tatsächlich im vorigen Jahr zweimal zu Besuch in der russischen Hauptstadt und wurde von hochrangigen Regierungsmitgliedern empfangen. Andererseits unterhalten aber zumindest auch Großbritannien, Italien und Frankreich, vermutlich sogar die USA selbst, regelmäßige Kontakte zu Haftars Hauptquartier in Bengasi. Ebenso wie diese Staaten ist Russland daran interessiert, mit den relevanten libyschen Akteuren im Gespräch zu bleiben, lehnt aber alle Wünsche, sich für eine Aufhebung des von der UNO verhängten Waffen­embargos einzusetzen, als »verfrüht« ab.

In der vorigen Woche hielt sich eine Delegation konkurrierender Milizen aus Misrata in Moskau auf. Angeblich reiste sie von dort aus nach Tschetschenien weiter, das sich offenbar mit Wissen, Duldung und wohl auch Anleitung der russischen Regierung um Kontakte zu libyschen Islamisten kümmert. Zuvor hatten Anfang März der international anerkannte Regierungschef Fajes Sarradsch und sein Stellvertreter Ahmed Miitig die russische Hauptstadt besucht. Zu ihren Gesprächspartnern gehörte Außenminister Sergej Lawrow.

Die »große Sorge« der Trump-Administration bezieht sich vor allem auf Gerüchte und Spekulationen, dass Russland dabei sei, sich militärisch in Nordafrika festzusetzen. Mal wird behauptet, Moskau habe eine Spezialeinheit nach Libyen entsandt, dann wieder ist von einem russischen Militärstützpunkt in Westägypten oder wenigstens einer entsprechenden Vereinbarung mit dem ägyptischen Militärregime die Rede. Nichts davon lässt sich beweisen. Marinegeneral Thomas Waldhauser, Chef des Afrika-Kommandos der US-Streitkräfte, der am 24. März im Pentagon vor Journalisten zu diesem Thema sprach, kam über bloße Vermutungen und Andeutungen nicht hinaus.

Eine echte Zusammenarbeit zwischen Washington und Moskau bei der Bekämpfung des »Islamischen Staats« und anderer Terrororganisationen, wie sie Trump während seines Wahlkampfs tatsächlich versprochen hatte, gibt es nirgendwo. Im Gegenteil: Die US-Regierung betrachtet und behandelt alle russischen oder auch iranischen Aktivitäten auf diesem Gebiet mit Misstrauen und offener Feindseligkeit. Statt dass über den Kampf gegen die gemeinsamen Feinde Kooperation und gegenseitiges Vertrauen entstehen, wie es sich manche vom neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten erhofft hatten, verschärfen sich die Widersprüche.