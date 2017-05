Headhunter Clemens Trunschka sitzt in einem Restaurant mit Blick auf Bürohochhäuser: »Houston« Foto: Honorarfrei - nur für diese Sendung bei Nennung ZDF und SWR/Lichtblick Media GmbH

Im Hotel »Gracanica« am Rande Pristinas leiten zwei Roma ein Team von Serben und Albanern. Das ist außergewöhnlich, schließlich sind diese Gruppen nicht erst seit dem Jugoslawien-Krieg 1999 verfeindet. Roma leben zudem im Kosovo zumeist in tiefster Armut. Der Zugang zu Bildung und Arbeit ist ihnen oft verwehrt. Dagegen will dieses Hotel ein Zeichen setzen.

Arte, 19.45 Uhr

Houston

Gibt es ein glückliches Scheitern? Nicht für Clemens Trunschka (Ulrich Tukur): Nur mühsam schafft es der Alkoholiker, seine Existenz aufrechtzuerhalten. Seine Ehe droht an der Sucht genauso zu zerbrechen wie er selbst. Als er jedoch von einem Automobilkonzern den Auftrag erhält, den Chef von Houston-Petrol, Steve Ringer, als neuen Vorstandsvorsitzenden anzuwerben, sieht Trunschka die Gelegenheit, sein Leben als Headhunter wieder in die richtige Bahn zu lenken. Er reist nach Houston, Texas. Doch Ringer ist nicht zu fassen. Die Jagd verschwimmt im Rausch, die Lage scheint zusehends ausweglos. Neue Hoffnung schöpft Trunschka, als der ähnlich einsame Robert Wagner in sein Leben platzt. Auftakt zu einem Fernsehabend zum Thema »Sklaven des Erfolgs«.

3sat, 20.15 Uhr

Fakt – das MDR-Magazin

Nach dem Giftgasangriff bei Damaskus 2013 wurden die Vorräte der syrischen Armee an chemischen Kampfstoffen vernichtet. Dennoch hat es seitdem immer wieder Einsätze solcher Substanzen gegeben. Wie kann das sein? Wer ist dafür verantwortlich? Hier kommt auch der frühere Chemiewaffeninspekteur und heutige Linke-Abgeordnete Jan van Aken zu Wort, der es für wahrscheinlich hält, dass die Mittel früh aus Armeebeständen in die Hände von Dschihadisten gerieten.

ARD, 21.45 Uhr

Hitlers Madonna und die Retter der Raubkunst

Mehr als 6.000 Kunstwerke hatten die Nazis in dem österreichischen Salzbergwerk Altaussee eingelagert, um sie vor den Bombardierungen deutscher Städte zu schützen. Als die Niederlage im Zweiten Weltkrieg absehbar wurde, plante man, diesen Kunstschatz zu vernichten. Dem Feind sollte keines der Werke in die Hände fallen. Wie gelang es, dies zu verhindern? Jüngst hat George Clooney die Geschichte in »Monuments Men« hollywoodtauglich dramatisiert. Was geschah wirklich?

Arte, 22.40 Uhr