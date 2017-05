Deine Angst, mach sie plastisch

Foto: von Moses (Jens Lekman 6) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Wozu sind 3-D-Drucker gut? Man kann damit zum Beispiel ein Modell des Tumors anfertigen, der einem aus dem Rücken operiert wurde, um es in der Brusttasche bei sich zu tragen. Morbide und ein wenig surreal mutet diese kleine Geschichte an, sie könnte von Schriftstellern wie George Saunders oder Boris Vian stammen, allerdings gab’s in den 40ern keine 3-D-Drucker. Zu hören ist sie auf »Life Will See You Now«, einem der sonnigsten Popalben der letzten Zeit. Der Schwede Jens Lekman trällert sie mit sehr viel Crooner-Schmelz in seinem Song »Evening Prayer«.

Jens wer? Stimmt schon, den Namen des 37jährigen Wahl-Göteborgers und 5/4-Takt-Fans muss man nicht zwingend auf dem Schirm haben, dafür veröffentlicht er zuwenig: vier Alben in 13 Jahren. Für Freunde perfekt arrangierten, fluffig-swingenden, frappierend ohrwurmseligen (Indie-)Pops. House- und Latin-Grooves gibt es auch zu hören, außerdem jede Menge Handclaps und sehr schöne Huh-Huh-Backgroundgesänge.

Die meisten der zehn neuen Songs erinnern an rhythmisch engagiertere Versionen britischer Lieblinge der 80er und 90er, an The Smiths, Momus oder Aztec Camera, manche besonders niedlich geratene Melodie auch an Stücke der aus Boston kommenden Popkleinodmeister The Magnetic Fields. Soviel zum durchaus erlesenen Referenzkatalog, der sich (wie bei fast jedem Popalbum der Gegenwart) mühelos erweitern ließe.

Geschätzt wird Lekman auch für die Texte: pointiert gedachte, lakonisch vorgetragene, situationskomische Minigeschichten mit zumeist melancholischem Touch, gern über existenzkriselnde Protagonistinnen. Häufig sind es Begebenheiten aus Lekmans Alltag, weshalb die Chancen für Freunde und Bekannte, wie Lekman sagt, nicht schlecht stehen, in einem Song verbraten zu werden. So wie in »A Postcard to Nina«, in dem Ich-Erzähler Lekman von einer lesbischen Freundin als Alibipartner ins Haus des konservativen Papas eingeladen wird.

Lekman liebt es, »traurige Geschichten zu fröhlicher Musik zu erzählen«. In den Interviews zum neuen Album zitiert er Freundinnen und Freunde, wie sie ihn darum bitten, bloß keine traurigen Songs aus ihren Erlebnissen zu machen. Lekman hält sich dran, wobei die Geschichten zumeist so traurig ohnehin nicht sind (vgl. etwa »What’s That Perfume That You Wear« über an Gerüche geknüpfte Erinnerungen). Und auch nicht so morbide, wie es bisweilen scheint: An der Geschichte des Mannes mit dem Plastiktumor in der Jackentasche schätzt Lekman die selbsttherapeutische Idee. Lass sie zu, deine Angst, mach sie plastisch, dann wird zwar nicht alles gut, aber möglicherweise manches besser. So ungefähr.