Kein Untertan

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Wolfgang Staudte zu einem der besten deutschen Filmregisseure aller Zeiten. Er verband politischen Anspruch mit Satire, drehte in der DDR und in der BRD. Begonnen hatte Staudte im Faschismus mit zwei unpolitischen Spielfilmen und einem, der als politisch verstanden und deshalb verboten wurde. Außerdem wirkte er als Kleindarsteller etwa im antisemitischen Hetzfilm »Jud Süß« (1940) mit. Angeblich hätte er sonst seine Freistellung vom Kriegsdienst verloren. Ob das so war, ist strittig. Jedenfalls war diese Feigheit Antrieb seines späteren Schaffens.

Es ging ihm nach der Befreiung darum, andere Filme zu machen. Da die Westalliierten ihm dazu keine Möglichkeit boten, entstand »Die Mörder sind unter uns« (1946) im Auftrag der sow­jetischen Besatzungsbehörden. Man findet in diesem ersten deutschen Nachkriegsfilm drei Typen: den Kriegsverbrecher, den Mitläufer und die Lichtgestalt, gespielt von der 20jährigen Hildegard Knef in ihrer ersten Rolle. Staudte wollte den Massenmörder durch die Hand des Mitläufers sterben lassen, doch der sowjetische Zensuroffizier untersagte es ihm – zu Recht, Selbstjustiz ist keine Lösung.

Auch formal war Staudtes Meisterwerk eine Antithese zum UFA-Film. Mit Großaufnahmen, Licht- und Schattendramaturgie, Montage- und Tonexperimenten knüpfte der Regisseur an den Expressionismus des deutschen Vorkriegsfilms an. Damit hob er sich von den Naziproduktionen ab, aber auch von vielem, was später in den 50er und 60ern in Westdeutschland an filmischem Analpha­betentum praktiziert werden sollte.

Es folgten zwei weitere DEFA-Filme: »Rotation« (1949), der Staudtes eigenes Mitläufertum thematisierte, und »Der Untertan« (1951) nach Heinrich Mann. Die einzige mir bekannte Literaturverfilmung, die das Original übertrifft. Ein Feuerwerk filmischer Einfälle und eine Studie über den autoritären Charakter, die weit über den darin karikierten Wilhelminismus hinaus Geltung beanspruchte. Das wurde auch verstanden. In Bonn verbot der »Interministerielle Ausschuss« – eine verfassungswidrige Zensurinstanz der Adenauer-Regierung – die Einfuhr des DDR-Filmes. Erst sechs Jahre später konnte eine verstümmelte Fassung in westdeutschen Kinos gezeigt werden. Bis die unzensierte Fassung im Westfernsehen laufen durfte, sollten weitere 14 Jahre vergehen.

Als Staudte 1951, kurz nach der Mann-Verfilmung, in Hamburg drehen wollte, sollte er sich verpflichten, nicht mehr für die DEFA zu arbeiten. Zwei Verfassungsschutzagenten suchten ihn auf. Ob er denn noch zu seinem Film »Die Mörder sind unter uns« stehe, wollten sie wissen. »Seit ich Sie gesehen habe, mehr denn je.« Er brach die Dreharbeiten ab und kehrte zur DEFA zurück.

Man schlug ihm vor, Brechts »Mutter Courage« zu verfilmen. Regiekollege und Brecht-Freund Erich Engel riet in fröhlicher Runde ab. Staudte aber wollte den Film machen, »auch auf die Gefahr hin, dass mich Brecht totschlägt«. Fritz Kortner ergänzte: »Das ist das mindeste.« Und so kam es fast. Brecht, der sein Dogma vom epischen Theater durch Staudtes sinnlichen Regiestil ins Gegenteil verkehrt sah, rastete im Studio in Babelsberg aus. Hinzu kam, dass Staudte sich in die Nebendarstellerin Simone Signoret verguckt hatte und der Hauptdarstellerin Helene Weigel, Brechts Ehefrau, nicht die gebührende Aufmerksamkeit zukommen ließ. Der Streit ging hoch bis zu Ulbricht, der sich klugerweise ziemlich bedeckt hielt. Die Dreharbeiten wurden abgebrochen. Der DEFA-Leitung war das alles peinlich.

Zwischenzeitlich drehte Staudte »Die Geschichte vom kleinen Muck« (1953), einen der schönsten Märchenfilme überhaupt, ein DDR-Exportschlager, angeblich der Lieblingsfilm Ho Chi Minhs. Doch nach dem Debakel mit Brecht und Weigel unterwarf sich Staudte letztlich der kapitalistischen Filmproduktion und drehte nur noch mit Westgeld. Einige mittelmäßige Filme entstanden, aber auch »Rosen für den Staatsanwalt« (1959) und »Kirmes« (1960) über Kontinuität und Verdrängung der Nazizeit in der BRD. Ersterer war sehr erfolgreich, letzterer gar nicht, da er ein Tabuthema berührte: Desertion.

Auch »Herrenpartie« (1964) über die ebenso tabuisierten Wehrmachtsverbrechen in Jugoslawien – ein Männergesangsverein wird im Urlaub mit den übriggebliebenen Frauen eines Dorfes konfrontiert – floppte. Staudte gelangte schließlich zum Fernsehen, wo er Krimis, »Tatorte« und Mehrteiler drehte. Von Vertretern des Neuen Deutschen Films missachtet, starb Staudte 1984 während Dreharbeiten.

Die politische und psychologische Wirkung seiner Filme im Nachkriegsdeutschland ist ein Schwerpunkt eines neuen Sammelbands aus Marburg. Gewürdigt wird darin auch Staudtes überragende Arbeit als Synchronregisseur für Stanley Kubrick. »Wir haben ihn allein gelassen« ist der Beitrag von Helma Sanders-Brahms überschrieben. Neben einem längeren Interview mit Staudte und kürzeren Erinnerungen von Zeitgenossen wie Vadim Glowna, Oskar Lafontaine oder Filmkritik-Redakteur Enno Patalas wartet der Band mit einer Vielzahl interessanter Details auf, etwa jenseitigen »Gutachten« der Filmbewertungsstelle Wiesbaden. Eine kluge Chronik zu Staudtes Schaffen im zeitgeschichtlichen Kontext schließt den Band ab. Das Buch hat die Kraft, eine Staudte-Renaissance zu befördern.