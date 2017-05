Das zähe Erbe des Kolonialismus

Protest gegen Rassismus: Frauen demonstrieren in Lima gegen Stereotypen in einer Fernsehsendung (4.3.2015) Foto: REUTERS/ Mariana Bazo

»Wir spielen hier nur mit blonden Barbies« erzählt uns María aus Cusco während sie sich durch ihre dichten schwarzen Haare fährt, »ich habe in meinem Leben nicht mit einer Puppe gespielt die mir auch nur ansatzweise ähnelt«. Die Schönheitsbilder in Peru sind offensichtlich kolo­nial geprägt: In einem Land mit über 80 Prozent nicht-weißer Bevölkerung sind im Fernsehen fast nur weiße Menschen zu sehen. »Jeder hier will eine weiße Freundin haben« erklärt uns Ernesto, ein Student aus der im Andenhochland gelegenen Stadt Cusco. »Und die Weißen kommen hierher, um ihre eigene ›exotische Erfahrung‹ zu machen«. Er lacht. Und wirkt bitter.

300 Jahre spanischer Kolonialismus und knapp 200 Jahre bürgerliche Republik samt imperialistischer Ausbeutung haben ihre Spuren hinterlassen. Als 1821 die peruanische Unabhängigkeit ausgerufen wurde, war es lediglich die Unabhängigkeit der Nachfahren der Spanier. Nur eine verschwindend geringe Zahl von besitzenden Männern wurde in der unabhängigen Republik als Staatsbürger anerkannt. Die alte Vorstellung des »mejorar la raza« – einer vermeintlichen »Aufbesserung der Rasse« – ist nach wie vor weit verbreitet. In der Kolonialzeit hatte das Kind eines weißen Vaters bessere Chancen, in der Kolonialhierarchie beruflich und sozial aufzusteigen. Und das wirkt weiter. Seit den 1970er Jahren gibt es einen Boom an englischsprachigen Vornamen: Johnny, Kevin, Nancy oder Mary sind mittlerweile weit verbreitet. Wenn schon die Kinder nicht weiß sind, so sollen wenigstens ihre Namen helfen, ihnen Türen zu öffnen.

»Ich habe meiner Tochter einen Quechua-Namen gegeben« erklärt uns Andrea aus Ayacucho. Mit Quechua wird eine Gruppe von Andino-Sprachen bezeichnet. Andrea ist Anfang 20 und hat viele Jahre in Lima gelebt. »Ich halte die rassistische Arroganz der Limeños nicht aus«. Deswegen ist sie mit ihrer Tochter zurück in die Andenstadt gekommen, auch wenn die Kleine hier schlechtere Bildungsmöglichkeiten hat. »Ich möchte, dass meine Tochter sich nicht dafür schämt, dass sie India ist«. Der Begriff »India« oder »Indio« wurde von den Spaniern in abwertender Weise für die Menschen genutzt, die im Tahuantinsuyo, dem Inka-Imperium, lebten. Antikoloniale Bewegungen eigneten sich den Begriff noch während der Kolonialzeit an und deuteten ihn in einer widerständigen Weise um.

Noch heute ist die peruanische Gesellschaft von einer langen Immigrationsgeschichte geprägt. Als die spanischen Kolonisatoren große Teile der einheimischen Bevölkerung sich zu Tode hatten arbeiten lassen und die Menschen nach und nach an den aus Europa importierten Krankheiten starben, wurden millionenfach versklavte Afrikanerinnen und Afrikaner ins Land geholt. Als dann Mitte des 19. Jahrhunderts die Sklavenarbeit offiziell abgeschafft wurde, ersetzten Tausende japanische und chinesische Immigranten die Arbeit der schwarzen Bevölkerung. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann noch z. B. eine beachtliche palästinensische Einwanderung.

»Wir nennen uns hier nicht ›Indigene‹«, so Judith aus Ayacucho, »wir sprechen von ›Andinos‹, also Menschen, die aus den Anden kommen. Das ist unsere geteilte Identität«. So kommt es, dass es Gemeinschaften im Hochandengebirge gibt, die hochgewachsen, blond, blauäugig und quechuasprachig sind. Sie sind genauso Andinos, wie Judith.

Der Rassismus sei darauf zurückzuführen, »wie Menschen in bestimmte Produktionssphären gesteckt wurden«, so Hugo, ein junger Soziologe aus Lima. Er bezieht sich dabei auf den Marxisten José Carlos Mariátegui. Dieser hatte bereits 1924 in seinem Werk »Das Problem der Rassen in Lateinamerika« konstatiert, dass ein solches Problem gar nicht existiere – da es keine Rassen gebe. Die rassistische Diskriminierung gegen die Mehrheit der Bevölkerung sei jedoch in der Ausbeutung der Arbeitskraft verankert, da bestimmte Gruppen in bestimmte wirtschaftliche Sektoren gesteckt wurden. Daher könne nur ein Klassenkampf, der gleichzeitig ein Kampf um die Befreiung von Rassismus ist, in den andinen Ländern Fuß fassen.

»Damals haben wir gegen Rassismus in den eigenen Reihen gekämpft«, erinnert sich Raúl, ein ehemaliges Mitglied der maoistischen Guerilla »Sendero Luminoso« (Leuchtender Pfad). »Heute tun wir dies weiterhin, nur haben wir heute keine Partei, keine Bewegung. Wir müssen wieder fast bei null anfangen, und das unter dem Stigma, wir seien ›Terroristen‹. Das ist unser Los«.