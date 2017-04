Sturm aufs Parlament

In Konfrontation mit der Staatsgewalt, um diese zu erringen: Demonstranten vor dem Parlament in Skopje (27.4.2017) Foto: AP Photo/Dragan Perkovski

Mazedonien rutscht immer weiter in die Staatskrise. Am Donnerstag haben Dutzende Demonstranten das Parlament in der Hauptstadt Skopje gestürmt und Journalisten und Abgeordnete verletzt, darunter auch den designierten sozialdemokratischen Premierminister Zoran Zaev. 45 Menschen mussten medizinisch behandelt werden, wie die mazedonische Nachrichtenagentur MIA berichtete.

Auslöser der Eskalation war die Wahl von Talat Xhaferi zum neuen Parlamentspräsidenten. Xhaferi war Kommandeur der separatistischen »Befreiungsarmee des Kosovo« und Verteidigungsminister unter dem langjährigen Premierminister Nikola Gruevski, einem Zögling der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Dessen Partei, die rechtsnationalistische VMRO-DPMNE, bezeichnete die Ernennung Xhaferis als »Putsch«. Das war das Signal für die vor dem Parlament demonstrierenden Anhänger der nationalistischen »Bürgerinitiative Geeintes Mazedonien«, die wenigen Polizeikräfte zu überrennen.

Staatspräsident Gjorge Ivanov rief noch in der Nacht zu Freitag alle im Parlament vertretenen Parteien dazu auf, zum »Dialog« zurückzukehren. Westliche Politiker und Diplomaten verurteilten die Gewalt; das Auswärtige Amt in Berlin sogar »aufs schärfste«. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Erweiterungskommissar Johannes Hahn forderten in einer gemeinsamen Stellungnahme zu »Ruhe und Zurückhaltung« auf.

Seit der Parlamentswahl im vergangenen Dezember stehen sich zwei fast gleichgroße Blöcke gegenüber: auf der einen Seite die ehemalige Regierungspartei VMRO, die Neuwahlen fordert; auf der anderen Seite die sozialdemokratische SDSM und die »Albanische Plattform«, ein Zusammenschluss von drei Parteien der albanischen Minderheit. Letztere haben gemeinsam eine knappe Mehrheit der Abgeordneten. Sie versuchen seit Monaten vergeblich, einen neuen Parlamentspräsidenten zu ernennen, um anschließend Zaev zum Premier zu wählen. Dies konnte von der VMRO – bis Donnerstag – mit Verfahrenstricks herausgezögert werden.

Präsident Ivanov hatte zudem Anfang März den Auftrag zur Regierungsbildung mit der Begründung verweigert, sonst sei »die Souveränität und Integrität Mazedoniens gefährdet«. Unterstützung erhält Ivanov von der VMRO-gelenkten »Bürgerinitiative Geeintes Mazedonien«, die seit Anfang März täglich in Skopje und anderen Städten demonstriert. Unter die Teilnehmer haben sich neben Hooligans auch faschistische Gruppen gemischt.

Ein Ende des Konfliktes in der ehemaligen jugoslawischen Republik ist vorerst nicht abzusehen. Keine der großen Parteien ist in der Lage, die sozialen und ökonomischen Probleme zu lösen. Diese, wie von den albanischen Parteien und der VMRO versucht, zu ethnischen Konflikten umzudeuten, birgt die Gefahren, dass das Land wie 2001 im Bürgerkrieg versinkt. Nutznießer sind vor allem ausländische Mächte – allen voran die USA und die EU –, die mit ihrer Unterstützung für einzelne Gruppen versuchen, ihren Einfluss in der Region zu sichern.