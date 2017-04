Explosion der Wut

Nationalgarde im Aufstandsgebiet. South Central Los Angeles am 30. April 1992 Foto: Reuters/Lee Celano

Am 3. März 1991 wird ein Mann in Los Angeles kurz vor ein Uhr nachts durch Polizeisirenen und Hubschrauberlärm aus dem Schlaf gerissen. Als er sieht, was sich vor seinem Balkon ereignet, greift er sofort zu seiner Videokamera und filmt, wie ein afroamerikanischer Autofahrer von einer Gruppe weißer Polizisten brutal zusammengeschlagen wird. Die zwei Tage später über die Medien verbreitete, 90 Sekunden lange Aufnahme löst große Empörung aus, weil sie viele Jahre vor dem heute üblichen Einsatz von Handykameras zum ersten Mal zeigt, wie ein Mensch von einer rasenden Polizeimeute mit Knüppeln, Fäusten und Fußtritten malträtiert wird, als er längst wie tot am Boden liegt.

Der 25jährige Rodney King, auf den in jener Märznacht in 81 Sekunden 56 Knüppelschläge niederprasselten, hatte als »Schwarzer am Steuer« (»Driving While Black«) den Verdacht einer Streifenwagenbesatzung auf sich gezogen. Weil er angeblich zu schnell unterwegs gewesen sei, nahmen die Ordnungshüter die Verfolgung auf. King versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen, weil er mit Kumpels ein Baseballspiel gefeiert hatte und laut seiner späteren Aussage befürchtete, mit etwas Alkohol im Blut gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Strafverfahren zu verstoßen. Der Mann hatte schlicht Angst, was ihm die Häscher als »unkooperatives Verhalten« auslegten. Als sie ihn mit mehreren Streifenwagen endlich gestellt hatten, fielen sie über ihn her. Wie die Videoaufnahme bewies, taten sich dabei vor allem die Beamten Laurence Powell, Theodore Briseno und Timothy Wind als skrupellose Schläger hervor. Da sie nichts von den Videoaufnahmen ahnten, waren sie sich ganz sicher, sie könnten King wegen »Widerstands gegen die Staatsgewalt« für lange Zeit im Knast verschwinden lassen.

Wegen der im Video dokumentierten Beweislage und unter dem Eindruck der öffentlichen Empörung ließ die Staatsanwaltschaft den schwerverletzten Rodney King ohne Anklage wieder frei, während die uniformierten Gewalttäter in Haft genommen wurden. Der Vorwurf gegen Powell, Wind und Briseno lautete, unverhältnismäßige Gewalt mit einer tödlichen Waffe angewendet zu haben. Außerdem ließ die Anklagebehörde Sergeant Stacey Koon als vierten Beschuldigten verhaften. Er hatte zwar nicht selbst aktiv auf King eingeprügelt, sich als Einsatzleiter des Los Angeles Police Departments (LAPD) vor Ort jedoch der Beihilfe schuldig gemacht. Zusätzlich warf die Anklage ihm und Powell vor, das Festnahmeprotokoll gefälscht zu haben. Trotz der schweren Vorwürfe kamen alle vier schon bald gegen Kaution frei.

Bis zum Prozess verging noch fast ein Jahr. Der zuständige Richter Stanley Weisberg verlegte die Hauptverhandlung in das kleine Nest Simi Valley in Ventura County, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Los Angeles. In der Großstadt mit ihrem hohen Bevölkerungsanteil an Latinos und Schwarzen herrsche »eine Atmosphäre der Vorverurteilung«, argumentierten die Anwälte. Die Verlegung des Prozesses in die von konservativen Weißen bewohnte Kleinstadt erwies sich demgegenüber als Segen für die Angeklagten. Sie bot Gewähr für eine ethnisch vorteilhaft zusammengesetzte und polizeifreundliche Jury. Diese gab am 29. April 1992 ihr kaum überraschendes Urteil bekannt: Die vier Angeklagten waren in allen Anklagepunkten »nicht schuldig«.

Der Aufstand

Kurz nach dem Freispruch besetzten Hunderte Demonstranten im Stadtteil South Central von Los Angeles die Straßenkreuzung Florence Boulevard Ecke Normandie Avenue und blockierten den Verkehr. Das führte zu Handgreiflichkeiten mit Autofahrern. Als der Stadtteil durch den unbändigen Zorn seiner Bewohner förmlich explodierte, lief für die Polizeikräfte alles aus dem Ruder. Augenzeugen berichteten, ganze Polizeieinheiten hätten vor den entschlossenen Straßenkämpfern die Flucht ergriffen.

war der Beginn des sechstägigen »Aufstands von Los Angeles«. Die US-Medien beklagen diese »LA Riots« bis heute als die »verheerendsten inneren Unruhen der USA im 20. Jahrhundert«. Schon in der Nacht auf den 30. April brannten in einigen Vierteln ganze Straßenzüge, und mehr als ein Dutzend »Aufrührer« und Unbeteiligte zählten zu den ersten Todesopfern.

Als die Polizeitruppen des ersten und bislang einzigen schwarzen Bürgermeisters von L.A., dem Demokraten Tom Bradley (1973–1993), die Lage nicht mehr beherrschten und koreanische Geschäftsleute ihre Läden schwerbewaffnet gegen Plünderer verteidigten, ließ Kaliforniens republikanischer Gouverneur Pete Wilson (1991–1999) 6.500 Mann Nationalgarde aufmarschieren. Umliegende Militärkasernen wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Nachdem sich auch in San Francisco, Oakland, Las Vegas, Seattle und Chicago Ghettobewohner erhoben, setzte US-Präsident George Bush senior am 1. Mai 4.000 Infanteristen, Marines und für den Straßenkampf trainierte Spezialeinheiten der Bundespolizei in Marsch, um die Stadt mit allen Mitteln zurückzuerobern. Bürgermeister Bradley bestätigte die »unbefristete Ausgangssperre für den ganzen Stadtbezirk«, hob sie aber einen Tag später wieder auf, als sich die Aufständischen angesichts der militärischen Übermacht zurückzogen. Ab dem 4. Mai fuhren wieder Busse, auch die Schulen nahmen ihren Betrieb wieder auf. Einheiten von Nationalgarde und Militär bestimmten weiter das Straßenbild.

Am Ende waren bei den Auseinandersetzungen, je nach Quelle, 53 bis 58 Menschen gestorben und rund 2.500 verletzt worden. Laut dem Gerichtsmediziner Dean Gilmour wurden weitere Todesfälle untersucht, bei denen man als Ursache Revierkämpfe unter Gangs vermutete. Der Sachschaden wurde mit rund einer Milliarde US-Dollar beziffert, inbegriffen etwa 700 abgebrannte und Hunderte anderweitig bei den unzähligen Plünderungen demolierte Gebäude.

Bloß »Routine«

Schwarze Bürgerrechtsorganisationen fanden wenig Gehör mit ihrem Argument, die Freisprüche für die weißen Polizisten seien nicht allein die Ursache für den Ausbruch der Unruhen gewesen. Schon der Aufstand von Watts 1965 habe gezeigt, dass der seit jeher in der Stadt institutionalisierte Rassismus und die berüchtigte Gewaltbereitschaft des LAPD verantwortlich seien. Die Soziologin Kim Lersch von der University of Florida und ihr Kollege Joseph Feagin legten dazu 1993 eine Studie vor, in der sie nach Auswertung von Presseberichten für den Zeitraum Januar 1990 bis Mai 1992 belegten, dass es in Los Angeles pro Monat vier Vorfälle wie den gab, dessen Opfer Rodney King war. In 97 Prozent dieser Einsätze seien Schwarze und Latinos die Opfer, in 93 Prozent der Fälle weiße Polizisten die Täter gewesen. »Routine« nannte Lersch als Begriff für das darin auf alle US-Bundesstaaten übertragbare Grundmuster staatlicher Gewalt.