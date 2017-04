»G 20« ganz wie »G 7«

Anti-G-20-Protest am 8. April in Hamburg Foto: Bodo Marks/dpa

Gegen wen und zu welchem Zweck demonstrieren wir in Hamburg, wenn die Staats- und Regierungschefs der 19 wirtschaftlich mächtigsten Staaten sich unter dem Titel »G 20« und unter dem Vorsitz von Frau Merkel treffen? Ein Grund ist sicher, dass selten die Mächtigen der mächtigen Staaten in dieser geballten Form zusammenkommen. Das Format ist eine jährlich stattfindende Gipfelkonferenz. Als Treffen von Regierungschefs der größten sieben Staaten (»G 7«) war es als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts aus der Taufe gehoben worden. Damals war es darum gegangen, nach dem Bruch der Weltwirtschaftsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg (Abkommen von Bretton Woods) die zwischenimperialistischen Verhältnisse wenigstens etwas zu koordinieren.

Bis auf eine Episode, als die »G 7« die Führung Russlands in ihren erlauchten Kreis aufnahmen und wenig später wegen Unbotmäßigkeit wieder verstießen, blieben sie bis zur letzten Weltfinanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008 unter sich. In der Krise und zu deren Bewältigung (Rettung der Banken, Konjunkturprogramme) brauchten die sieben Kapitalismuslenker aber die großen Entwicklungs- oder Schwellenländer. So wurde neben dem G-7-Format auch eine jährliche Konferenz der »G 20« erfunden. Die Regierungschefs Chinas, Indiens, Russlands, Brasiliens und einer Reihe anderer, nicht gerade kleiner Länder wurden von den »G 7« eingeladen. Die neuen Mitglieder dürfen auch reihum einmal im Jahr den Vorsitz übernehmen. Die Tagesordnung aber ist ganz ähnlich wie die bei den G- 7-Treffen. Und die Abschlusserklärungen sind es auch.

Unmittelbar nach Ausbruch der großen Finanzkrise stand noch im Vordergrund, dass die versammelten Chefs der Welt die strenge Regulierung des Finanzsektors versprachen. Daraus wurde bekanntlich rein gar nichts. Dem Schein nach ist auch davon die Rede, dass die Steueroasen in aller Welt trockengelegt werden sollen. Ansonsten steht immer ein Bekenntnis zum Freihandel im Vordergrund. Und eine Verpflichtung, die Währungsrelationen nicht zu manipulieren. Beides gehört zum Glaubensbekenntnis und zur erprobten Praxis des Neoliberalismus. Den Außenhandel und den Kapitalverkehr mit dem Ausland zu kontrollieren ist umgekehrt für jedes Land, dessen Kapitalisten noch nicht an der Spitze der internationalen Hierarchie angekommen sind, eine blanke Notwendigkeit.

Die Herrschaft des Finanzmarktes über die internationalen Wirtschaftsbeziehungen ist leider auch deklarierte Politik der »G 20«, ganz wie es die der »G 7« ist. Es ist absolut sinnvoll, ja notwendig, gegen diese Politik zu demonstrieren. Dass sich China, Russland und viele andere Länder gegen die Aggressivität der alten, westlichen kapitalistischen Staaten zu erwehren haben, ist zwar richtig. Im Rahmen der G-20-Versammlung treten sie aber wie Deutschland, Japan oder Frankreich für die Verheerungen des frei beweglichen Kapitals ein.