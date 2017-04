Kein Problem mit Zuma

Als sie noch gute Freunde waren: Jacob Zuma (Mitte) 2012 mit dem damaligen COSATU-Generalsekretär Zwelinzima Vavi (links) und Gewerkschaftspräsident Sidumo Dlamini Foto: EPA/ELMOND JIYANE

Südafrikas größter Gewerkschaftsbund COSATU fordert seit einem Monat den Rücktritt von Staatspräsident Jacob Zuma. Grund dafür ist dessen eigenmächtige Kabinettsumbildung Ende März, bei der er ohne die Zustimmung seiner Regierungspartei ANC sowie deren Allianzpartner – neben COSATU ist das die Kommunistische Partei SACP – unter anderem den Finanzminister austauschte. Kommunisten und Gewerkschafter kritisieren seitdem offen und beißend die Unterwanderung des Staats durch mit dem Präsidenten vernetzte Unternehmer. Wer nun allerdings glaubt, dass COSATU die Kundgebungen zum Kampftag der Arbeiterklasse für einen Angriff auf Zuma nutzt, wird enttäuscht. Der Sprecher des ANC auf der zentralen Feier des Gewerkschaftsbunds am 1. Mai in Mangaung heißt Jacob Zuma.

Seine Föderation zweifele lediglich Zumas Führungsfähigkeit als Staatspräsident an, nicht jedoch die als Parteichef, erklärte COSATU-Präsident Sidumo Dlamini am Donnerstag dem Nachrichtenportal Eyewitness News. »COSATU hat Redner des ANC eingeladen, und der ANC entsendet die Redner, die er auswählt. Wenn Zuma kommt, werden wir damit kein Problem haben«, sagte Dlamini.

Der COSATU-Chef selbst wird allerdings intern seit Wochen für seine Unterstützung Zumas angegriffen. Mindestens zwei Mitgliedsgewerkschaften sträuben sich offen gegen die Entscheidung, den Staatschef auf die Bühne zu lassen. Die National Health Education and Allied Workers’ Uni on (NEHAWU) forderte in einem auf den 21. April datierten Schreiben an die COSATU-Führung, dass der ANC-Präsident nicht auftreten dürfe. NE HAWU verwies darauf, dass das COSATU-Exekutivkomitee Anfang April befunden habe, Zuma sei »nicht länger die richtige Person, um die Bewegung, die Allianz und das Land zu vereinen und zu führen«. Auch die Communication Workers Union (CWU) sprach sich dagegen aus, Zuma reden zu lassen.

Beißende Vorwürfe an COSATU kamen zudem aus dem Lager derer, die dieser in den vergangenen Jahren wegen ihrer Kritik an Zuma ausgeschlossen hatte. Das linke Gewerkschaftslager hatte sich mit der Gründung der Südafrikanischen Gewerkschaftsföderation (SAFTU) am vorvergangenen Wochenende unter einem neuen Dachverband vereint. Dieser besteht aus 24 Gewerkschaften mit insgesamt 700.000 Mitgliedern. Stärkste Einzelgewerkschaft ist die NUMSA, die größte Südafrikas, der 340.000 Metallarbeiter angehören.

Der neue Dachverband versteht sich als sozialistisch, antiimperialistisch und internationalistisch. Vor allem aber will man unabhängig vom ANC sein. Dabei ist SAFTU ein Sammelbecken der aus der Regierungsallianz Verstoßenen. Beim Gründungskongress in Boksburg, einem Vorort von Johannesburg, sprach unter anderem Jay Naidoo, in den 1980er Jahren Gründungsgeneralsekretär von COSA TU. Auch der neugewählte SAFTU-Generalsekretär ist ein alter Bekannter: der bekennende Zuma-Kritiker Zwelinzima Vavi. Frisch im Amt richtete der gleich eine Botschaft an seine ehemaligen Genossen: »Während die sich anschreien und bedrohen, werden wir uns nicht darum kümmern, wer von wem gefeuert wird. Wir machen, was Gewerkschaften tun sollten – und das wird uns von diesen Clowns unterscheiden.« Mit Blick auf die Posse um den Zuma-Auftritt am 1. Mai ist das nicht mal beleidigend.