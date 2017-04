Frauenprotest gegen Erdogans Diktatur

Demo gegen Demokratieabbau in der Türkei am 6. November 2016: Am Vorabend waren dort viele Mitglieder der HDP festgenommen worden, darunter die beiden Vorsitzenden. Auf dem Plakat ist Feleknas Uka zu sehen, die sich während einer Demo schützend vor eine andere Frau stellte Foto: Thorsten Strasas

Sie ist in der Türkei eine von vielen Politikerinnen der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP), die derzeit von der Justiz des Landes verfolgt und kriminalisiert werden: Feleknas Uca. Die 40jährige ist im niedersächsischen Celle geboren und war in Deutschland viele Jahre für die PDS und später für die Linkspartei unter anderem als Europaparlamentarierin aktiv. Seit einigen Jahren lebt sie in der Türkei, wo sie 2015 für die HDP ins Parlament gewählt wurde. Deren führende Köpfe sowie zahlreiche Kommunalpolitiker der Partei sitzen seit Monaten in Haft, ihre Immunität wurde per Dekret aufgehoben.

Am Dienstag morgen wurde auch Uca kurzzeitig inhaftiert. Ein Ermittlungsverfahren gegen sie läuft bereits seit längerem. Der Vorwurf gegen sie lautet nicht nur auf Propaganda für eine »bewaffnete terroristische Organisation« – gemeint ist die kurdische Arbeiterpartei PKK –, sondern auch auf angebliche Mitgliedschaft darin. Am Dienstag fand eine Gerichtsverhandlung gegen sie statt. Weil sie dort nicht erschienen war, wurde sie von Polizisten vor ihrem Haus in Diyarbakir im Südosten des Landes aufgesucht und festgenommen, einige Stunden später nach einer Vernehmung aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Donnerstag berichtete sie darüber im Deutschlandfunk. Nach ihren Angaben ist die Gerichtsverhandlung gegen sie zunächst auf September verschoben worden. Die Anklage gegen sie basiert einzig darauf, dass Uca Repressalien und die massive Gewalt gegen Kurden insbesondere in den letzten Monaten öffentlich angeprangert und dagegen demonstriert hatte. Ihr drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Im Interview prangerte Uca erneut gravierende und massenhafte Menschenrechtsverletzungen durch das Regime von Präsident Recep Tayyip Erdogan an. Betroffen sind in großem Umfang auch Staatsdiener. So wurden allein am Mittwoch landesweit mehr als 1.000 Polizisten festgenommen, insgesamt 9.000 wurden vom Dienst suspendiert.

Zugleich zeigte sich Uca optimistisch, dass der gemeinsame Protest unter anderem gegen Gewalt an Frauen die feministische Bewegung in der Türkei geeint und gestärkt habe. Tausende Frauen unterschiedlicher politischer Herkunft seien »jeden Tag auf der Straße« und protestierten gemeinsam gegen das Referendum vom 16. April, bei dem – offenbar mit Hilfe von Manipulationen – 51 Prozent der Teilnehmer für eine enorme Erweiterung der Befugnisse des Präsidenten gestimmt hatten.

Uca war Anfang März für ihren mutigen Einsatz für die Rechte der Kurden und für ihr Engagement gegen Gewalt an Frauen mit dem Clara-Zetkin-Ehrenpreis der Linkspartei geehrt worden. In ihrer Heimatstadt Celle fand am Dienstag abend eine Solidaritätskundgebung für Uca statt, die ihre Schwester Behiye und der Linke-Kreisverband initiiert hatten und auf der neben dem CDU-Oberbürgermeister Jörg Nigge auch Vertreter mehrerer im Stadtrat vertretenen Parteien sprachen. Ihre Solidarität mit Uca und den anderen in der Türkei wegen ihres Eintretens für Demokratie und Menschenrechte Inhaftierten erklärten auch Alexander Wille für den CDU-Stadtverband und die Ratsfraktion, Dirk Gerlach, Mitglied der Grünen-Fraktion, und FDP-Fraktionschef Joachim Falkenhagen. (jW)