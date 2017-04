Ein-Prozent-Feminismus

Propagandistinnen des neoliberalen Selbstoptimierungsfeminismus unter sich: Präsidententochter, IWF-Chefin und ­Bundeskanzlerin auf der W-20-Show am Dienstag in Berlin Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Von der Presse bekam die Zusammenkunft einer illustren Damenrunde am Dienstag in Berlin gewaltige Vorschusslorbeeren. Das Handelsblatt widmete dem Event namens »Women’s Empowerment Summit«, kurz »W 20«, noch vor Beginn vier Seiten und befand: »Soviel Frauenpower hat Berlin selten gesehen.« Die Berliner Zeitung porträtierte Ivanka Trump, Tochter und Beraterin des US-Präsidenten, die auf direkte Einladung von Kanzlerin Angela Merkel zum Gipfel gekommen war, immerhin kritisch: Sie verdanke, was sie sei, dem Geld ihres Vaters, eine aktive Geschäftsfrau sei sie nicht mehr. Bild wiederum vermeldete, die Eigentümerin einer Modefirma mache »im blauen Blümchenkleid« neben »Máxima, der Königin der Niederlande, und IWF-Chefin Christine Lagarde eine gute Figur«.

Mit der Royalen und der Direktorin des Internationalen Währungsfonds sowie mit Bundeskanzlerin Merkel und der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland diskutierte die 35jährige am Dienstag im Berliner Hotel Interconti über »weibliches Unternehmertum« und darüber, wie mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen seien. An der Zusammenkunft nahmen rund 400 Repräsentantinnen der sogenannten G 20, also der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der EU, teil. Konkretes war dort kaum zu hören – zumindest, was die große Mehrheit der bei Bezahlung und ökonomischer, gesellschaftlicher und politischer Teilhabe massiv Benachteiligten betrifft.

Merkel plädierte in der Runde für die Gründung eines Fonds zur Förderung von Unternehmensgründerinnen in Entwicklungsländern. Dieser könne aus staatlichen und privaten Mitteln gefüllt, bei der Weltbank angesiedelt und dort mit Fördermitteln aufgestockt werden, sagte die CDU-Politikerin. Ein solcher »Kapitalstock« könne etwa von Deutschland, den USA, Kanada und den Niederlanden gebildet werden. Freeland, bis Ende 2016 Handelsministerin in Ottawa, zeigte sich »begeistert«, und die Chefin der Firma Trumpf, Nicola Leibinger-Kammüller, bot an, Geld einzuwerben. Die Kanzlerin will, dass der Fonds Mikrokredite für Frauen bereitstellen soll.

»First Daughter« Trump hatte offenbar die Mission, ihren Vater, der im Wahlkampf mit brachial misogynen Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht hatte, als Frauenförderer darzustellen. Sie wisse aus eigener Erfahrung, dass er eine »positive Haltung« ihnen gegenüber habe und ihre Rolle in der Arbeitswelt schätze. »Die Tausenden von Frauen, die über Jahrzehnte im Privatsektor für meinen Vater gearbeitet haben, legen davon Zeugnis ab«, meinte die Präsidentenberaterin. Sie wird kaum bei früheren und heutigen weiblichen Angestellten des Milliardärs nachgefragt haben. Ihre eigene politische Rolle spielte Ivanka Trump eher herunter. Sie höre derzeit noch viel zu und lerne viel, sagte sie. Und: »Ich glaube, ich bin eine Feministin.« Ähnliches war von Lagarde zu vernehmen. Dagegen gab sich Kanzlerin Merkel auf die Frage von Moderatorin und Wirtschaftswoche-Herausgeberin Miriam Meckel, ob sie sich auch als eine Feministin bezeichnen würde, bescheiden. Sie wolle sich »nicht mit fremden Federn schmücken«, erklärte sie. Andere hätten viel für Frauen erkämpft.

IWF-Chefin Lagarde appellierte an alle Staaten, für Frauen bessere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und eine stärkere Teilhabe am Unternehmertum zu schaffen. Dies stärke den Handel, die Wirtschaft würde um fünf Prozent wachsen, meinte sie. Anne Finucane, Vizechefin der Bank of America, betonte in der Veranstaltung, dass Unternehmen erfolgreicher seien, in denen es gleiche Bezahlung von Männern und Frauen gebe.

Während sich der Deutsche Frauenrat für die Organisation der exklusiven Veranstaltung einspannen ließ, veranstalteten Feministinnen am Dienstag abend vor dem Gebäude, in dem die Gipfelteilnehmerinnen sich zur gleichen Zeit zu einer Festveranstaltung trafen, eine »Gala für alle« und gegen die »Scheinheiligkeit und Dekadenz der W 20«. »Putz dich raus! Heb deine Faust!« hieß es im Aufruf zu der Kundgebung, zu der das Aktionsbündnis »The Coalition Berlin« aufgerufen hatte. Die »W 20« repräsentierten die Interessen der Frauen, »die Teil des globalen einen Prozents« seien, das danach strebe, seine »auf Ausbeutung beruhenden Profite« noch zu vergrößern, erklärten die Initiatorinnen. Das »Empowerment« einer Minderheit finde auf Kosten der großen Mehrheit statt. Kritik übte das Demobündnis auch an der Deutschen Bank, die Gastgeber der Gala am Dienstag abend war. Sie unternehme mit dem Sponsoring den »zynischen Versuch, ihre eigenen Geschichte durch ›Pink­washing‹ zu verschleiern«. Das Geldhaus sei eine »Triebkraft« der Finanzkrise 2008 gewesen, unter der insbesondere Frauen gelitten hätten.