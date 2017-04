Protest gegen Bayer-Hauptversammlung

Der NRW-Landesverband von Die Linke ruft dazu auf, sich am Freitag an den Protesten anlässlich der Hauptversammlung der Bayer-Aktionäre in Bonn zu beteiligen. Dazu erklärte Michael Aggelidis, Mitglied des Landesvorstandes der Linken, am Donnerstag:

Durch die Fusion von Bayer und Monsanto wird der sichere Zugang der Menschen zu Nahrungsmitteln massiv bedroht. Mit der Übernahme des Gentechnikriesen, der weltweit für seine skrupellosen Geschäftspraktiken bekannt ist, hat der globale Beutezug von Bayer eine neue Dimension erreicht. Bayer inszeniert sich etwa in Indien als Partner für die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, obwohl der Konzern gleichzeitig in dieses Land hochgiftige Pestizide ohne entsprechende Warnhinweise exportiert– mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen für die Bauern.

Dass die Behörden den begrüßenswerten Protest gegen die Hauptversammlung der Bayer-Aktionäre behindern, stößt auf das vollkommene Unverständnis meinerseits. So soll die Versammlungshalle weiträumig eingegittert und so eine »Konzern-Bannmeile« geschaffen werden. Begründet wird das von Bayer mit einer angeblichen Terrorgefahr. Zugleich bringt der Konzern diese Argumentation demagogisch mit angeblich von den Protesten ausgehenden Sicherheitsrisiken in Verbindung.

Ein Sicherheitsrisiko geht von den Multis Bayer und Monsanto und sicherlich nicht von den Konzernkritikern aus. Die Interessen von Bayer dürfen nicht über das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit gestellt werden. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn Konzerne, Gerichte und Polizei demokratische und legitime Proteste behindern? Die NRW-Linke unterstützt explizit die von der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) organisierten Proteste und fordert die Behörden auf, die gegen die Demonstranten gerichteten Schikanen umgehend einzustellen.

Ver.di organisiert am Freitag von 10 bis 12.30 Uhr für die Chauffeure des Deutschen Bundestags einen Autokorso durch das Regierungsviertel. Die Gewerkschaft will damit auf die Situation der Beschäftigten hinweisen. In einer Erklärung heißt es:

Im vergangenen Jahr hat der Ältestenrat des Bundestages beschlossen, den seit fast 20 Jahren bestehenden Vertrag mit dem Fahrdienstleister Roc-Vin Dienste GmbH zu beenden und den Auftrag an die Bundeswehr-Tochter BW-Fuhrpark-Service GmbH zu vergeben. Der Bundeswehr wurde vom Ältestenrat nahegelegt, die 240 Fahrerinnen und Fahrer der Roc-Vin zu übernehmen. Bundestagspräsident Lammert hatte die Abgeordneten in einem Schreiben darüber informiert, dass alle 240 Fahrer/innen übernommen und über dem branchenüblichen Niveau entlohnt werden sollen. Bisher wurden jedoch von der BW-Fuhrpark-Service GmbH lediglich 18 – sachgrundlos befristete – Vollzeitstellen ausgeschrieben – die für die Nochbeschäftigten der Roc-Vin GmbH nicht zur Verfügung stünden, da diese bis zum 30. Juni 2017 die Mandatsfahrten für die Sitzungswochen des Deutschen Bundestages zu bedienen hätten. (…)

Zum künftigen Gehalt gab es in Bewerbungsgesprächen bei der BW-Fuhrpark-Service GmbH nur vage Angaben. Der Betriebsrat der Roc-Vin GmbH hat etliche Gespräche mit Abgeordneten geführt, Briefe von ver.di an die Arbeitsministerin, die Verteidigungsministerin und die Wirtschaftsministerin wurden bis heute nicht beantwortet.