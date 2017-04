In der Sackgasse

Statt Kriegspakt kollektives Sicherheitssystem für ganz Europa: Ostermarsch Stuttgart am 15. April Foto: Deniz Calagan/dpa

Vor fast 75 Jahren begann die Schlacht von Stalingrad. Nach 200tägigen Kämpfen waren etwa zwei Millionen Menschen tot und die Stadt eine Trümmerwüste, aber die deutschen Faschisten hatten die strategische Initiative im Zweiten Weltkrieg verloren und erlangten sie nicht wieder. Schon ein knappes Jahr vor der deutschen Kapitulation, am 8. Juni 1944, vereinbarten Stalingrad und das britische Coventry eine Städtepartnerschaft, vermutlich die erste in Europa. Die Verbindung hielt bis heute und überdauerte alle weltpolitischen Krisen. 1954 setzten sich z. B. beide Kommunen für die Ächtung von Atomwaffen ein, was in Großbritannien einen nationalen Skandal auslöste. Der Oberbürgermeister des heutigen Wolgograd, Andrej Kossolapow, nannte am Mittwoch in Berlin diese Verbindung zweier Städte ein Beispiel für die Stabilität kommunaler oder »Volksdiplomatie«. Heute, da die USA in Osteuropa einen Raketen»abwehr«schirm aufbauten und die NATO atomar aufrüste, sei die Stärkung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten über Ländergrenzen hinweg von besonderer Bedeutung.

Kossolapow sprach auf einer Konferenz der Fraktion Die Linke im Bundestag, die unter dem Titel »Tauwetter oder Eiszeit?« im Reichstagsgebäude stattfand. Rund 100 Gäste, darunter auch Abgeordnete der SPD, waren erschienen. Sie hörten neben Kossolapow Referate des Linke-Kofraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch sowie von Oleg Krasnizkij, Gesandter an der Botschaft Russlands. Die Veranstaltung leitete der Linke-Außenpolitiker Wolfgang Gehrcke. Er teilte mit, dass der als weiterer Referent angekündigte Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Mathias Platzeck (SPD), erkrankt sei.

Bartsch würdigte den überragenden Anteil der Roten Armee an der Befreiung vom Faschismus und kritisierte noch einmal die »unglückliche Entscheidung« des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller (SPD), nach dem Attentat in St. Petersburg am 3. April nicht die russische Trikolore auf das Brandenburger Tor zu projizieren. Er wies darauf hin, dass am Donnerstag im Bundestag über einen Antrag seiner Fraktion debattiert werde, der den Titel »Für eine neue Ostpolitik Deutschlands« trägt. Ziel sei die Überwindung der NATO als Voraussetzung für ein System kollektiver Sicherheit in Europa unter Einbeziehung Russlands.

Krasnizkij analysierte nüchtern die internationale Lage: Sie sei durch Instabilität und geopolitische Spannungen charakterisiert. Es herrsche kein kalter Krieg, aber es gebe eine Gefahr der Entwicklung dorthin. Er sei sicher, dass Tauwetter komme. Auf dem Programm von US-Präsident Donald Trump habe u. a. eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland gestanden. Er sei gehindert worden, das zu verfolgen: »Er hat es aus unserer Sicht aufgegeben.« Vielleicht sei beim bevorstehenden Besuch Angela Merkels in Moskau mehr zu erfahren. Jedoch: »Wir sind von einer Normalisierung weit entfernt.« Als gefährlich bezeichnete er die tagtägliche antirussische Propaganda deutscher Medien. Trump sei u. a. deswegen in Schwierigkeiten, weil ihm russische Kontakte vorgehalten würden. Das bedeute: »Wir befinden uns in einer Sackgasse.«

Zugleich existierten die geopolitischen Spannungen, etwa in der Ukraine, weiter. Die Krise dort sei die Folge der Ignorierung russischer Interessen durch den Westen gewesen. Erhalte die Ostukraine in irgendeiner Form mehr Autonomie, »dann ist der Krieg vorbei«. Dessen Beendigung bedürfe der US-Beteiligung. Washington hänge aber an den Sanktionen, die – wie sich Barack Obama einmal ausgedrückt habe – die russische Wirtschaft »zerfetzen«. Das sei nicht passiert, aber Trumps Angriff auf Syrien habe nun viel zerstört. Seit sechs Jahren frage Russland, wer an die Stelle von Baschar Al-Assad treten solle, erhalte aber nie eine Antwort. In dem Konflikt gehe es dem Westen vor allem darum zu verhindern, dass sich Assad zur Wahl stellt.

Die Zuhörer diskutierten lebhaft das Vorgetragene und wiesen u. a. darauf hin, dass die Forderung nach Rückgabe der Krim vor Aufhebung der Sanktionen eine Art »Vorkrieg« bedeute. Ein Mitarbeiter bei der Vertretung der Deutschen Bahn in Moskau erklärte, die in Russland tätigen deutschen Firmen seien strikt gegen die Sanktionen, hätten sie aber verkraftet. In Berlin gebe es aber kein Konzept für die Gestaltung der deutsch-russischen Beziehungen. Dem stimmte Wolgograds OB Kossolapow zu und meinte, eine starke EU und ein starkes Russland müssten das Ziel sein. Beides solle aber offenbar verhindert werden. Er erinnerte daran, dass selbst im Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Bevölkerung immer ein Unterschied zwischen Deutschen und dem Faschismus gemacht worden sei. Es scheint nötig, an Differenzierungen dieser Art wieder zu erinnern.