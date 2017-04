Schluss mit sozial

Schwankende Bündnistreue: Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, mit seinem russischen Amtskollegen ­Wladimir Putin (rechts) im Kreml (März 2015) Foto: Sergei Karpukhin/Reuters

Oberflächlich betrachtet herrscht wieder Ruhe in Minsk. Das harte Vorgehen der belorussischen Polizei gegen die Demonstrationen für einen Rücktritt von Präsident Alexander Lukaschenko Ende März hat erkennbar seinen Sinn erfüllt: Von neuen Protesten ist seitdem nichts bekannt geworden. Und eine Woche nach dem Durchgreifen im Innern hat sich Lukaschenko mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin Anfang April auf die künftigen Konditionen im russisch-belorussischen Öl- und Gashandel geeinigt. Belarus erhält weiterhin einen ermäßigten Preis für russisches Öl, das es in Raffinerien auf seinem Territorium weiterverarbeitet und als Benzin, Diesel etc. in die EU weiterverkauft. Dieser Arbitragegewinn ist die wesentliche Einnahmequelle der belorussischen Zahlungsbilanz und des Staatshaushalts.

Doch die Einigung beinhaltet ein großes Aber. Die russischen Sonderkonditionen sind befristet auf die Jahre 2017 bis 2019. Das heißt, sie müssen im Jahr vor der nächsten Präsidentenwahl in Belarus – nichts deutet darauf hin, dass Lukaschenko nicht für eine dann sechste Amtszeit kandidiert – neu ausgehandelt werden. Russland hat damit ein mächtiges Druckmittel in der Hand: Bewährt sich Lukaschenko in den kommenden Jahren nicht als sicherheitspolitischer Partner im russischen Interesse, liegt es weitgehend in der Hand Moskaus, ihn durch Verweigerung weiterer Subventionen fallenzulassen.

Die große Unbekannte in diesem Spiel ist, wer an die Stelle Lukaschenkos treten könnte. Und hier versucht der belorussische Präsident nach Kräften, den Spieß umzudrehen: Ihr habt doch keinen anderen als mich, ist die konstant implizierte Botschaft seiner Kritik daran, dass Russland seine ökonomische Überlegenheit gegenüber Belarus ausspielt. Wenn strategische Ruhe im westlichen Vorfeld des russischen Kernlands gewünscht ist, kostet das eben. Das ist der harte Kern von Lukaschenkos treuherzig vorgetragenen Bekundungen der Bruderschaft.

Lukaschenko gilt in Moskau längst nicht mehr als verlässlicher Bündnispartner. Dass er sich in der Ukraine-Krise deutlich von Russland distanziert und bis heute nicht einmal die im Zuge des russischen Kaukasuskrieges von 2008 entstandenen Kleinrepubliken Südossetien und Abchasien diplomatisch anerkannt hat, wird in Moskau mit Misstrauen registriert. Für ausgesprochene Verärgerung sorgte eine Äußerung Lukaschenkos gegenüber dem belgischen Außenminister Didier Reynders bei dessen Besuch in Minsk Mitte März. Da hatte Lukaschenko davon gesprochen, eine »imperiale EU« sei im belorussischen Interesse, und »die EU, die USA und China« seien die drei wesentlichen Stabilitätsanker der heutigen Welt. Eine unmittelbare Provokation gegenüber Russland, das in dieser Liste nicht genannt wurde. Das populäre russische Portal lenta.ru betitelte die Meldung über diese Äußerung mit »legkoe povedenie«, übersetzt ungefähr: »Auf dem Strich«.

Die Spannungen zwischen Moskau und Minsk beziehen sich nicht nur auf Lukaschenkos in letzter Zeit schwankende Bündnistreue. Im Kern beruhen sie auf harten ökonomischen Gegensätzen: Moskau ist daran interessiert, vor dem Hintergrund der latenten Instabilität in Belarus die Filetstücke der Wirtschaft der Republik unter die direkte Kontrolle russischer Unternehmen zu bringen. Teilweise ist das gelungen, so musste das Gasleitungsnetz in Belarus in ein Joint-Venture mit Gasprom eingebracht werden, um belorussische Schulden zu bezahlen. Schon 2015 hatte der Moskauer Ökonom Andrej Susdalzew gegenüber Deutsche Welle vorgerechnet, Russland habe Belarus allein in diesem Jahrhundert mit 50 Milliarden US-Dollar direkter Subventionen plus kumulierter Rabatte bei Öl und Gas von jährlich fünf bis acht Milliarden Dollar unterstützt. Und in diesen Tagen äußerte sich die kremlnahe Agentur regnum.ru über die belorussische Ökonomie in einem Ton, den man in Deutschland aus den Tiraden der Zeit um 1990 über die »marode DDR-Misswirtschaft« kennt: Waren aus Belarus seien einfach qualitativ unzureichende Billigprodukte, die in Russland niemand freiwillig kaufe. Die einzige Rettung vor dem endgültigen Bankrott für die belorussischen Betriebe sei, sich mit russischen Partnern zu »integrieren«, also sich aufkaufen zu lassen.

Moskau kommt in diesem Spiel zugute, dass es praktisch die einzige Instanz ist, die Belarus noch Kredite gibt. Ohne diese würde der belorussische Staatshaushalt zusammenbrechen und mit ihm die weitgehend noch staatliche Volkswirtschaft. Verhandlungen zwischen Minsk und dem IWF scheitern regelmäßig daran, dass Lukaschenko nicht bereit ist, die vom Währungsfonds verlangten »marktwirtschaftlichen Reformen« anzugehen. Er weiß, dass seine Macht darauf beruht, dass er den Belorussen bisher nicht die kapitalistische Rosskur zugemutet hat wie die Nachbarländer. Dass das auf russische Kosten geschehen ist, nahm er gern mit. Jetzt sagt Russland: Schluss mit lustig. Für die Belorussen heißt das: Schluss mit relativ sozial.