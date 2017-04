Merkel will »Deutschland zuerst«

Nach dem Willen der Kanzlerin führt der Weg nach Berlin Foto: Nicolas Armer/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Großbritannien vor Illusionen bei den anstehenden »Brexit«-Verhandlungen mit der EU gewarnt. Großbritannien werde nach dem EU-Austritt als Drittstaat nicht mehr über die gleichen Rechte verfügen wie bisher oder gar bessergestellt werden, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Spitzentreffen. Sie habe den Eindruck, dass sich in London einige immer noch Illusionen machten. »Das aber wäre vergeudete Zeit«, sagte sie. Zudem pocht Merkel darauf, dass die britischen Finanzverpflichtungen gegenüber der EU schon zu einem frühen Zeitpunkt der Verhandlungen besprochen werden. Deutschland und die EU seien bereit zu »konstruktiven ›Brexit‹-Gesprächen«, erwarteten dies aber auch von der britischen Regierung. Am Samstag wollen die »EU-27« die Leitlinien für die Verhandlungen beschließen, die nach Meinung Merkels erst nach den britischen Parlamentswahlen am 7. Juni »richtig Fahrt aufnehmen können«.

Die EU habe drei vorrangige Ziele bei den Austrittsverhandlungen. Zunächst gehe es um die Rechte der rund 100.000 Deutschen und der anderen EU-Bürger auf der Insel. Deren rechtlicher Status müsse geklärt werden. Sollte Großbritannien dazu bereit sei, werde die EU im Gegenzug britischen Staatsangehörigen in der EU »ein faires Angebot« unterbreiten. Zudem sollten die 27 verbleibenden EU-Staaten ihre Zusammenarbeit untereinander stärken, sagte Merkel.

Die Vorsitzende der Linksfraktion, Sahra Wagenknecht, kritisierte die Haltung der Kanzlerin. Die Bundesregierung und die EU wollten den Austritt Großbritanniens möglichst abschreckend gestalten. »Wer glaubt, auf Einschüchterung angewiesen zu sein, um den europäischen Zusammenhalt zu sichern, der hat Europa längst aufgegeben«, sagte Wagenknecht am Donnerstag im Bundestag. »Die EU droht auseinanderzufallen.« Deutschland trage dafür die Hauptverantwortung. Wer ein geeintes Europa wolle, dürfe es nicht zur »Sozialkürzungsmaschine« verkommen lassen. Wagenknecht forderte einen Stopp des Ratifizierungsprozesses für das Handelsabkommen CETA der EU mit Kanada und Änderungen der EU-Verträge, die bislang der Freiheit des Kapitalverkehrs Vorrang einräumten. Mit Blick auf die Türkei bezeichnete es die Linke-Fraktionschefin als untragbar, dass trotz der Wandlung des Landes in eine »islamistische Diktatur« die EU-Beitrittsgespräche fortgesetzt würden. (Reuters/dpa/jW)