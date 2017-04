Aggression gegen Damaskus

Ein israelisches Kampfflugzeug fliegt vom Norden des Landes aus zu einem »Einsatz« im Libanon (Archivfoto) Foto: Ammar Awad/Reuters

Am frühen Donnerstag morgen erschütterten mehrere laute Explosionen die syrische Hauptstadt Damaskus und ihre Umgebung. Die staatlichen Medien des Landes und der Fernsehsender der libanesischen Hisbollah, Al-Manar, sprachen von einem israelischen Angriff, der vermutlich mit mehreren Raketen erfolgte. Getroffen wurden diesen Berichten zufolge ein Treibstoffdepot und ein Waffenlager der Nähe des zivilen Flughafens von Damaskus.

Israelische Medien zitierten am gestrigen Nachmittag angebliche Äußerungen eines als anonyme syrische »Militärquelle« bezeichneten Mannes gegenüber dem libanesischen Nachrichtenportal Al-Naschra. Den Berichten zufolge kündigte er an, dass Syrien auf den israelischen Militärschlag »antworten« werde. Er behaupte ferner, der Angriff sei von den seit 1967 besetzten Golanhöhen ausgegangen. Die syrische Armee und ihre Verbündeten würden fortfahren, »die neuen israelischen Pläne« an der Grenze zu vereiteln und »die Kollaborateure des Feindes zu vernichten«.

Erst vor wenigen Tagen hatten israelische Streitkräfte den Stützpunkt einer regierungsfreundlichen Miliz bei der Stadt Kuneitra im nicht von Israel besetzten Teil der Golanhöhen beschossen. Nach örtlichen Berichten wurden dabei drei Kämpfer getötet. Israelische Stellen nannten keinen Grund für diesen Angriff, der offenbar unprovoziert war und dem Kampf gegen den »Islamischen Staat« (IS) und andere terroristische Organisationen schadete. Das gleiche gilt für die gezielte Zerstörung von militärischem Nachschub am Donnerstag.

Eine Sprecherin der israelischen Streitkräfte verweigerte einen Kommentar zu dem gestrigen Luftangriff. Auch Geheimdienstminister Israel Katz wollte bei einem Gespräch mit dem israelischen Armeesender keine Stellungnahme abgeben. Er sagte aber, dass der Militärschlag mit Israels Grundsatz übereinstimme, keine Waffenlieferungen aus dem Iran an die Hisbollah zuzulassen.

Die israelische Luftwaffe hatte zuletzt am 17. März ein Waffenlager in Syrien zerstört. Im Gegensatz zur üblichen Praxis gab es damals ein ausdrückliches Bekenntnis israelischer Militärstellen, nachdem die syrische Luftabwehr eine Rakete gegen die vier angreifenden Kampfflugzeuge eingesetzt hatte. Am 6. April schossen die USA 59 »Tomahawk«-Raketen auf einen Militärflughafen in Syrien ab. Vorwand war die unbewiesene und unlogische Behauptung, Regierungsstreitkräfte hätten Giftgas eingesetzt. Die Trump-Regierung weigert sich immer noch, sich an einer internationalen Untersuchung des Zwischenfalls zu beteiligen, bei dem 80 Menschen getötet worden waren. Zu den Staaten, die sich sofort blindlings mit der US-amerikanischen »Strafaktion« solidarisierten, gehörte auch Deutschland. Medien, die bis dahin nur als scharfe Trump-Kritiker aufgetreten waren, jubelten plötzlich dem US-Präsidenten zu. Immerhin hatte er mit dieser Aktion das Verhältnis zu Russland weiter verschlechtert und nachhaltig belastet.

Der britische Außenminister Boris Johnson scheint überzeugt, dass es bei dem einmaligen Luftangriff der USA nicht bleiben wird. Am Donnerstag deutete er im Radioprogramm der BBC die Bereitschaft der konservativen Regierung an, sich künftig direkt an solchen Aktionen gegen Syrien zu beteiligen. Eine Beteiligung des Parlaments an einer entsprechenden Entscheidung sei nicht erforderlich.