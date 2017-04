Mies bezahlt und in Teilzeit

Foto: Quelle: Hipp, Kelle; Quart 2017 / Hans Böckler Stiftung / junge Welt Infografik 2017

Beschäftigte in Pflegeberufen arbeiten überdurchschnittlich oft in Teilzeit. Zu dem Ergebnis sind die Forscherinnen Lena Hipp, Nadiya Kelle und Lydia-Maria Quart vom Wissenschaftszentrum Berlin gekommen. Sie haben Daten der europäischen Arbeitskräfteerhebung aus dem Jahr 2014 ausgewertet, ihre Ergebnisse wurden bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht. Demnach wünschen sich die Angestellten in der Regel keine Vollzeitstelle, sondern eine bessere Bezahlung ihrer Teilzeitarbeit.

»Insbesondere die weniger qualifizierten Hilfskräfte erreichen oft nur geringe Stundenzahlen. In Deutschland arbeiten sie zu fast 60 Prozent in Teilzeit«, heißt es im Artikel »Arbeitszeit ist schlecht verteilt«, der bei Böckler Impuls erschien, dem Informationsdienst der Stiftung. Auch Pflegefachkräfte in der BRD würden überdurchschnittlich oft in Teilzeit arbeiten (siehe Grafik).

Auffällig ist, dass jede fünfte Pflegehilfskraft gerne ihre Wochenstunden erhöhen möchte. Gleichzeitig hätten insgesamt mehr als 80 Prozent der Befragten angegeben, dass sie keine volle Stelle anstreben – »weil die Arbeit physisch wie psychisch so belastend sei, dass sie mehr freie Zeit zum Ausgleich benötigen«.

Der Widerspruch dürfte dadurch bedingt sein, dass gerade Hilfskräfte außerordentlich gering entlohnt werden, insbesondere solche, die in der Altenpflege arbeiten. Wie niedrig die Entgelte sind, darüber gibt die im Januar 2015 veröffentlichte Studie »Viel Varianz. Was man in den Pflegeberufen in Deutschland verdient« Aufschluss. Sie war vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im Auftrag des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, angefertigt worden. Demnach erhalten Helfer in der Altenpfleger im Schnitt 1.500 Euro brutto (Ost) bzw. 1.900 Euro brutto (West) für eine Vollzeitstelle. In der Krankenpflege liegen die Beträge bei 1.850 Euro im Osten und 2.470 Euro im Westen.

Aus der IAB-Studie geht auch hervor, dass Helfer in der Krankenpflege zu 61 Prozent in Teilzeit arbeiten, solche in Altenheimen gar zu 71 Prozent. Der Unterschied zu den von der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Zahlen könnte in der Erhebungsmethode begründet liegen. Darauf verwies auch Philipp Wolter, Referatsleiter bei Böckler Impuls, auf Nachfrage von jW am Montag. Es würden zudem unterschiedliche Definitionen geben, ab welcher Wochenstundenzahl eine Beschäftigung als Teilzeitarbeit gilt.