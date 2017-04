Profitable Pflege

Gute Pflege. Aber auch eine gute Bezahlung? Für viele Fachkräfte gilt bislang kein Tarifvertrag Foto: Jens Kalaene/dpa

Das Kapital ist stets auf der Suche nach profitablen Anlagemöglichkeiten. Fündig wird es zunehmend in Bereichen, in denen Gewinnstreben früher kaum eine Rolle spielte – wie im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen. Sylvia Bühler vom ver.di-Bundesvorstand zeigt in einem Beitrag für die WSI-Mitteilungen, was das in der Altenhilfe bedeutet: Ausgliederungen, Tarifflucht, Rationalisierung. Die Gewerkschaft reagiert auf diese Entwicklung mit der Forderung nach allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. In Bremen ist ihr nun ein erster Schritt in diese Richtung gelungen.

Im Stadtstaat konnte ver.di erstmals einen trägerübergreifenden Tarifvertrag mit verschiedenen Wohlfahrtsverbänden abschließen, der rund 3.200 Beschäftigte in der Altenpflege erfasst. Etwa die Hälfte von ihnen war nach ver. di-Angaben zuvor ohne Tarifbindung. Ob die Vereinbarung allerdings für alle rund 9.000 Beschäftigten in der Bremer Altenpflege allgemeinverbindlich wird, steht noch in den Sternen. Denn insbesondere die privaten Pflegeanbieter sorgen bislang dafür, dass solche Anträge im Tarifausschuss – ein paritätisch von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden besetztes Gremium – keine Mehrheiten finden.

Dennoch ist das Bremer Beispiel aufsehenerregend. In ihrem WSI-Beitrag beschreibt ver.di-Bundesvorstandsmitglied Bühler den Zustand der Branche: »Durch die Kommerzialisierung des Sozialsektors steht nicht mehr der hilfebedürftige Bürger im Mittelpunkt, sondern das Interesse des Leistungserbringers, seinen Gewinn zu steigern.« Die Regierenden hätten das Sozialwesen bewusst für private Investoren geöffnet und die Anbieter in Konkurrenz zueinander gesetzt. Dies sei aber »nicht ein professioneller Wettbewerb um die besten Konzepte, sondern ein marktliberaler Wettbewerb, der letztlich nur über den Preis entschieden wird«.

Und wie senkt man in einer personalintensiven Branche den Preis? Indem man die Löhne kürzt. So auch in der Altenhilfe. Bis vor einigen Jahren galt hier fast überall der Flächentarif des öffentlichen Dienstes. Heute gibt es nur noch in wenigen Einrichtungen überhaupt Tarifverträge. Zugleich hielten »im industriellen Bereich entwickelte Rationalisierungsmethoden« Einzug. So wird die Arbeit immer weiter aufgeteilt, Dienstleistungsbereiche werden ausgegliedert und an billigere Fremdfirmen vergeben. »Dass auch jene Beschäftigten, die zum Beispiel in der Reinigung und Essensversorgung arbeiten, in Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern stehen und es für eine gute Versorgung hilfreich ist, wenn sie ins Team integriert sind, wurde ignoriert«, kritisiert Bühler. Formal dürfe zum Beispiel eine Pflegerin einer externen Reinigungskraft keine Anweisungen geben. »Es liegt auf der Hand, dass in den Einrichtungen gegen derart absurde Regelungen täglich verstoßen wird.« Das sei im Sinne einer guten Versorgung zwar sinnvoll, so die Gewerkschafterin, doch die Beschäftigten riskierten arbeitsrechtliche Schwierigkeiten. Bühlers Fazit: »Werkverträge sind nicht nur schlecht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sie schaden auch der Qualität der Versorgung.«

Gleiches gilt für die Flucht aus der Tarifbindung, die in der Altenhilfe besonders weitverbreitet ist. Oft seien wochenlange Arbeitskämpfe nötig, um die Einrichtungen auch nur zu Verhandlungen zu bewegen. »Die Geduld und die Empathie der Beschäftigten werden systematisch ausgenutzt, um sie unter Druck zu setzen«, so die Gewerkschafterin. Sie verweist auf eine vom Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, in Auftrag gegebene Studie, wonach examinierte Altenpfleger zwischen 16 und 17 Prozent weniger verdienen als Fachkräfte anderer Branchen. Im Vergleich zur Krankenpflege werden Pflegekräfte in der Altenhilfe im Westen mit 18,2, im Osten sogar mit 28,9 Prozent weniger abgespeist. »Beschäftigte mit einer gesellschaftlich bedeutsamen, verantwortungsvollen, körperlich und oft auch emotional belastenden Arbeit werden in einen Niedriglohnsektor gedrängt«, so Bühlers Fazit.

Entgegenwirken will ver.di diesem Missstand unter anderem mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen, die nicht nur für tarifgebundene, sondern für alle Betriebe in der Altenpflege gelten. Ein Hindernis dabei sind ausgerechnet die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas, die sich Tarifverträgen größtenteils verweigern, sonst aber gerne von sozialer Gerechtigkeit reden.