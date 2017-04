Hingerichtet von der Armee?

Dauerpräsenz im Straßenbild: Soldaten patrouillieren in US-Militärfahrzeugen am 10. April in Alexandria Foto: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Ägyptens Militär- und Polizeiapparat wird immer wieder Gewalt gegen Zivilisten vorgeworfen. Auch extralegale Tötungen wurden den Einsatzkräften zur Last gelegt – ohne jedoch zweifelsfrei bewiesen worden zu sein. Doch vor rund einer Woche wurde im Internet ein Video veröffentlicht, das einen solchen Vorwurf erstmals mit offenbar authentischen Aufnahmen bestätigen kann.

Das augenscheinlich mit einer Handykamera angeblich im Norden der Sinaihalbinsel nahe der Grenze zu Israel aufgenommene zweiminütige Video zeigt die kaltblütige Hinrichtung zweier junger Männer durch uniformierte Soldaten. Es ist zu sehen, wie einer der beiden von einem Soldaten ins Bild gezerrt und in ägyptischem Arabisch mit einem auf dem Sinai verbreiteten Dialekt nach seiner Herkunft befragt und daraufhin zum Hinknien gezwungen wird. Ein weiterer Uniformierter reißt dem Mann danach eine Augenbinde vom Kopf und feuert mit einer automatischen Waffe auf ihn, bevor auch ein zweiter Soldat abdrückt. Das Video zeigt sechs weitere leblos am Boden liegende Körper und einen Humvee, ein von den USA nach Ägypten geliefertes Armeefahrzeug.

Mehrere Tage nach Veröffentlichung des Videos durch den der in Ägypten als Terrororganisation eingestuften Muslimbruderschaft nahestehenden Fernsehsender Mekamilin bestätigten die Organisationen »Amnesty International« (AI) und »Human Rights Watch« (HRW) die Echtheit der Aufnahmen. Laut ihren Angaben und dem Internetportal Sinai24 handelt es sich bei den Opfern um den 16jährigen Abd Al-Hadi Sabri und dessen 19jährigen Bruder Dawud Sabri, die im Juli 2016 in der Stadt Rafah verhaftet worden waren und seither als verschwunden galten.

AI und HRW verglichen das Video mit von der Armee im November veröffentlichten Bildern und Stellungnahmen, in denen offenbar dieselben Männer als bei einer Razzia getötete Terroristen bezeichnet werden. Während die regierungsnahe Internetseite Youm7 das neue Video als Fälschung entlarvt haben will, vermuten AI und HRW, dass die Razzia inszeniert wurde.

Ägyptens Repressionsorgane kämpfen im Nordsinai bereits seit 2013 gegen islamistische Milizen, die sich dem »Islamischen Staat« (IS) angeschlossen haben. Der Armee wird dabei vorgeworfen, immer wieder Unbeteiligte verhaftet und getötet zu haben. Gleichzeitig attackiert der lokale IS-Ableger regelmäßig die Zivilbevölkerung und richtete mehrfach Menschen wegen angeblicher Kollaboration mit den Behörden hin.

Erst am Wochenende wurden Proteste lokaler Stammesvertreter aus Al-Arisch, der größten Stadt im Nordsinai, gemeldet. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzungen kursieren widersprüchliche Angaben. Während der englischsprachige Ableger der Tageszeitung Al-Masri Al-Jom, der Egypt Independent, von Ausschreitungen zwischen Stammesvertretern und der IS-Miliz berichtete, schreibt die Zeitung Daily News, die Proteste richteten sich gegen die Behörden. Diesen wird nach der Entführung mehrerer Stammesältester durch den IS vorgeworfen, die Sicherheit in der Re­gion nicht ausreichend zu gewährleisten.

Seit Veröffentlichung des Hinrichtungsvideos werden Forderungen nach einem sofortigen Ende der internationalen Unterstützung für Kairos »Antiterrorkrieg« laut. AI und HRW riefen in zwei Stellungnahmen diejenigen Regierungen, die Ägyptens Armee mit Waffen, Ausrüstung oder Trainingsmaßnahmen unterstützen, dazu auf, dies unverzüglich einzustellen.

Die USA sind mit jährlichen Militärhilfen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar der größte Waffenlieferant Ägyptens. Doch auch Russland und Frankreich unterstützen Kairos »Antiterrorkampf« mit Rüstungshilfen. Erst in der vergangenen Woche wurde das erste von insgesamt vier deutschen U-Booten in Alexandria vorgeführt. Die Bundesregierung intensivierte zuletzt ihre Bemühungen um eine Ausweitung der Kooperation mit den ägyptischen Behörden.