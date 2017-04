Rund 10.000 junge Menschen aus aller Welt haben in Polen mit dem »Marsch der Lebenden« an die sechs Millionen von den Nazis ermordeten jüdischen Opfer erinnert. Sie gingen am Montag von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager. Die österreichische Bildungsministerin Sonja Hammerschmid initiierte zu diesem Anlass eine Beratung mit Amtskollegen aus Europa und Israel. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie das Gedenken an den Holocaust fortgesetzt werden soll, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt. (dpa/jW)