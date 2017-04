Mehr Gewalt, weniger Diebstahl

Foto: Stephan Konjer/dpa

Mehr Mord und Totschlag, mehr Körperverletzungen, mehr sexualisierte Gewalt – nur bei den Eigentumsdelikten hatte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) am Montag gute Nachrichten, als er die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2016 vorstellte.

Im Vergleich zum Vorjahr sank demnach die Zahl der Diebstähle um 4,4 Prozent auf 2,37 Millionen Fälle. 151.265mal brachen die Täter in Wohnungen ein – hier fiel der Rückgang mit 9,5 Prozent noch deutlicher aus.

Die registrierten Gewaltverbrechen sind dagegen im Vergleich um 6,7 Prozent auf insgesamt 193.542 Fälle gestiegen. Bei mehr als 140.000 dieser Taten handelte es sich um gefährliche oder schwere Körperverletzung – ein Zuwachs von 9,9 Prozent. Vergewaltigung und sexuelle Nötigung wurden in 7.919 Fällen registriert – 12,8 Prozent mehr als im Jahr 2016. Mord und Totschlag legten um 14,3 Prozent auf 2.418 Fälle zu, wobei der Anteil der Versuche mit fast 73 Prozent überwiegt.

Bei all dem gab es bedeutend mehr männliche als weibliche Tatverdächtige. In den Agenturmeldungen wurde jedoch die Herkunft in den Vordergrund gestellt. Die Zahl tatverdächtiger »Zuwanderer« stieg demnach insgesamt um 52,7 Prozent auf 174.438. Dazu zählen Asylbewerber, Menschen mit Duldung, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge oder Personen ohne Aufenthaltsrecht, nicht aber anerkannte Flüchtlinge. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, wies zudem darauf hin, »dass Flüchtlinge überdurchschnittlich oft junge Männer sind und diese im Gesamtdurchschnitt häufiger polizeilich auffallen«.

Straftaten, die das Bundeskriminalamt einer politischen Richtung zuordnen konnte, erreichten mit mehr als 41.500 einen Höchststand – allerdings durch die rechts motivierten Delikte, deren Zahl um 2,6 Prozent auf 23.555 anstieg. Linksmotivierte Straftaten gingen laut Statistik um 2,2 Prozent auf 9.389 Fälle zurück. In der Kategorie »politisch motivierte Ausländerkriminalität« wurden aber links- und rechtsmotivierte Taten zusammengeworfen: Sie nahm um 66,5 Prozent auf 3.372 Fälle zu.