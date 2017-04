Lokomotiven der Geschichte

Auf dem Weg zur Maidemonstration (London, 1.5.2006) Foto: Luke MacGregor/Reuters

Beate Landefeld stellt in ihrem Buch die Klassenfrage bei der Analyse ausgewählter gesellschaftlicher Umwälzungen in den Vordergrund – und wendet sich damit implizit gegen einen sozial entkernten Revolutionsbegriff. Der Band beginnt mit einem kurzen Einstieg in die geschichtliche Bedeutung und die Spielarten von Revolutionen. Landefeld bezieht hier auch verschiedene theoretische Aspekte aus den Schriften von Karl Marx, Lenin und Antonio Gramsci ein.

Dem folgt die historische Einordnung, so zunächst im zweiten Kapitel die Evolution und Revolution bis zur Neuzeit. Landefeld stellt fest, dass die Menschen die längste Zeit ihrer Geschichte keine Revolutionen brauchten. Erst mit dem Übergang zu sesshafter bäuerlicher Arbeits- und Lebensweise habe sich allmählich eine Ausbeuterordnung herausgebildet. Die Klassenspaltung habe die Voraussetzungen zur revolutionären Umwälzung geschaffen.

Im dritten Kapitel beschreibt Landefeld die bürgerlichen Revolutionen, die ihren Ausgangspunkt in der Reformation hätten und zeichnet den Weg der gesellschaftlichen Entwicklung über die Englische, die Amerikanische und die Französische Revolution nach. Sie setzt schließlich 1871 mit der Pariser Kommune den Schlusspunkt für den Zyklus der bürgerlichen Revolutionen.

Das vierte Kapitel widmet sich den proletarischen Revolutionen. Der erste Fokus liegt auf den großen Russischen Revolutionen in den Jahren 1905 bis 1921, deren Oktoberrevolution von 1917 als Leitrevolution für den proletarischen Revolutionszyklus gelte. Anschließend richtet Landefeld den Blick auf weitere Teile der Welt, beschreibt die Novemberrevolution 1918/19 in Deutschland, die chinesische, die kubanische und zuletzt die portugiesische Revolution.

Im letzten Kapitel stellt Landefeld dann die Frage nach der Zukunft. Solange es Klassen gebe, von denen eine die andere ausbeute, werde es auch einen Nährboden für soziale Umwälzungen geben.

Der Schwerpunkt liegt auf der historischen Darstellung und Einordnung verschiedener Revolutionszyklen. Angesichts des begrenzten Umfangs der Bücher der Basiswissen-Reihe im Papyrossa-Verlag eine ambitionierte Aufgabe, die die Autorin sehr gut zu lösen versteht. Der chronologischen Darstellung vermag man als Leser gut zu folgen. Außerdem schafft es Landefeld, große Zeiträume mit einer Fülle von Ereignissen auf wesentliche Punkte zu reduzieren, ohne dabei zu verkürzen. Immerhin beginnt die Darstellung des Buches mit der Sesshaftwerdung des Menschen und endet bei der portugiesischen Nelkenrevolution 1974.

Allerdings wäre eine ausführlichere Einleitung für Einsteiger in die Thematik, an die sich das Buch wendet, begrüßenswert gewesen. Gerade um sich gegen die von der Autorin kritisierte Entwertung des Revolutionsbegriffes zu wehren, der heute als Euphemismus für Intervention, Regime-Change oder Restauration zum Sprachgebrauch der Medien gehört, ist es durchaus hilfreich, Revolutionen beispielsweise von bloßen Reformbewegungen deutlicher abzugrenzen. Interessant wäre sicherlich auch eine Einordnung von Ereignissen aus der jüngeren Vergangenheit, wie des Arabischen Frühlings gewesen.

Nichtsdestotrotz bietet das Buch gerade auch durch die straffe, dabei aber präzise historische Darstellung einen guten Überblick über die großen Umwälzungen in der Geschichte. Auch die Konzentration auf die Klassenfrage als Triebfeder von Revolutionen ist angesichts heutiger Diskussionen innerhalb der Linken der richtige Ausgangspunkt für eine Beschäftigung mit den, nach Marx, »Lokomotiven der Geschichte«.