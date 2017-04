Energiewende ukrainisch

Die Kohle kommt nicht mehr durch: Ein gefüllter Güterwagen in der Region Donezk Foto: Konstantin Chernichkin/Reuters

Die Ukraine rechnet offenbar intern nicht mehr ernsthaft damit, die Kontrolle über das Donbass zurückzuerlangen. Darauf deutet ein Konzept zum Umbau der Stromerzeugung des Landes hin, das schon 2015 beschlossen wurde, aber erst jetzt breiter diskutiert wird. Besonders alarmiert sind Regierung und Bevölkerung des Nachbarlands Moldau. Denn das Vorhaben der Ukraine droht dem Land das Trinkwasser abzudrehen.

Geplant ist, bis 2025 insgesamt sechs neue Wasserkraftwerke entlang des Flusses Dnister (Dnjestr) im Südwesten der Ukraine zu bauen. Der Fluss entspringt nahe der polnisch-ukrainischen Grenze in den Waldkarpaten und mündet in der Nähe von Odessa ins Schwarze Meer. Bisher gibt es nur zwei solcher Energieanlagen auf ukrainischem Territorium bei Nowo­dnistrowsk im Bezirk Tscherniwzy unweit der moldauischen Grenze und eine am Unterlauf auf moldauischem Gebiet. Die obere ukrainische Talsperre staut den Fluss auf einer Länge von gut 100 Kilometern auf, die untere dient dazu, das Wasser aus einem zwischen beiden Dämmen gelegenen Pumpspeicherwerk zur Stromerzeugung zu nutzen. Die ganze Anlage wurde in den 1970er Jahren gebaut und diente bisher vor allem als Puffer für die zum Abdecken der Grundlast dienenden ukrainischen Atomkraftwerke. In den Stunden niedrigen Stromverbrauchs wird aktuell überflüssiger Atomstrom genutzt, um Wasser aus dem Stausee in den höher gelegenen Speichersee zu pumpen, bei höherem Strombedarf wird es wieder abgelassen und durch die Turbinen des zweiten Kraftwerks geleitet.

Die geplanten zusätzlichen Wasserkraftwerke sollen oberhalb der bestehenden errichtet werden. In den betroffenen Regionen Ternopil und Iwano-Fran­kiwsk hat diese Nachricht für erhebliche Proteste gesorgt. Durch die Anlage neuer Stauseen drohen nicht nur fruchtbare landwirtschaftliche Flächen überschwemmt zu werden, sondern auch der 250 Kilometer lange Dnister-Canyon unter Wasser zu versinken. Dieses malerische Durchbruchstal – es sieht entfernt aus wie der deutsche Mittelrhein, wenn man sich Weinberge, Ritterburgen und Binnenschiffe wegdenkt – ist eine der größten touristischen Attraktionen der mit ökonomischen Aktivitäten nicht gesegneten Region im Karpatenvorland. Es gilt als eines der »sieben Naturwunder der Ukraine«.

Vor allem aber wäre die kleine Republik Moldau von den Plänen betroffen. Denn der Dnister ist – neben dem weiter westlich verlaufenden Prut – die einzige relevante Trinkwasserquelle des ohnehin ärmsten europäischen Landes. Bisher hat die Menge des abgelassenen Wassers noch einigermaßen gereicht, um die Bevölkerung und die Landwirtschaft von Moldau zu versorgen. Sollten weitere Kraftwerke auf ukrainischer Seite gebaut werden, würde dies zwangsläufig bedeuten, dass wesentlich mehr davon auf ukrainischer Seite verbleibt und in Moldau fehlt. Schon jetzt trocknen die kleineren Nebenflüsse des Dnister in Moldau im Sommer regelmäßig aus oder verwandeln sich in Schlammtümpel. Ebenso sinkt seit Jahren der Grundwasserspiegel, so dass auch artesische Brunnen keinen Ersatz bieten können. Auszutrocknen droht nun auch der Hauptstrom. Ganz abgesehen davon, dass das Wasser des Dnister ohnehin immer schlammiger wird, weil infolge des Raubbaus an den Wäldern der Karpaten – die der Fluss an der Nordseite entwässert – die Bodenerosion am Oberlauf zunimmt. Leidtragender der geplanten Kraftwerkskaskade am Mittellauf des kleinen Stromes wäre aber auch die Millionenstadt Odessa und ihr Umland, die ebenfalls ihr Wasser aus ihm gewinnen.

Die moldauische Regierung versucht seit Jahren, von der Ukraine die durch internationale Konventionen garantierte Mitsprache in Sachen Flussausbau zu bekommen. Aber in Kiew ist man auf diesem Ohr taub. Nicht einmal die Tatsache, dass die untere Staumauer des Kraftwerks von Nowodnistrowsk zur Hälfte auf moldauischem Gebiet liegt, hat die Ukraine verhandlungsbereit gemacht. Denn aus Kiewer Sicht kennt Not kein Gebot: Durch die Blockade des Donbass stehen inzwischen fünf der elf Kohlekraftwerke still. Sie sind technisch auf die Anthrazitkohle aus dem Donbass angewiesen, und die bleibt wegen der Blockade aus. Da Kohlekraftwerke knapp 40 Prozent des ukrainischen Stroms erzeugen, fällt damit etwa ein Fünftel bis auf weiteres aus.

Für den Moment hat die Ukraine den Anteil der Atomkraftwerke an der Stromerzeugung von einst 53 auf inzwischen 70 Prozent hochgefahren. Doch das geht nur, wenn man die Wartungsintervalle der Meiler in die Länge zieht. Immer wieder gibt es Nachrichten über gefährliche Situationen und Beinahe-Störfälle in den Atomanlagen. Sie sind auch dadurch bedingt, dass die Reaktoren auf russische Brennelemente hin konstruiert sind und sich die nun aus politischen Gründen eingesetzten Brennelemente der (inzwischen schwer angeschlagenen) Toshiba-Tochter Westinghouse in den Reaktorkanälen ständig verhaken und verkeilen, so dass die Regelbarkeit der Kraftwerke nachlässt. Erst am letzten Donnerstag kam es zu einer Notabschaltung im AKW Saporischja, dem größten AKW-Komplex des Landes. Der Bau zusätzlicher Wasserkraftanlagen soll in dieser Konstellation offenbar langfristig die Lücke schließen, die der Ausfall der Anthrazitkohlekraftwerke reißt.

Die jetzt wieder ausgegrabenen Projekte lagen schon seit sowjetischen Zeiten in der Schublade; sie wurden in den 1980er Jahren aus ökologischen und finanziellen Gründen nicht weiterverfolgt. Jetzt gibt es für das Ökosystem des Dnister und den Durst der Republik Moldau nur eine Hoffnung: dass der Ukraine das Geld für ihre kühnen Vorhaben doch noch ausgeht.