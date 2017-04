Weiter nach rechts

Demonstranten protestieren in Köln gegen den Bundesparteitag der AfD (22. April) Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

Nach der faktischen Entmachtung ihrer Vorsitzenden Frauke Petry war die »Alternative für Deutschland« (AfD) beim Bundesparteitag am Wochenende darum bemüht, sich als geeinte Partei zu präsentieren. Die Parteistrategen wissen: Ohne Burgfrieden könnte die AfD den Einzug in den Bundestag doch noch verpassen.

Ein gutes Wahlergebnis für die AfD wird auch von Petry abhängen. Sie hat sich in den vergangenen Monaten als Gemäßigte inszeniert. Dabei ging es ihr weniger um politische Überzeugungen als um Machterwägungen. Bereits vor einem Jahr hatte Petry Anspruch auf eine alleinige Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl angemeldet. Das missfiel vor allem Alexander Gauland. Der Nationalkonservative schmiedete ein Bündnis mit dem völkischen Flügel um Björn Höcke und dem Kovorsitzenden Jörg Meuthen. Den neoliberalen Meuthen hatte Petry einst im Machtkampf gegen Parteigründer Bernd Lucke in die erste Reihe katapultiert, damit die AfD nicht ihr liberalkonservatives Gesicht verliert. Gaulands Kalkül ging auf: Das Trio entwickelte sich zur entscheidenden Machtachse in der Partei. Das erkannte auch Petry, die sich deshalb in den vergangenen Monaten taktisch als Kämpferin einer gemäßigten Linie gerierte.

Noch vor zwei Jahren hatte sie kein Problem damit, im Kampf gegen Lucke mit den Völkischen gemeinsame Sache zu machen. Sie war es auch, die im Januar 2016 in einem Interview sagte, die Grenzpolizei müsse illegale Grenzübertritte verhindern und »notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen«. Noch im September erklärte sie, den Begriff »völkisch« positiv besetzen zu wollen.

Obwohl Petry nicht die Vorkämpferin gegen rechts ist, als die sie sich gerne präsentiert, wird sie in der Öffentlichkeit als solche wahrgenommen. Das könnte für die AfD zum Problem werden. Die Partei befindet sich ohnehin in einer Krise. Ihre Umfragewerte haben sich im Vergleich zu den Hochzeiten vor einem Jahr fast halbiert. Aktuell steht sie bei den Meinungsforschungsinstituten zwischen sieben und zehn Prozent. Der AfD schadet, dass die Debatte um Flucht und Asyl nicht mehr die öffentliche Auseinandersetzung bestimmt. Zudem profitiert mittlerweile auch die SPD von der Merkel-Müdigkeit in Teilen der Bevölkerung. Doch die immer neuen rechten Eskapaden der Völkischen wirken sich ebenfalls negativ auf die Zustimmung aus. So haben der AfD etwa die Aussagen Höckes zur Erinnerungspolitik vom Januar geschadet. Bei den vergangenen Landtagswahlen gaben jeweils etwa die Hälfte der AfD-Wähler an, die Partei würde sich zuwenig nach rechts abgrenzen. Fraglich ist, ob sie der AfD bei der Bundestagswahl ihre Stimme geben, wenn diese der Wahrnehmung nach weiter nach rechts rückt. Noch ist die AfD auf Kurs in den Bundestag, doch fest rechnen kann sie damit nicht. Das weiß auch Alexander Gauland, weshalb er am Ende des Parteitags die Hand in Richtung Petry ausstreckte.