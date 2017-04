Zuviel Zufall

2011 fand man die Dienstpistolen von Michéle Kiesewetter und ihrem verwundeten Kollegen im ausgebrannten Wohnmobil der untergetauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Foto: Patrick Seeger dpa/lsw

Am 25. April jährt sich der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter zum zehnten Mal. Im November 2011 wurde die Tat dem »Nationalistischen Untergrund« (NSU) zugeordnet – und die junge Frau zum Zufallsopfer erklärt. Motiv laut Bundesanwaltschaft: allgemeiner Hass auf den Staat. Und das nach einer mehrjährigen rassistischen Mordserie ohne großen Fahndungsdruck.

Am 25. April 2007 hatten Michèle Kiesewetter und ihr Kollege Martin A. ihren Streifenwagen gegen 14 Uhr am Trafohäuschen auf der Heilbronner Theresienwiese geparkt, um Mittagspause zu machen. Wenige Minuten später fielen zwei Schüsse. Einer tötete die junge Polizistin, ihr Kollege überlebte schwerverletzt. Beide wurden von den Tätern entwaffnet. 2011 fand man ihre Dienstpistolen im ausgebrannten Wohnmobil der untergetauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Ihnen allein schreibt die Bundesanwaltschaft die Tat bis heute zu. Diese These ist angesichts einer Vielzahl von Widersprüchen nicht mehr haltbar.

So gab es zahlreiche Zeugen, die mehrere blutbeschmierte Männer und eine Frau auf der Flucht gesehen hatten. Einer der Männer soll auf russisch »schnell, schnell« gerufen haben und in ein Auto gesprungen sein. Die polizeiliche Sonderkommission wertete die Zeugenaussagen als glaubhaft und miteinander korrespondierend. So muss von etwa sechs Tätern ausgegangen werden.

2007 wurden 14 Phantombilder erstellt, von denen keines Mundlos oder Böhnhardt ähnelt. Zu deren Veröffentlichung kam es damals auf Intervention des leitenden Staatsanwalts Christoph Meyer-Manoras nicht. Auch die Funkzellenauswertung wurde abgebrochen, obwohl es Treffer aus dem bereits erfassten Bereich der organisierten Kriminalität gegeben hatte.

Zum zehnten Jahrestag des Mordes regt Baden-Württembergs zweiter NSU-Untersuchungsausschuss nun an, diese Daten auszuwerten. Im ersten Ausschuss dieser Art saß übrigens ab 2014 Ulrich Goll (FDP), 2007 noch Landesjustizminister.

Rechtsanwalt Walter Martinek, Nebenklagevertreter von Martin A. im Münchner NSU-Prozess, bemängelt seit langem, dass im Umfeld der Polizei und der Betroffenen von Anfang an nicht intensiv ermittelt worden sei. Heute weiß man, dass Michèle Kiesewetters Gruppenführer Mitglied des Ku-Klux-Klans war – ebenso diverse andere Polizeibeamte sowie die V-Männer Achim Schmid, Thomas Richter alias Corelli und Carsten ­Szczepanski alias Piatto. Kiesewetters Onkel hatte als Polizist im Bereich des »Thüringer Heimatschutzes« ermittelt, aus dem der NSU hervorging. Später war er auf die organisierte Kriminalität angesetzt. Kreise, in denen zumindest Uwe Böhnhardt ebenfalls aktiv war. Kiesewetters Onkel hatte schon kurz nach dem Mord an seiner Nichte 2007 von einem Zusammenhang mit den »Türkenmorden« gesprochen.

Rätsel gibt die Tat in Heilbronn auch deshalb auf, weil sie nicht ins Muster der Mordserie von 2000 bis 2006 passt. Statt der bisherigen Tatwaffe vom Typ Ceska wurden diesmal eine Radom und eine Tokarev verwendet, was dagegen spricht, dass Mundlos und Böhnhardt ihre Handschrift hinterlassen wollten.

Auch die Wahl des Tatorts ist auffällig. Ein Mord am hellichten Tag auf einer gut einsehbaren Festwiese wird als »lauter Mord« bezeichnet und ist oft ein Fanal der organisierten Kriminalität. In den vergangenen Jahren kamen zudem mehrere Zeugen aus der Region überraschend ums Leben, nachdem sie von Bedrohungen berichtet hatten.

Die Arbeit der 2014 und 2016 trotz Widerständen eingesetzten Untersuchungsausschüsse in Baden-Württemberg bewertete Rechtsanwalt Martinek Ende vergangener Woche als »gelinde gesagt negativ«. 2015 war ein Disziplinarverfahren gegen einen Polizeibeamten eingeleitet worden, der sich vertraulich an den Ausschussvorsitzenden gewandt hatte. Nach Presseveröffentlichungen über Inhalte nichtöffentlicher Befragungen wurde mehrfach wegen Geheimnisverrats ermittelt. Zuletzt wurde ein Ordnungsgeld gegen die Anwältin Ricarda L. verhängt, die ihre Quelle nicht preisgeben wollte. Sie hatte sich mit Informationen zur Anwesenheit zweier FBI-Agenten und eines Verfassungsschutzmitarbeiters auf der Theresienwiese an den Ausschuss gewandt.